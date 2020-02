Acayip mi acayip bir okul!

Fransa’nın sevilen çocuk kitabı yazarlarından Agnes Mathieu Daude ve unutulmaz ‘Paspal Köpek’in çizeri Marc Boutavant ikilisi sıradışı ve bol curcunalı bir okula götürüyor bizleri. Ne insanlarınkine ne de büyücülerinkine benzeyen Fare Okulu’nun kuruluş amacından müfredatına, öğretmeninden öğrencilerine her şeyi birbirinden acayip ve komikliklerle dolu.

Önce okulun müdürüyle tanışalım; şiir okumaya, bulmaca çözmeye, koleksiyonlara ve öğlen uykularına bayılan Baykuş Elvis tavan arasındaki hepsi birbirinden yaramaz 13 fare yavrusunun gürültü patırtısından kurtulmak için bir yol ararken insanların bu sorunu çocuklarını okula yollayarak çözdüklerini hatırlıyor ve o da bir okul açmaya karar veriyor. Vaktini çocuklardan uzakta huzur içinde geçirebilmek için de kendini müdür olarak atıyor.

Gelgelelim öğretmenimiz Emma’ya... Eski Yunanca hayranı, sindirim sorunları nedeniyle vejetaryenliği -ama asla veganlığı değil- seçmiş, tatlı mı tatlı bir gelincik olur kendileri. Dersler konusunda aşırı titiz, idealist ve çözümcül bir öğretmendir ayrıca. Örneğin, öğrencilerine Eski Yunanca bilmedikleri için Pisagor teoremini anlatamayacağını anlayınca hemen ufak bir değişiklikle dersin konusunu ‘2’ye kadar sayma’ olarak günceller ve şıp diye çözer sorunu.

Öğrencileri ise her birinin ismi W ile başlayan, öğretmenlerinin her an vejetaryenliğini unutup onları bir lokmada yutabileceği korkusuyla durmadan dişleri tıkırdayan, ayılıp bayılan ama yine de haylazlıktan ve yaramazlıktan ödün vermeyen 13 kardeş fare. Aralarına bir de hizmetli olarak işe başlayan kirpi Ricky katılıyor ve tavan arasındaki eski bir kanodan bozma muhteşem Fare Okulu kapılarını açıyor.

Ve ister inanın ister inanmayın, tüm tuhaflıklarına rağmen okul fikri o kadar tutuyor, her şey o kadar iyi gidiyor ki serinin ikinci kitabında veliler aralarında anlaşarak 13 yavrunun anne - babasından başka veli olmadığı için çok kolay oluyor bu- çocukları hafta sonları da okula göndermeye karar veriyorlar. Böylece okulun birbirinden eğlenceli üyeleri hayatlarının ilk okul gezisi için macera dolu şehre doğru yola koyuluyorlar. Yolda başlarından geçenleri atlayarak şu kadarını söyleyebilirim, Baykuş Elvis’in eski dostu ve zamanında onunla birlikte ‘şiirde devrim fareketi’ni başlatmış olan, Arthur Rimbaud hayranı, laboratuvardan emekli şehir faresi Priscilla ile tanıştığınıza ve Fare Okulu’nun çılgın ekibine katıldığınıza pişman olmayacaksınız.

FARE OKULU

DERSLER BAŞLIYOR/GEZİYE ÇIKIYOR

Agnes Mathieu Daude

Resimleyen: Marc Boutavant

Çeviren: Zeynep Peker

Tekir Kitap, 2019

48 sayfa, 16 TL.