2021'in en iyi 50 kitabı: Kurgu

1. Veba Geceleri, Orhan Pamuk, YKY: Orhan Pamuk’un uzun soluklu ve onun yazı dünyasının tüm detaylarını barındıran son romanı; tarihsel arka planı, titiz kurgusu ve ayrıntı zenginliğiyle dikkat çeken bir yapıt. İçinde bulunduğumuz pandemi günlerindeki ruh halimize yüz yıl öncesinden ayna tutan roman; okuru hayali bir ada olan ve Pamuk’un en ince detaylarıyla resmettiği ‘Minger Adası’na, 1901 senesine götürüyor. Nobel’li yazarımızın kaleminden felaket dönemlerinde yöneticilerin, devletlerin tutumuna, halk arasında olan bitene ve insan ilişkilerine dair çarpıcı ve detaylı bir bakış...
2. Zamir, Hakan Günday, Doğan: Hakan Günday’ın sekiz sene aradan sonra gelen romanı, yazarın tutkulu okurlarını yine şaşırtmadı. Yazar, sekiz yıl önce yazdığı ve uluslararası insan kaçakçılığını konu edindiği ‘Daha’yı bir adım daha ileriye götürüp çağımızın kanayan yarası mültecilik sorununun arka planını, ikiyüzlülüklerini anlatıyor. Zamir’in; Türkiye-Suriye sınırında kurulu El-Aman mülteci kampındaki bir patlamayla başlayan hikâyesi, geçmiş ve gelecek arasında gidip gelerek dünyanın hem ‘uygar’ noktalarını hem de çatışmalı bölgelerini dolaşıyor. Günday’dan beklendiği ve ele aldığı meselenin gerektirdiği üzere sert ve öfkeli bir dil, çarpıcı bir kurgu...
3. Ülker Abla, Seray Şahiner, Everest: Kocasının şiddetinden kaçıp evsiz barksız kalınca kendisini hastanelerde gönüllü refakatçi olarak bulan Ülker’in hayatta kalma hikâyesi... Ülker, Seray Şahiner’in kaleminden okumaya alışık olduğumuz kadınlardan biri: Sert koşullarda var olmaya çalışırken kendine zerre acımayan, acındırmayan bir kadın. Kimseye müdanası olmayan, pratik zekâlı, mizahı elden bırakmadan yürümeye devam eden... Romanın çatısını ‘mizah, barınma ve merhamet’ ayakları üzerine kurduğunu söyleyen Seray Şahiner, “Metinden ve hayattan kuvvetli çıkan kadınları yazıyorum” diyor. Bizi içinde yaşadığımız dünyanın karanlıklarında dolaştıran ‘Ülker Abla’ yılın en akılda kalıcı romanlarından...
4. Miras, Vigdis Hjorth, Siren
5. Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme, Barış Bıçakçı, İletişim
6. Yakut Orman, Rita Mae Brown, çev. Dılşa Ritsa Eşli, Umami
7. Kayıp Tanrılar Ülkesi, Ahmet Ümit, YKY
8. Talan Şiirleri, Hilmi Yavuz, Everest
9. Bana Kuşlar Söyledi, Yekta Kopan, Can
10. Taş ve Gölge, Burhan Sönmez, İletişim
11. Dalga, Giulio Cavalli, çev. Yelda Gürlek, Can
12. Deli İbram Divanı, Ahmet Büke, Can
13. Senin Gibi, Nick Hornby, çev. Deniz Keskin, Sel
14. Fink, Murat Menteş, Alfa
15. İstanbullu Amazonlar 1809, Şebnem İşigüzel, İletişim
16. Sus Barbatus! - III, Faruk Duman, YKY
17. Yalnız, Zeynep Kaçar, Doğan Kitap
18. Keskin Nişancı, Cem Selcen, Doğan Kitap
19. Dünya Sonu Savaşı, Mario Vargas Llosa, çev. Süleyman Doğru, Can
20. Dolunay İki Gece Sürer, Başar Başarır, Can
21. Gökteki Kuşlar, Karl Ove Knausgaard, çev. Buket Tellioğlu, Monokl
22. Klara ile Güneş, Kazuo Ishiguro, çev. Lale Akalın, YKY
23. Beyaz Kitap, Han Kang, çev: Göksel Türközü, April
24. Balıkçı ve Oğlu, Zülfü Livaneli, İnkılâp
25. Temizlikçi Kadınlar İçin El Kitabı, Lucia Berlin, çev. Aylin Ülçer, Siren
26. Kıyamet Park, Alper Canıgüz, Alfa
27. Empodokles’in Dostları, Amin Maalouf, çev. Ali Berktay, YKY
28. Kadastrocu, Tayfun Pirsemiloğlu, İletişim
29. Yok Yolcu, Kâmil Erdem, Sel
30. Kurt Gölgesi, Hamdi Akyol, Kapı
31. İdeal Defter, Brenda Lozano, çev. Nergis Gürcihan, Notos
32. Seneler, Annie Ernaux, çev. Siren İdemen, Can
33. Köken, Sasa Stanisic, çev. Gülçin Wilhelm, İletişim
34. Boğul, Junot Diaz, çev. Avi Pardo, İthaki
35. Karanlık Oda Şarkıları, Enis Batur, Simurg Art
36. Güneş Kalır Bir Başına, Ömer Erdem, Everest
37. Tamaşa-yi Dünya ve Cefakâr u Cefakeş, Evangelinos Misailidis, haz. Robert Anhegger, Vedat Günyol, Peri Efe, YKY
38. Belirsiz Bir Anın Kıyısında, Murat Gülsoy, Can
39. İlahi Komedya, Dante Alighieri, Çev. Ayçin Kantoğlu, Everest
40. Liya Lu, Pelin Özer, Ayrıntı
41. Yok Çünkü Telafisi, Zeynep Göğüş, Everest
42. Müderris ve Virtüöz, Selçuk Orhan, Doğan
43. Akşamlar Rahatsız Edicidir, Marieke Lucas Rijneveld, çev. Belma Sezgin Yüksel, Monokl
44. Medea.Sesler, Christa Wolf, çev. İlknur İgan, İş Kültür
45. Bıldırcın Karı/Dağ Günlükleri, Paolo Cognetti, çev. Yelda Gürlek, Kafka
46. Minnina Işıkları Kapama, Özge Doğar, Ayrıntı
47. Gece Yarısı Kütüphanesi, Matt Haig, çev. Kıvanç Güney, Domingo
48. Işıklar Ülkesi, Andres Barba, Notos
49. Lüzumsuz Kadın, Rabih Alameddine, çev. Seçil Sönmez, Budala Kitap
50. Yitirilen Cennet, John Milton, çev. Yiğit Yavuz, İthaki