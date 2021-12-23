2021'in en iyi 50 kitabı: Kurgu

Haberin Devamı

1. Veba Geceleri, Orhan Pamuk, YKY: Orhan Pamuk’un uzun soluklu ve onun yazı dünyasının tüm detaylarını barındıran son romanı; tarihsel arka planı, titiz kurgusu ve ayrıntı zenginliğiyle dikkat çeken bir yapıt. İçinde bulunduğumuz pandemi günlerindeki ruh halimize yüz yıl öncesinden ayna tutan roman; okuru hayali bir ada olan ve Pamuk’un en ince detaylarıyla resmettiği ‘Minger Adası’na, 1901 senesine götürüyor. Nobel’li yazarımızın kaleminden felaket dönemlerinde yöneticilerin, devletlerin tutumuna, halk arasında olan bitene ve insan ilişkilerine dair çarpıcı ve detaylı bir bakış...

