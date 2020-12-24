2020'nin en iyi 50 kitabÄ±: Edebiyat dÄ±ÅŸÄ±

Nurdan GÃ¼rbilek

1. Ä°kinci Hayat/KaÃ§mak, Kovulmak, DÃ¶nmek Ãœzerine Denemeler - Nurdan GÃ¼rbilek, Metis:

TÃ¼rkiyeâ€™nin insan, toplum, dÃ¼ÅŸÃ¼nce dÃ¶nemeÃ§leriyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± incelemeleriyle tanÄ±nan Nurdan GÃ¼rbilek, â€˜Ä°kinci Hayatâ€™ta eve, yuvaya, yurda dÃ¶nmek kadar oradan Ã§Ä±kmak arzusuna da gÃ¶z kÄ±rpÄ±yor. â€˜KÃ¶kenler ve baÅŸlangÄ±Ã§lar, daÄŸÄ±lan evler ve ikinci hayatlar, yerleÅŸenler ve uzaklaÅŸanlar, dilsel vatan ve sÄ±nÄ±rlarÄ± Ã¼zerindeâ€™ dÃ¶nen, dÃ¶nÃ¼ÅŸen denemelerden oluÅŸan â€˜Ä°kinci Hayatâ€™ ufuk aÃ§Ä±cÄ±, sorgulayÄ±cÄ± bir kitap. Ã–mer Erdem



2. Feminizm/Modern TÃ¼rkiyeâ€™de Siyasi DÃ¼ÅŸÃ¼nce: Cilt 10 - Kolektif, hazÄ±rlayanlar: Feryal SaygÄ±lÄ±gil, Nacide Berber, Ä°letiÅŸim:

TÃ¼rkiyeâ€™de feminist hareketin tarihi, OsmanlÄ±â€™dan bugÃ¼ne kadÄ±n yazÄ±nÄ± ve feminizmin gÃ¼ncel tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla birlikte Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir Ã§alÄ±ÅŸma, baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir baÅŸvuru kaynaÄŸÄ±. 80 kadÄ±nÄ±n yazÄ±sÄ±nÄ± bir araya getiren cilt aynÄ± zamanda TÃ¼rkiyeâ€™de, feminizm Ã¼zerine bugÃ¼ne dek yapÄ±lan en geniÅŸ kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸma. Cemran Ã–derÂ



3. Ä°ktidarlarÄ±n SofrasÄ±/Yemek Siyaset ve Simgesellik - Artun Ãœnsal, Everest:Â

Ãœlkemizin sayÄ±lÄ± kÃ¼ltÃ¼r adamlarÄ±ndan Artun Ãœnsal â€˜Ä°ktidarlarÄ±n SofrasÄ±â€™nda Antik OrtadoÄŸuâ€™dan Ã‡in ve Hindistan uygarlÄ±klarÄ±na kadar uzanan geniÅŸ bir alanda, insanÄ±n beslenme ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derin ve kesintisiz maceranÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸÃ¼yor. GeÃ§miÅŸle birlikte hayatÄ±n Ã¶zÃ¼nÃ¼, felsefesini yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmek aÃ§Ä±sÄ±ndan dimaÄŸÄ± besleyecek lezzetli bir rehber. Ã–mer Erdem



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4. Oyuncu/YeÅŸilÃ§am YÄ±ldÄ±z Sisteminde Bir Anti YÄ±ldÄ±z: Adile NaÅŸit - Sibel Ã–z, Ä°letiÅŸim

5. Edebiyat Dersleri/Berkeley 1980 - Julio Cortazar, Ã§ev.: SÃ¼leyman DoÄŸru, Everest

6. Baronlar SavaÅŸÄ±/ZindaÅŸti OlayÄ±nÄ±n Perde ArkasÄ± - Timur Soykan, KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi

7. Turuncu - Orhan Pamuk, YKY

8. Cendere/Metastaz 2 - BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu, BarÄ±ÅŸ Pehlivan, KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi

9. EditÃ¶r Ne Ä°ÅŸ Yapar? - Kolektif, hazÄ±rlayan: Peter Ginna, Ã§ev.: Berna AkkÄ±yal, Delidolu

10. MenÃ¢kÄ±b-Ä± EvliyÃ¢ (Buyruk) - RÄ±za YÄ±ldÄ±rÄ±m, YKY

11. KadÄ±nlar, Sanat ve Ä°ktidar - Linda Nochlin, Ã§ev.: SÃ¼reyyya Evren, YKY

12. Beklediler Gitmedik - Necmiye Alpay, Edebi Åžeyler

13. Yazma Ãœzerine Sohbetler - Ursula K. Le Guin, sÃ¶yleÅŸi: David Naimon, Ã§ev.: Ã–zde Duygu GÃ¼rkan, Metis

14. 80â€™li YÄ±llarda TÃ¼rkiye: SazlÄ± CazlÄ± SÃ¶zlÃ¼k/Yaprak DÃ¶ker Bir YanÄ±mÄ±z - Derya Bengi, YKY

15. AtatÃ¼rk: Kurucu Felsefenin Evrimi - Zafer Toprak, Ä°ÅŸ BankasÄ±

16. Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n Reddi: Ã‡alÄ±ÅŸmaya DireniÅŸin Teorisi ve PratiÄŸi - David Frayne, Ã§ev.: Ä°rem Argat, IslÄ±k YayÄ±nlarÄ±

17.Â TÃ¼rkiyeâ€™nin KÃ¼ltÃ¼r AtlasÄ± - Kenan Mortan, Ä°brahim Atalay, Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r

18. Fahrelnissa Zeid SÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ - Necmi SÃ¶nmez, DoÄŸan Kitap

19. Bereketli Ä°mparatorluk: OsmanlÄ± MutfaÄŸÄ± Tarihi - Priscilla Mary IÅŸÄ±n, Ã§ev.: Ahmet Fethi YÄ±ldÄ±rÄ±m, VakÄ±fbank KÃ¼ltÃ¼r

20. GÃ¶zÃ¼n Menzili: Ä°slami CoÄŸrafyada BakÄ±ÅŸÄ±n SerÃ¼veni - Ã–zlem HemiÅŸ, VakÄ±fbank KÃ¼ltÃ¼r

21. Pandemili Corona - Latif Demirci, DoÄŸan Kitap

22. Schadenfreude/BaÅŸkasÄ±nÄ±n TalihsizliÄŸinden Duyulan Keyif - Tiffany Watt Smith, Ã§ev.: NÃ¼vit BingÃ¶l, Kolektif Kitap

23. Tarihte Toplumsal Cinsiyet - Merry E. Wiesner-Hanks, Ã§ev.: Meral Ã‡iyan Åženerdi, Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r

24. Bu Bizim HavamÄ±z/Gezegeni Kurtarmak KahvaltÄ±yla BaÅŸlar - Jonathan Safran Foer, Ã§ev.: Åžahika Tokel, Siren

25. BÃ¼yÃ¼k Medeniyet SavaÅŸÄ±/OrtadoÄŸuâ€™nun Fethi - Robert Fisk, Ã§ev.: Murat Uyurkulak, Ä°thaki

26. Siyasal Dilde Huzur SÃ¶ylemi: Ä°slamda Huzur, SÃ¶ylem ve Kanaat - Ulus Baker, Ä°letiÅŸim

27. Giysiler Ne AnlatÄ±r? - Seda YÄ±lmaz, Mundi

28. DÃ¼ÅŸsel MÃ¼ze - Andre Malraux, Ã§ev.: BahadÄ±r GÃ¼lmez, Everest

29. Cevahir - HÃ¼seyin Solgun, AyrÄ±ntÄ±

30. Ya/Ya da - Soren Kierkegaard, Ã§ev.: Nur Beier, Alfa

31. HatÄ±rlamak/GÃ¼nlÃ¼k YaÅŸamdan Dipnotlar - DoÄŸan HÄ±zlan, YKY

32. Dar Koridor - Daron AcemoÄŸlu, James A. Robinson, Ã§ev.: YÃ¼ksel TaÅŸkÄ±n, DoÄŸan Kitap

33. KiÅŸisel GeliÅŸim Ã‡Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda Kendiniz Kalabilmek - Svend Brinkmann, Ã§ev.: Mercan Yurdakuler, Ä°letiÅŸim

34. AnlatÄ±nÄ±n SÃ¶ylemi/YÃ¶ntem HakkÄ±nda Bir Deneme - GÃ©rard Genette, Ã§ev.: Ferit Burak Aydar, AyrÄ±ntÄ±

35. EÅŸref: KuÅŸÃ§ubaÅŸÄ±â€™nÄ±n Alternatif Biyografisi - Polat Safi, Kronik

36. Top Sende/Sanat Ãœzerine YazÄ±ÅŸmalar - John Berger, Yves Berger, Ã§ev.: OÄŸuz Tecimen, Metis

37. YetiÅŸin GenÃ§ler/ Ergenlikten YetiÅŸkinliÄŸe GeÃ§iÅŸ KÄ±lavuzu - SelÃ§uk Åžirin, DoÄŸan Kitap

38. Bir Belgeseli GerÃ§ekleÅŸtirmek - Michael Rabiger, Ã§ev: Ã‡iÄŸdem Asatekin, Feyyaz Åžahin, AyrÄ±ntÄ±

39. Mizah - Terry Eagleton, Ã§ev.: Melih Pekdemir, AyrÄ±ntÄ±

40. Siyah Deri Beyaz Maskeler - Frantz Fanon, Ã§ev.: OrÃ§un TÃ¼rkay, Metis

41. ÅžiÅŸmanlÄ±k HakkÄ±mÄ±z - Virgie Tovar, Ã§ev.: FÃ¼sun Ã–zlen, GÃ¼ldÃ¼nya

42. Bir Kum YÃ¶resi AlmanaÄŸÄ± ve Oradan Buradan Eskizler - Aldo Leopold, Ã§ev.: Ufuk Ã–zdaÄŸ, Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r

43. MaraÅŸ KatliamÄ±: VahÅŸet, DireniÅŸ ve Ä°ÅŸkence - Kolektif, derleyen: Orhan Gazi Ertekin, Dipnot

44. Efsanevi YaratÄ±klar - Alberto Manguel, Ã§ev.: Lale AkalÄ±n, YKY

45. JÃ¶n TÃ¼rkler/OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuâ€™nu Kurtarma MÃ¼cadelesi 1914-1918 - Feroz Ahmad, Ã§ev.: Tansel Demirel, Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r

46. Senin AdÄ±n Corona Olsun - Umur Talu, LiteratÃ¼r

47. Tahran 1979/Ekberâ€™i HatÄ±rlamak - Behrooz Ghamari, Ã§ev.: KÄ±vanÃ§ DÃ¼ndar, AyrÄ±ntÄ±

48. KÃ¶kenler/ YeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n Tarihi Ä°nsanlÄ±k Tarihini NasÄ±l Åžekillendirdi? - Lewis Dartnell, Ã§ev.: CÃ¼neyt Kural, Tellekt

49. Bizi YeryÃ¼zÃ¼ne BaÄŸlayan HikÃ¢yeler - BÃ¼lent ÅžÄ±k, DoÄŸan Kitap

50. Ã–yle GeÃ§er ki Zaman/ Teoman DuralÄ± KitabÄ± - sÃ¶yleÅŸi: Ali DeÄŸermenci, Turkuvaz Kitap



KÄ°TAP JÃœRÄ°SÄ°:Â A. Ã–mer TÃ¼rkeÅŸ, Adnan BostancÄ±oÄŸlu, Ali Bulunmaz, AnÄ±l Mert Ã–zsoy, Bahar Ã‡uhadar, DoÄŸan HÄ±zlan, Efnan Atmaca, Elif TÃ¼rkÃ¶lmez, Eray Ak, Erhan Tekten, Erkan AktuÄŸ, Gamze Akdemir, GÃ¼lden Ã–ktem, Haydar ErgÃ¼len, Ä°hsan YÄ±lmaz, Ä°lker YaÅŸar, Metin CelÃ¢l, Necla Bayraktar, Ã–mer Erdem, Sibel Oral, Sinem DÃ¶nmez, Åženay Aydemir, YÃ¼cel KayÄ±ran.



D&R MAÄžAZALARINDA YILIN EN Ã‡OK SATAN 20 KÄ°TABI



1. Åžeker PortakalÄ± - Jose Mauro De Vasconcelos, Can

2. Son CÃ¼ret - YÄ±lmaz Ã–zdil, Sia

3. Ben Kazanmadan Bitmez - Bircan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Destek

4. Bir Ã–mÃ¼r NasÄ±l YaÅŸanÄ±r? - Ä°lber OrtaylÄ±, sÃ¶yleÅŸi: Yenal Bilgici, Kronik

5. Kasiyer - Sayaka Muraka, Turkuvaz

6. HiÃ§â€™likten Gelen GÃ¼Ã§ - TuÄŸÃ§e IÅŸÄ±nsu, Feniks

7. Camdaki KÄ±z - GÃ¼lseren BudayÄ±cÄ±oÄŸlu, DoÄŸan

8. Sineklerin TanrÄ±sÄ± - William Golding, Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r

9. BilinÃ§altÄ±nÄ±n GÃ¼cÃ¼ - Joseph Murphy, Diyojen

10. KÃ¶rlÃ¼k - Jose Saramago, KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi

11. GÃ¶r Beni - Akilah Azra Kohen, Everest

12. AÅŸk ile AnÄ± Seyretmek - Kemal Sayar, Turkuvaz

13. Ben, Kirke - Madeline Miller, Ä°thaki

14. Ä°Ã§imizdeki Åžeytan, Sabahattin Ali, YapÄ± Kredi

15. Kendine HoÅŸ Geldin - MiraÃ§ Ã‡aÄŸrÄ± AktaÅŸ, Olimpos

16. Madalyonun Ä°Ã§i - GÃ¼lseren BudayÄ±cÄ±oÄŸlu, RemziÂ

17. BÃ¼lbÃ¼lÃ¼ Ã–ldÃ¼rmek - Harper Lee, Epsilon

18. Senin SuÃ§un DeÄŸil - Beyhan Budak, Ä°nkÄ±lÃ¢p

19. GerÃ§ek Mucize Kendine Ä°nanmaktÄ±r -Â Ethem Emin Nemutlu, Olimpos

20. Beyaz Zambaklar Ãœlkesinde - Grigory Petrov, Koridor

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