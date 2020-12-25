2020’nin en iyi 30 sergisi

1. Marina Abramović + MAI, ‘Akış/ Flux’, Sakıp Sabancı Müzesi

‘Sansasyonel sanatçı’ demek aslında hoş değil ama Marina Abramovic’in yaptığı her şeyin sansasyonlar yarattığını inkâr edebilir miyiz? Performans sanatının yaşayan efsanesi, dev bir sergiyle Sakıp Sabancı Müzesi’ne konuk oldu. ‘Akış / Flux’ başlıklı sergi, açıldıktan kısa bir süre sonra pandemi nedeniyle ziyarete kapatıldı. Performans odaklı bir sergi olduğu için de performans sanatçılarının ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak adına uzun süre kapalı kalmıştı. Yaz sonunda yeniden açılan sergi, 10 Aralık’ta sona erdi. Bedenin ve insan zihninin limitlerini zorlayan porformanslarıyla bilinen Abramovic, sergi vesilesiyle Hürriyet’e verdiği seylaşide, “Başlarda bedenin fiziksel limitleriyle ilgileniyordum; acıyı anlamaya çalışıyordum. Sonraları fiziki bedenin limitlerini zorlamanın kolay olduğunu anladım. Esas zor olan zihni kontrol etmek, hareketsiz durmak, sessizlik ve basitlik” demişti.



2. Alexis Gritchenko, ‘İstanbul Yılları’, küratör: Şeyda Çetin, Ebru Esra Satıcı, Meşher

Ukraynalı sanatçının 1919-1921 arasında yaşadığı İstanbul’u konu alan 150’den fazla eserini ilk kez bir araya getiren ‘Alexis Gritchenko - İstanbul Yılları’, izleyiciyi 100 yıl öncenin işgal altındaki İstanbul’unda keşfe çıkarmıştı. Çeşitli arşivlerden toplanmış mektup, yayın, fotoğraf ve videolar sayesinde sergi, Gritchenko’nun sadece sanatına değil yaşamına da ışık tutmuştu. Sergi kapsamında Gritchenko’nun Atatürk’ün kitaplığında da bulunan ‘İstanbul’da İki Yıl’ adlı kitabı da Yapı Kredi tarafından Türkçeye kazandırılmıştı.

3 Cevdet Erek, ‘Bergama Stereotip’, Arter

Ses, müzik, mimari ve görsel sanatlar gibi farklı disiplinleri bir araya getiren güncel sanatçı Cevdet Erek’in sesli mimari eseri ‘Bergama Stereotip’, Bergama’dan Berlin’e götürülen büyük sunakla ilgili. ‘Bergama Stereo’ adıyla önce Almanya’nın en önemli modern sanat müzesi Hamburger Bahnhof’ta sergilenen eserin Arter’deki versiyonu ‘Bergama Stereotip’, 30 Ocak’a kadar görülebilir. Erek, eserle ilgili “Uzunca bir araştırmanın sonucunda benim adıma son yılların en büyük yolculuğu” demişti.



4. Selma Gürbüz, ‘Dünya Diye Bir Yer’, küratör: Öykü Özsoy, İstanbul Modern, 31 Mart’a kadar...

5. Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür, küratör: Azra Tüzünoğlu, Gülce Özkara, Pera Müzesi, 17 Ocak’a kadar...

6. Aylin Zaptçıoğlu, ‘in-stu/ex-situ’, x-ist, 15 Ocak’a kadar...

7. Sarkis, ‘UNTITLED’, Dirimart

8. :mentalKLINIK, ‘Acı Reçete #02’, küratör: Dr. Necmi Sönmez, Borusan Contemporary, 31 Ocak’a kadar...

9. ‘Gökcisimleri Üzerine’, küratör: Kevser Güler, Arter, 25 Temmuz’a kadar...

10. ‘KP Brehmer: Büyük Resim’, küratör: Selen Ansen, 28 Mart’a kadar...

11. Setenay Alpsoy, ‘Saydam Şehrin İçinden’, Evin Sanat Galerisi

12. Murat Germen, ‘Feyezan’, küratör: Dr. Necmi Sönmez, sergi tasarımı: Kerem Piker, Ferda Art Platform

13. İnci Eviner, ‘Kalanlar, Geri Dönenler ve İmalar’, Galeri Nev İst...anbul

14. Nevhiz, ‘Varlığımın Garip Şarkısı’, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi

15. ‘Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ’, Folkart Galeri

16. ‘Ara Güler: Merhaba İzmir’, Arkas Sanat Merkezi

17. Lâle Müldür, ‘Milat’, küratör: Kevser Güler, Yapı Kredi Kültür Sanat

18. Zehra Doğan, ‘Görülmemiştir’, küratör: M. Wenda Koyuncu, Seval Dakman, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi

19. ‘Bauhaus Imaginista: Uzaklarda. İstanbul’, küratörler Marion von Osten ve Grant Watson, SALT Beyoğlu

20. Antonio Cosentino, ‘Jpeg Takımadaları’, Zilberman Galeri

21. ‘Lütfü Özkök: Portreler’, küratör: Demet Yıldız, İstanbul Modern

22. ‘Ölçek/ Scale’, küratör: Ezgi Bakçay, Versus Art Project

23. Eda Sütunç, ‘Gelecek Tezgahları’, Sanatorium

24. ‘Bir Rüyanın İnşası: Arnavut Sanatında Toplumcu Gerçekçilik’, küratör: Artan Shabani, Pera Müzesi

25. Karin Kneffel, ‘Haymatlos’, Dirimart, 17 Ocak’a kadar...

26. ‘Aynı Rüyanın İçinde: Ahmet Hamdi Tanpınar ile Ara Güler’, Ara Güler Müzesi, 28 Şubat’a kadar...

27. Gül Ilgaz, ‘Kırılma Noktası’, Milli Reasürans Sanat Galerisi, 23 Ocak’a kadar...

28. 5. İstanbul Tasarım Bienali, ‘Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım’, küratör: Mariana Pestana, İKSV, Nisan ayına kadar...

29. Deniz Gül, ‘Meydan’, küratör: Kevser Güler, Yapı Kredi Kültür Sanat

30. ‘İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde: Köpe Ailesinin Tanıklıklarıyla Savaş ve Mütareke Yılları’, SALT Beyoğlu, 14 Mart’a kadar...

Sergi jürisi: Ayşegül Sönmez, Burcu Pelvanoğlu, Cem Erciyes, Elvin Vural, Emrah Kolukısa, Erkan Aktuğ,

Esra Aliçavuşoğlu, Fatih Özgüven, Fisun Yalçınkaya, İhsan Yılmaz, Irmak Özer, Kültigin Kağan Akbulut.