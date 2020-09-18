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Kitap Sanat
Haber Giriş: 18.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

#MüziğeSesVer

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#MüziğeSesVer
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İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin 11 Eylül gecesi açıkladığı açık hava etkinliklerini yasaklama kararı 14 Eylül itibariyle uygulamaya konulmuş, 15 Eylül akşamı ise tiyatro, opera ve bale gibi etkinliklerin yapılabileceği bir genelge ile duyurulmuştu.

Pandemi önlemlerine uygun olarak düzenlenecek açık hava müzik etkinlikleri ise hâlâ yasak kapsamında. Ekonomik olarak zor günler geçiren ve konserleri iptal edilen müzisyenler yayımladıkları bir açıklamayla, sektörün şalteri kapatma noktasına geldiği vurgulayarak “Mevcut ekonomik hasardan kendi çabalarımız ile kurtulmamız imkansızdır” ifadelerini kullanarak sosyal medyada #MüziğeSesVer etiketiyle bir kampanya başlattı.

Ediz Hafızoğlu, Sıla Gençoğlu, Aydilge Sarp, Sabahat Akkiraz, Ceylan Ertem gibi birçok sanatçı ve müzik sektörünün önde gelen isimlerinin destek verdiği çağrıda “Müzik sektörünün kendi çabalarıyla ayağa kalkamayacağı ve destek bekledikleri vurgulanarak, lütfen sesimizi duyun” dendi.

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