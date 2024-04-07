'Kızım zaten kanserin pençesinde bir de para derdine mi düşsün!'... Annesi bir değil birkaç kez perişan oldu

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Özetle 23 yıl sonra hiç tanışamadığı kayınvalidesi Prenses Diana'dan devraldığı Galler Prensesi unvanının keyfini bile çıkaramıyor Kate Middleton.

Onun başına gelenler elbette ailesindeki herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Kate'in kanser açıklamasından önce epey kilo veren, sararıp solan kocası Prens William ve çocukları George, Charlotte, Louis bir yana Kate'in başına gelenlere çok üzülen bir de anne ve babası var.

Gelecekte ülkenin kraliçesi olmasını bekledikleri kızlarının kanser tedavisi görmesi, Michael ve Carole Middleton'ı da kelimenin tam anlamıyla yıktı.

Aileye yakın kaynaklara göre, sadece Kate değil diğer çocukları James ve Pippa'nın da hayatında önemli bir rolü olan Carole, kızının hastalığı yüzünden bir değil iki kez kahroldu.

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TEK ARZUSU KATE'İN KENDİ SAĞLIĞINA ODAKLANMASI

Bunun nedenine gelirsek... Bilindiği gibi Carole ve Michael Middleton'ın The Party Pieces adlı bir aile şirketleri vardı.

Bir dönem kendilerine çok iyi para kazandıran bu şirket 2020 yılında mali darboğaza girdi. Tedarikçilere olan borçlarını ödeyemez hale geldi. Sonunda da iflas açıkladı.

Fakat Carole ve Michael Middleton, iflas bedeli olan 300 bin dolarlık bir parayı bile ödeyemediği için zor günler ondan için bitmedi bir türlü.

İleri sürülenlere göre Kate Middleton ailesinin başına gelen bu olumsuzluklar yüzünden derin bir üzüntü içindeydi.

Annesi Carole ise kızı Kate'in kanser tedavisine başlamasının ardından onun bu borç yüzünden daha fazla endişeye kapılmasını istemiyor.

Bir anne olarak tek arzusu Kate'in tamamen iyileşmeye odaklanıp sadece kendi sağlığını düşünmesi.

'CAROLE, KIZINI BU SORUNLARDAN UZAK TUTMAYA ÇABALIYOR'

US Weekly dergisine konuşan bir kaynak "Carole çaresiz bir biçimde kızı Kate'i kendi mali sorunlarından uzak tutmaya çalışıyor" diye konuştu.

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Aynı kaynak Carole ve Michael Middleton çiftinin zor zamanlardan geçtiğini belirtip "Ama yine de üç çocuklarının da kendileri için endişeye kapılıp üzülmesini istemiyorlar" diye sürdürdü anlatmayı.

Bu kaynağı söylediğine göre - ki zaten bu durumu yıllar içinde bütün dünya da gördü- Middleton ailesi; hep birbirlerine yakındı ve her sorunda en büyük desteği de birbirlerinden aldı.

Ama Carole ve Michael Middleton işle ilgili konuları çocuklarıyla çok fazla konuşmamayı tercih ediyor. Onların yaklaşımı bu yönde.

Şu anda da Carole ve Michael'ın en büyük arzusu kızları Kate'in tüm enerjisini sağlığını geri kazanmaya harcaması.

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MIDDLETON ÇİFTİNİN İŞİ FENA BATTI

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin haberine göre Carole ve Michael Middleton çiftinin sahip olduğu The Party Pieces adlı şirket geçen yılın haziran ayında 2 buçuk milyon sterlin borç nedeniyle battı.

Çift iflas açıkladı. Ama Middleton çifti 300 bin dolardan fazla iflas maliyetini karşılayamadığı için bir türlü darboğazdan kurtulamadı.

Elbette bütün bunlar Galler Prensesi Kate'i de etkiliyor, onun da üzülmesine yol açıyor. Ancak ailesi özellikle de annesi Carole kızının kendisini direkt ilgilendirmeyen bu mali sorunlar yüzünden psikolojik olarak yıkılmasını istemiyor. Bunun için de elinden gelenin fazlasını yapıyor.

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Carole, kızı Kate'in bir an önce iyileşebilmesi ve bütün sorunlardan uzak kalıp sadece sağlığına odaklanması için ona bir tür kalkan oluyor.

İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE HEP BERABER

Sadece hastalığında değil iyi günlerinde de Carole Middleton, William ile Kate'in en büyük destekçilerinden biri olageldi.

Evlilik öncesi Prens William'a hiç bulamadığı anne sevgisini ve aile sıcaklığını yaşattığı söylenen Carole, son yıllarda da Galler çiftinin üç çocuğunun bakımı konusunda çiftin en büyük desteklerinden biri.

Torunlarıyla yakından ilgilenen anneanne Carole onlarla birlikte doğada vakit geçirdiklerini belirtmişti bir dergiye verdiği röportajında.

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Carole Middleton, büyümekte olan çocuklar için, doğaya saygı duymanın önemli olduğunu anlatarak "Bunun bir parçası da çocukların biraz çamura bulanmasına izin vermektir" diye konuştu.

Carole Middleton, özellikle de büyük torunu George ile onun küçüklüğünden beri deniz kenarında ya da çayırlarda çıktığı gezintiler sırasında görüntüleniyor.

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AİLENİN DENGE KAYNAĞI

Eşi Michael ile mutlu bir evliliği olan Carole Middleton, çocukları Kate, Pippa ve James'in aileleri için de bir denge ve destek kaynağı.

Prens William'ın, kardeşi Harry ile yaşadığı gerilimin ilk dönemlerinde de sık sık Middleton ailesiyle vakit geçirdiği konuşuluyordu.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.

WILLIAM'A İKİNCİ ANNE OLDU

İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne.

Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor. Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı. Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre Middleton ailesi, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.

MADDİ SORUNLAR GEÇEN YAZ ZİRVEYE ÇIKTI

Carole ve Michael Middleton'ın mali sorunları geçtiğimiz haziran ayından bu yana zirveye çıktı. Borçlarını ödeyemedikleri için bu durumdan zarar görenler onları protesto etmek için yaşadıkları bölgenin yakınlarına pankartlar astı.

Bunların bazılarını çiftin oğlu James görüp söktü. Ama söylentilerin yayılmasını engelleyemedi.

Bazı kişiler, Middleton çiftinin borçlarını, iflas eden şirket üzerinden ödeyemiyorlarsa kendi ceplerinden ödemesini talep etti.

Carole ve Michael Middletoni bu işi 1987 yılında, evlerinin mutfak masasında kurdu. Çift bu şirket aracılığıyla çocukların doğum günü kutlamaları için süslemeler satıyordu.

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1990'lı yıllarda işi internet üzerinden satışa çevirdi Middleton çifti. Kurdukları site aracılığıyla çeşitli parti süslemeleri satmaya başladılar.

Önceleri iyi kazanç getirdi bu şirket. Hatta üç çocukları Kate, James ve Pippa'nın yıllık okul masrafları da bu işten gelen gelirle karşılandı.

Middleton çifti bu işten o kadar iyi bir kazanç elde etti ki yedi yatak odalı bir malikaneyi 5 milyon sterline satın aldılar.

2020 yılında Middleton ailesinin işleri de bozuldu.

Middleton çifti çareyi, bu alanda adını duyuran İskoç iş insanı James Sinclair'e satmakta buldu. Fakat satış haberlerinin duyulmasından iki hafta sonra Party Pieces iflasını açıkladı.