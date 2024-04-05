Bu gülüşün üzerinden yıllar geçti... Herkes hayatının tamamen değiştiğini düşündü... Ama Kate sonunda başladığı yere döndü

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Şöyle bir baktığımızda aslında Middleton'ın hayatındaki her şeyin tepeden tırnağa değiştiğini görmek mümkün. Sıradan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Sıradan insanlar gibi sürdürdü yaşamını.

Değişiminin kilometre taşı olan Prens William ile tanıştığında hayatında başka bir erkek arkadaşı bile vardı. Ama kader onun için başka planlar hazırlamıştı. Çok da fena planlar değildi bunlar.

Ülkesinin gelecekteki kralı Prens William'ın kalbini çaldı, sekiz yıllık aradan sonra aşkları evlilikle taçlandı.

BAZI ŞEYLER YİNE İLK DÖNEMDEKİ HALİNE DÖNDÜ

Sonra Kate bambaşka bir dünyaya adım attı. Evlilikle birlikte gelen unvanlar, mücevherler, taçlar... Hatta son gelişmelerle kraliçeliğe bir adım daha yaklaştı. Böyle bakarsak Kate'in hayatı tamamen değişti. Belki başlarda kendisinin bile hayal etmediği bir biçime büründü.

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Eğer son yaşadığı kanser tedavisi olmasaydı belki de tam anlamıyla "sonsuza kadar mutlu" yaşayan bir masal prensesi olacaktı.

Ama öyle olmadı. Bu son gelişmeler de onun hayatındaki bir takım ayrıntıları baştaki durumuna döndürdü. Yani Prens William ile birlikte olduğunun ortaya çıktığı o ilk döneme.

EVLİLİKTEN SONRA BASININ ONA BAKIŞI BİLE DEĞİŞMİŞTİ

Aileye resmen katıldıktan sonra basın ve halk ona gerçekten de büyük sevgi gösteriyor. Elbette eleştirenler de var ama ağırlık onunla ilgili iyi düşünüyor ve iyi hissediyor.

Belki de halk, kendilerinden biri olduğu halde bugünkü durumuna geldiği için onu kendine yakın hissediyor. Basın da ağırlıklı olarak Kate'i destekler tavır içinde.

Ama başlarda durumu böyle değildi. Kate Middleton Prens William ile flört ettiği dönemde ilk kez paparazzilere yakalanmasının üzerinden tam 20 yıl geçti.

O ilk dönemde basının Kate'e karşı tutumu pek de hoş değildi. Ağır, kimi zaman dayanılması güç başlıklar, paparazzi flaşlarının önünü göremeyecek hale getirdiği anlar, evine bile rahatça girip çıkamadığı dönemler yaşadı.

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Hatta William uzun süre evlilik teklif etmediği için ondan "Bekleyen Katie" diye söz edildiği günler de unutulmadı.

Galler Prensesi Kate Middleton, son dönemde yaşananlar yüzünden bazı basın organları tarafından ama en çok da sosyal medyada tıpkı 20 yıl önce kendisini 'zengin prens avcısı' diye niteleyenlerin çok olduğu dönemdeki gibi ağır eleştirilere maruz kalıyor yine.

AMELİYATIN ŞOKU ATLATILDI ELEŞTİRİLER BAŞLADI

Bunun nedeni de bu yılın ocak ayında geçirdiği karın bölgesi operasyonundan sonra yaşadıkları. Durumunun uzun süre net olarak açıklanmaması, Instagram'dan yaptığı paylaşım yani üzerinde oynanan Anneler Günü fotoğrafı, sonra kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı videonun yapay zeka ürünü olduğu gibi.

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Aslında bu konulardaki eleştirilerin hepsi Kate'e değil biraz da kraliyet ailesine. Ama Galler Prensesi de bunlardan nasibini alıyor elbette.

En çok da "Bizim vergilerimizle hayatını sürdüren Kate nasıl olur da yaşadıklarını bizden gizler" diyenler ağırlıkta.

Aslında zor bir tedavi gördüğü halde Kate'in arada sırada ortaya çıkıp görünmesini isteyenler de bunu yapmadığı için eleştiriyorlar onu.

İşte bütün bunlar da İngiltere'de özellikle kraliyet ailesini destekleyenler tarafından "tarih tekrardan ibarettir" deyimiyle yorumlanıyor. Yani Kate'in daha William ile evlenip geleceğin kraliçesi olmadığı dönemde ona yönelen eleştirilere benziyor.

Gelin onları bir hatırlayalım...

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KAYAK TATİLİNDE YAKALANDILAR

Kate ile William ilişkilerini çok uzun süre gözlerden uzak tutsa da sonunda yakalandılar. Ve o andan sonra da basın peşlerini hiç bırakmadı.

Prens William, 2000'lerin başında üniversitede tanıştığı Kate Middleton ile romantik bir ilişki yaşamaya başladığında bu durumu bir yıla yakın bir süre gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü.

Aslında bu onun gibi biri için büyük bir başarıydı. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiği İsviçre tatilinde genç aşıklar yan yana görüntülendi.

Göz önünde olmaya doğduğundan beri alışık olan William için pek bir şey değişmese de Kate Middleton için özel hayat diye bir şey kalmadı.

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Kate ile William'ın, 2005'te Kloster, İsviçre'de yaptıkları kayak tatili sırasında çekilen o fotoğrafları, özellikle de Middleton ailesi için 2011'deki düğüne kadar süren bir tür kabusun da başlangıcı oldu.

Özellikle de magazin basını, "mavi kanlı" olmayan Kate Middleton'ı kelimenin tam anlamıyla "didik didik" etti uzun bir süre.

Sokakta yürüyemez hale geldiği zamanlar oldu. Gece gezmelerinde "ters açılardan" çekilen fotoğrafları sayfa sayfa yayınlandı.

TELEFON MESAJLARI BİLE ELE GEÇİRİLDİ

William ile Kate'in ilk birlikte çekilen fotoğraflarında bazı tabloid gazetelerin kullandığı "Sonunda... Wills bir kız buldu" ifadesi bile basının Middleton'a ilk dönemdeki yaklaşımını gözler önüne seriyordu.

Elbette bunun gerisi de geldi. Daha sonra kapanan News of the World gazetesi tarafından cep telefonu tam 155 kez siber saldırıya uğradı. Hem kendisinin hem de kardeşi Pippa'nınbu ilişki sayesinde sınıf atlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Magazin basını sadece Kate Middleton ile değil ailesiyle de ilgilenmeye başladı süreç içinde. Ailenin sorunlu üyeleri arandı ve elbette birkaç kişi de bulundu.

Bunlardan biri de Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith oldu. Varlıklı bir iş insanı olan Goldsmith'in adı karısına şiddet uygulamak ve uyuşturucu satmak da dahil birçok olumsuz haberle gündeme geldi.

Her ne kadar basın evlendikten sonra Middleton'a daha ılımlı davransa da dayısı hala zaman zaman bu tür olumsuz haberlerle gazete sayfalarında yer alıyor.

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'BİR PRENSLE EVLENMESİ İÇİN': Kate Middleton ile Prens William'ın ilişkisi ilk ortaya çıktığı dönemde annesi Carole'ın kızını "bir prensle evlenmesi için" yönlendirdiği iddiaları da basında yer aldı. Hatta Middleton'ın okuduğu üniversiteyi değiştirip William'ın eğitim gördüğü St Andrews Üniversitesi'ne gitmesi de bu planın bir parçası olarak yorumlandı.





SENELERCE EVLİLİK TEKLİFİ GELMEDİ

Kate Middleton'ın Prens ile ilişkisi ilerlemesine rağmen bir türlü evlilik teklifi almaması nedeniyle basın ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adını taktı.

Hatta Middleton bir dönem gazete haberlerinde bu isimle anıldı sürekli. Bazı yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadığını masaya yatıran ve inceleyen yazılar kaleme aldı.

2010 yılında, nişanlarının ilan edilmesinden kısa bir süre önce bir Magazin gazetesi "Kate partilere katılmayı bıraktı, eğitimini tamamladı, neden hala evlenme teklifi almıyor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdı.

ANNESİNİN YÜZÜĞÜYLE EVLENME TEKLİF ETTİ

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı. William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında.

Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı. Ama sonradan fikrini değiştirdi.

William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti.

Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek. Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu.

YAPILAN YORUMLAR BİLE DEĞİŞTİ: Nişan duyurulduktan sonra basının tavrında da belirgin bir değişiklik oldu. Bir dönem objektif ve kameralarla peşine düşüp nefes aldırmadıkları, ailesiyle ve kendisiyle ilgili "didiklenmedik" nokta bırakmadıkları Middleton hakkında "Kate ve William, kraliyet ailesine yeni ve taze bir soluk getirecek" tarzı yorumlar içeren makaleler basında boy göstermeye başladı. Ama bu son gelişmelerin ardından hem İngiliz kraliyet ailesi hem de Kate yine yıllar önceki gibi ağır eleştiriler almaya başladı.