Hakkında öyle çok konuştuk ki... Kıymetini bilememişiz... Lütfen bizi affet!

Haberin Devamı

Yani İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini... Sıradan bir ailede dünyaya gelmesine rağmen kaderin kendine sundukları sayesinde geleceğin kraliçesi olmaya hazırlanan o genç kadın.

Nedendir bilinmez sıra dışı bir şansa sahip bazı insanlar dışarıdan bakıldığında her konuda ayrıcalıklı gibi görünür. Kate de onlardan biriydi milyonların gözünde.

Yakışıklı prensin gönlünün sultanı, üç tane sağlıklı ve güzel çocuğun annesi, geleceğin kraliçesi.

Daha saymakla bitmez. Fiziksel olarak avantajlarının yanı sıra maddi olarak da ayrıcalıklı Kate Middleton. Kısaca özetlersek bir eli yağda bir eli balda yaşayıp gidiyordu.

Haberin Devamı

HASTALIK KONUSUNDA AYRICALIKLI DEĞİL

Ama bu yılın başından bu yana iyice ortaya çıktı ki Kate sahip olduğu bunca kaynağa ve ayrıcalığa rağmen bir tek konuda sıradan biri... Yani hastalıklara yakalanma konusunda kimseden bir farkı yok!

Belki de bu yüzden 22 Mart günü yayınlanan açıklamasında kanser tedavisi gördüğünü duyurması milyonlarca insan üzerinde çok sert bir şok etkisi yarattı. Nasıl olur da onun gibi kilosuna, yediğine içtiğine dikkat eden biri kanser gibi bir hastalığa yakalanırdı.

Belki de bu inanamamazlık yüzünden dünyanın dört bir yanında Galler Prensesi Kate Middleton hakkında akıl uçuran komplo teorileri üretilir oldu.

Bu yılın ocak ayında karın bölgesinden ameliyat geçirdiği açıklandıktan sonra başladı bu iddialar. Kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı videosundan sonra da devam etti. Görünüşe göre daha uzun süre de bitmeyecek.

ARALARINA SONRADAN KATILDI AMA HEPSİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

Bu arada onun hayranları bu komplo teorilerini çok da kafaya takmadan bir an önce Kate'in iyileşmesini ve eskisi gibi "sahalara" dönmesini bekliyor.

Çünkü onlara göre üyeleri giderek yaş alan, magazinel olarak eski çekiciliklerini yitiren İngiliz kraliyet ailesinin en çok ilgi çeken yüzü Kate. Aslına bakılırsa işin aslı da böyle.

Haberin Devamı

Kate olmadığında ailenin sağlam kalan bütün üyeleri katılsa bile söz konusu etkinlikler onun yer aldıkları kadar ilgi çekmiyor. Çünkü Kate'in takipçileri onu sadece bir masal prensesi olarak görmüyordu.

Onlar için aynı zamanda bir moda ikonuna da dönüştü yıllar içinde. Daha açık söylersek onun ne giyeceğini hangi takıyı takacağını görmek için Kate'in etkinlik programlarını takip eden milyonlarca kişi var dünyada. Bir o kadar da sosyal medya sayfası.

Galler Prensesi Catherine ya da halkın tercih ettiği adıyla Kate Middleton adına kurulmuş o kadar çok Instagram sayfası var ki saymaya kalksak bitmez büyük olasılıkla.

Yıllar boyunca bu sayfalar Kate Middleton'ın giyimini kuşamını saç modelini, takılarını, çanta ve ayakkabılarını kelimenin tam anlamıyla didik didik etti, mercek altına aldı.

Haberin Devamı

BAZEN ACIMASIZCA ELEŞTİRİLDİ

Bu sosyal medya platformlarında elbette Kate'e her zaman övgüler yağdırılmadı. Kimi zaman giydiği giysilerin kumaşı, belki kumaşın üzerindeki desenler, kimi zaman elbisesinin modeli, bazen başındaki şapka...

Her şey ama her şey kimi zaman acımasızca eleştirildi. Kate'in evliliğinin ilk yıllarındaki gibi mini giyinmemesi, etek boyunun uzaması bile uzun uzun tartışma konusu oldu.

Bunun da nedeni vardı tabii... Hayranları onu o kadar seviyordu ki onu belki de masallardaki prensesler gibi sürekli olarak göz kamaştıran kıyafetler içinde görmek istiyorlardı.

Bir zamanlar Kate'in en küçük bir giyim kusurunu bile uzun uzun eleştiren o sosyal medya sayfaları kelimenin tam anlamıyla bomboş kaldı. Çünkü Kate, sağlığıyla uğraşıyor ve herhangi bir etkinliğe katılması için uzun bir zaman geçmesi gerekecek.

Haberin Devamı

KİMSE ONUN YERİNİ TUTMADI

Son olarak İngiliz kraliyet ailesinin bugüne kadar göz önüne fazla çıkmayan üyelerinin bile katıldığı bir Paskalya ayini gerçekleşti.

Kendisi de kansere yakalanan Kral Charles, son zamanlarda ailenin yükünü omuzlanan Kraliçe Camilla oradaydı. Ayrıca ailenin gözde üyelerinden Edinburgh Düşesi Sophie ile kocası Prens Edward da yer aldı o gün törende. Hatta ailenin eski gelini Sarah Ferguson bile eksik olmadı.

Ama kim katılırsa katılsın bütün gözler Kate Middleton'ı aradı... Hatta böyle günlerde adet olduğu üzere kocası William ve üç çocuğuyla kamera karşısına çıktığı, halkla küçük sohbetler ettiği o günler akıllara geldi.

Haberin Devamı

Bu durum elbette Kate'i adım adım takip eden sosyal medya sayfalarında da masaya yatırıldı. Birçok kullanıcı da yorumlarında Galler Prensesi Kate'i ve onun katıldığı etkinliklerde estirdiği havayı ne kadar özlediğini dile getirdi. Ayrıca birçok kullanıcı "Kate'in etek boyu uzun elbiselerini, bir zamanlar "babaanne tarzı" diye eleştirdiğimiz giyimini bile arar olduk" diye görüşünü bildirdi.

Hatta bazıları da "Ne çok konuştuk hakkında, beni nasıl acımasız eleştirdik... Bizi affersin umarım" diye özeleştiri bile yaptı.

Madem konu hayranlarının çok özlediği Kate Middleton'ın giyim tarzından açıldı... Biz de onun son yıllarda giydiği ve hafızalara kazınan, bazıları eleştirilen giyim kuşamını bir hatırlayalım istedik.

O GÜNKÜ GÖRÜNTÜSÜ UNUTULUR GİBİ DEĞİLDİ

Kronolojik sırayla değil de karışık gidelim... Kate Middleton'ın bugüne kadar en beğenilen kıyafetlerinden biri Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde giydiği oldu. Galler Prensesi olduğu simgeleyen pelerini bir yana başındaki aksesuar büyük beğeni topladı.

Aslında herkes o gün kraliyet ailesi kadınlarının hiyerarşik durumlarına göre taç takacağını sanıyordu. Ama öyle olmadı. En az bir taç kadar değerli ve belki ondan daha çok dikkat çeken özel yapım farklı bir aksesuar kullandı Kate. Tabii ki Prens Edward'ın eşi Sophie de.

KIRMIZILI GÜZEL KADIN

İster batıl inanç deyin ister saçmalık... Kate'in kansere yakalandığını açıklamasından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, Prenses'e bu kırmızı kıyafetle göründüğü gün nazar değdiğini savundu.

Kate Middleton geçen yılın sonlarına doğru, Güney Kore Devlet Başkanı ile eşini karşılamaya gittiğinde ortaya serdiği görüntü unutulmazdı. Özellikle otomobilden inerken aslında çok uzun olan elbisesinin eteklerinin yukarıya doğru çekilmesi ve bacaklarının ortaya çıkması "Kate mesaj veriyor" tarzında bile yorumlandı.

Kate'in kime niye ve ne mesaj verdiği tabii ki ortaya çıkmadı. Ama o görüntü de hafızalara kazındı.

O TAÇ KATE'İN BAŞINDA ORTAYA ÇIKTI

Aynı günün akşamında Buckingham'daki resmi yemekte ise omuz kısımları pırıltılarla süslü beyaz bir elbise giydi. Başındaki taç ise o etkinliğe damgasını vurdu. Çünkü Kraliçe Elizabeth'in annesine ait olan Strathmore Gül Tacı, neredeyse bir asır sonra ilk kez gün yüzüne çıkmıştı.

AKILLARA DIANA GELDİ

Middleton'ın 2022'deki Royal Ascot'ta giydiği bu elbise uzun uzun konuşuldu. Bunun nedenlerinden biri Kate'in elbiseyi taşıma konusundaki başarısıydı. Ama daha da önemlisi Prenses Diana'nın yıllar önce yine aynı etkinlikte giydiği benzer bir elbiseyi hatırlatmasıydı.

MAVİ ÇOK YAKIŞTI

Kate'in hayranlarının en çok beğendiği görünümlerinden biri. Bu mavi elbiseyi Middleton, son olarak geçen yılın mayıs ayında bir bahçe partisinde giymişti.

FİLM YILDIZLARI BİLE GÖLGEDE KALDI

Prenses'in çok beğenilen giysilerinden bir başkası. 2019 yılındaki BAFTA töreninde Kate bu elbiseyle film yıldızlarını bile gölgede bıraktı.

OLAYLI GEZİYE KIYAFETLERİYLE DAMGA VURDU

Middleton ile Prens William 2022 yılında olaylı bir Karayipler gezisine çıktı. Ziyaret ettikleri ülkelerde resmi yetkililer onları nazikçe karşılarken halkın bir kısmı da "bizi sömürdünüz, özür dileyin" tarzı isteklerde bulunup protesto gösterileri yaptı.

Bazı çevreler Kate ile William'ın neden o geziye çıktığını sorgularken, Kate yine görünümüyle bu tartışmaları yumuşattı. İşte o gezide resmi bir ziyarette giydiği su yelişi elbise. Genellikle açık giyinmeyen Kate o görünümüyle hayranlarını biraz şaşırttı.

Yine aynı geziden bir başka unutulmaz kıyafet. Jamaika'daki bir askeri törene katıldığında bu beyaz elbisesiyle en az düğünündeki kadar güzel bulundu Kate.

PIRILTISI GÖZ ALDI PIRILTISI GÖZ ALDI

Kate Middleton'ın yine film yıldızlarını gölgede bıraktığı bir etkinlik... 2021 yılında Londra'da yapılan James Bond filminin galasına Middleton bu elbiseyle damgasını vurdu.





2022 yılında Boston'da yapılan Earthshot ödül töreninde ana temaya uygun olarak kiraladığı bu yeşil elbiseyi giydi Kate. En çok dikkat çeken ayrıntı ise bir zamanlar Diana'ya ait olan o kolyesi oldu.

Halkın karşısına sağlıklı haliyle son olarak 25 Aralık 2023 günü çıktı Kate. Yine şıktı, sürekli gülümsüyordu. O gün hasta olduğuna dair herhangi bir ipucu da görünmüyordu dışarıdan bakıldığında.

Middleton en son 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü duyurduğu videosunda ise eski halinden çok farklı görünüyordu.













