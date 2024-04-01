KarÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± bitmek bilmiyor... MeÄŸer derdi baÅŸkaymÄ±ÅŸ

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Bunun nedenini de herkes biliyor aslÄ±nda. KÄ±saca tekrarlamak gerekirse bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda Kate Middleton'Ä±n karÄ±n bÃ¶lgesinden bir operasyon geÃ§irdiÄŸi ve uzun sÃ¼re gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ÅŸte bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan da sÃ¶ylentiler aldÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼... Ama pek az kimsenin aklÄ±na nedendir bilinmez, Kate'in gerÃ§ekten ciddi bir hastalÄ±ÄŸÄ± olabileceÄŸi geldi.

Galler Prensesi'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ de dahil hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlayan bir sÃ¼rÃ¼ iddia atÄ±ldÄ± ortaya. Bunlar arasÄ±nda en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kanÄ± da Kate'in kocasÄ± tarafÄ±ndan aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ydÄ±.

WILLIAM Ä°LE ELGÄ°LÄ° ALDATMA SÃ–YLENTÄ°LERÄ° BÄ°TMEK BÄ°LMÄ°YORÂ

Aile dostlarÄ± ve Kral Charles'Ä±n yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± David Cholmondoley'in karÄ±sÄ± Rose Hanbury'nin adÄ± yine piyasaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re William, Kate'i Rose ile aldatmÄ±ÅŸtÄ± ve bu duruma artÄ±k dayanamayan Prenses de Ã§areyi ortadan kaybolmakta bulmuÅŸtu.

Kate, 22 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan videosunda kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ olsa da bu konu hala gÃ¼ndemdeki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor.

Ãœstelik Kate ile birlikte Prens William'Ä±n da ortadan kaybolmasÄ±, hatta Ã¼Ã§ hafta tatil yapacaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± iyice hareketlendirdi.

Kendisi de kanser olan 75 yaÅŸÄ±ndaki Charles, her fÄ±rsatta gÃ¶revlerini yerine getirirken nasÄ±l olur da ondan Ã§ok genÃ§ olan 42 yaÅŸÄ±ndaki Kate hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ortada gÃ¶rÃ¼nmezdi.

Gala dergisinin Fransa edisyonu da iÅŸte bu konuyu masala yatÄ±rdÄ±. Prens William'Ä±n neden karÄ±sÄ± Kate ile birlikte ortadan kaybolduÄŸunu, bu sÃ¼reÃ§te ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Rose Hanbury ile ilgili iddialarÄ± mercek altÄ±na aldÄ±.

BÃœTÃœN DERDÄ° Ã‡OCUKLARI

Gala dergisinde yer alan habere gÃ¶re William, kendisine yÃ¶neltilen bÃ¼tÃ¼n eleÅŸtiriler bir yana son dÃ¶nemde bÃ¼tÃ¼n vaktini Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu George, Charlotte ve Louis'ye adamÄ±ÅŸ durumda. Elbette karÄ±sÄ± Kate'in de en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi Carole ve Michael Middleton ile birlikte William.

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Gala dergisinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Galler Prensi, karÄ±sÄ±yla birlikte kanser haberini kamuoyuna duyurmanÄ±n zamanlamasÄ± konusunda yine Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ler.

Saint George Kraliyet Cemiyeti baÅŸkanÄ± Andrew Simpkin, Paris Match'teki bir makalesinde, Kate ve William'Ä±n, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ haberden en az etkilenmesi iÃ§in ellerinden geleni yaptÄ±. Kate'in videosunun yayÄ±nlanma tarihi de Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun okulunun tatile girme tarihine gÃ¶re belilendi.

Paris Match'teki makalede William'Ä±n kendi Ã§ocukluÄŸunu Ã§ok da mutlu geÃ§irmediÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunu bundan korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Simpkin'in makalesinde bu konuda ÅŸu satÄ±rlar yer alÄ±yor: " William, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmesinden kaÃ§Ä±nmak iÃ§in elinden gelen her ÅŸeyi yapmak istiyor. Ailesine karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± korumacÄ± hatta belki biraz fazla korumacÄ±."

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Yine Simpkin'in makalesine gÃ¶re Kate ile William, kendi korkularÄ±nÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki George, 8 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 5 yaÅŸÄ±ndaki Louis'ye yansÄ±tmamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

KÄ±saca sÃ¶ylemek gerekirse 2019 yÄ±lÄ±ndan bu yana her fÄ±rsatta hem sosyal medyada hem de geleneksel medyada Ä±sÄ±tÄ±lÄ±p Ä±sÄ±tÄ±lÄ±p sunulan "William, karÄ±sÄ±nÄ± Rose ile aldatÄ±yor" iddiasÄ± bir kez daha boÅŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

Ama bu durum, gÃ¼nÃ¼n birinde bu iddianÄ±n yine gÃ¼ndeme gelmesinin engelleneceÄŸi anlamÄ±na da gelmiyor.

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Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate'i Rose Hanbury ile aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmiyor.Â