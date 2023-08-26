Mutlu aşk çoktan bitti... Ama o görüntüleri yok etmeye kıyamadılar

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AŞK KAÇINILMAZDI... YAŞANDI VE BİTTİ

Her ikisi de gösteri dünyasında isim yapmış oldukları için tanışmaları ve sonunda da birbirleri için aşka düşmeleri kaçınılmaz görünüyordu. Zaten öyle de oldu.

Sonunda onlar da hayatlarında yeni yılla birlikte yeni bir sayfa açmaya karar vermiş olacaklar ki tüm dünya yeni bir takvimin sayfalarını çevirmek için gün sayarken evlendiler.

Aşkları öylesine gerçekti ki! Bu durum sosyal medya sayfalarından bile yansıyordu. Kaldı ki zaten birlikte gittikleri yerlerde ışıltılarıyla herkesin dikkatini üzerlerine çekiyorlardı.

Ama sonra bir şey oldu. Belki bunu kendileri bile beklemiyordu. Önce söylentiler başladı ayrılacaklarına dair sonra da açıklama geldi: Ayrılıyorlardı gerçekten de!

Hayranları şoke oldu ama gerçek buydu ve yapılacak bir şey yoktu. Şimdi her ikisi de kendi hayat yolculuklarında yeni deneyimlere doğru yol alıyorlar.

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MUTLU GÜNLERİN ANILARINA KIYAMADILAR... EN AZINDAN ŞİMDİLİK

Büyük olasılıkla, hayranları kimlerden söz ettiğimizi anladı. Yedi yıllık evliliklerini görünüşe göre fazla kanlı bıçaklı olmadan bitiren Sofia Vergara ve Joe Manganiello'dan söz ediyoruz.

Ünlü çiftin mutlu günleri geride kaldı ve yollarını ayırdılar. Şimdilik ikisi de birbirlerinin arkasından konuşmuyor, kötü ya da iyi herhangi bir yorumda bulunmuyor.

Ama 50 yaşındaki Sofia Vergara ile 46 yaşındaki Joe Manganiello ayrılığından sonra çok dikkat çeken bir gelişme oldu. Daha doğrusu onlar herkesin beklediğini yapmadı. Zaten bu durum bile onların gerçekten de göründüğü gibi sakince ayrıldığının bir göstergesi olarak kabul edildi.

Vergara ile Manganiello, kendileri gibi birçok ünlü çiftin ayrılık sonrası attığı bir adımı atmadı: Sosyal medya sayfalarından birbirleriyle çekilen fotoğraflarını, yani bir zamanlar yaşadıkları büyük aşkın simgesi olan o görüntüleri ortadan kaldırmadılar. Belki de yaşadıkları aşk bitse de izlerini ortadan kaldırmaya içleri el vermedi.

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Her ikisinin de sosyal medya sayfalarını geriye doğru taradığınızda birbirlerine çok aşık oldukları dönemde çekip paylaştıkları görüntülerle karşılaşmak mümkün. En azından şimdilik durum böyle.

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BİR KEZ GÖRDÜ BİR DAHA BAŞKA YERE BAKAMADI

Çifti yakından takip edenler de onların nasıl tanıştığını aşağı yukarı biliyor zaten. Peki ya onların, aşklarının ateşi hızla yanarken yani birbirleriyle flört etmeye başlamadan önce ve o ilk günlerde neler yaşayıp hissettiklerini biliyor musunuz?

İster misiniz Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun artık tarihe karışan ilişkilerinin nasıl başladığını, ünlü çiftin nasıl bir aşk yaşadığını bir kez daha hatırlayalım.

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Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun ilişkisi tıpkı bir masal gibi başlamıştı. Manganiello, bundan üç yıl önce katıldığı bir sohbet programında Sofia Vergara'yı ilk kez nerede gördüğünü ve neler hissettiğini anlatmıştı...

The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anda düşünüp hissettiklerini " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlattı.

AYRILDIĞINI BİLMİYORMUŞ

Joe Manganiello, Vergara'yı gördüğünde bu kadar etkilenmesine rağmen yanına gidip tanışmadığını da söyledi. "Çünkü, Sofia'nın o dönemdeki nişanlısı Nick Loeb'dan ayrıldığını bilmiyordum" diyerek bunun nedenini anlattı.

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Manganiello o gece daha sonra yaşananları da şöyle anlattı: "Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana "merhaba" demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım."

Joe Manganiello, Vergara'nın nişanlısının da aynı partide olduğunu sanıyordu. Fakat konuşmanın ilerleyen dakikalarında Vergara'nın nişanlısından ayrılmış olduğunu da öğrendi. Joe Manganiello ile Sofia Vergara o gece tanıştılar. Birkaç hafta sonra da Vergara, nişanlısından ayrıldığını basına da açıkladı.

NİŞANIN BİTTİĞİNİ AÇIKLAYINCA JOE HEMEN İLK ADIMI ATTI

Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi.

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Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünya evine girdi.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.

Buraya kadar zaten pek çok kez okuduğunuz yani bildiğiniz ayrıntılar. Ama bir de o sırada yaşananları her ikisinin geçmişte verdiği röportajlardan hatırlayalım.

'YALNIZ KALMAK İSTERSEN ANLARIM... AMA BENİ BİR DAHA BULAMAZSIN'

Joe Manganiello'nun, "bir numaralı bekar erkek" olarak bilindiği dönemde aklında tek bir düşünce vardı: Sofia Vergara ile yakınlaşmak. Vergara; 2014 yılında nişanlısı Nick Loebb'den biraz olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Her ne kadar tanışmış olsalar da Manganiello, onun biten bir ilişkinin hemen ardından bir yenisine başlamak isteyeceğinden emin değildi.

Manganiello, Jess Cagle'ın sohbet programına konuk olduğunda o dönemde olup biteni anlatmıştı. Söylediğine göre Sofia Vergara'ya "Belki de bir süre yalnız kalmak istersin" dedi. Sonra da şunları söyled: "Ama senin kendini keşif sürecin tamamlandığında beni bulabileceğine söz veremem. Eğer yalnız kalmak istersen bunu anlarım. Bununla başa çıkabilirim. Hayat devam edecek" dedi.

Sonra da Vergara'nın yanıtını beklemeden "Bir dakika dur" deyip çantasından kendisini "bir numaralı bekar erkek" ilan eden People dergisini çıkardı.

Masaya koydu ve karşısında oturan Vergara'ya doğru itti. Vergara ise sayfaları çeirmeye başladı. Ardınan Manganiello'ya "Görmek istiyorum listede başka kimler var" dedi. Elbette bu şakaydı.







'BENİ BİR KEZ KOKLADI... ARTIK YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOKTU'

O ilk dönem hakkında Vergara da konuk olduğu bir röportajda çarpıcı sözler sarf etmişti. Good Morning Ameria programında, kendisiyle ilgili olarak Joe Manganiellu'yu en çok etkileyen ayrıntının "kokusu" olduğunu söylemişti.

O söyleşide "Eğer Joe'yu istiyorsanız tek ihtiyacınız olan şey koku" diye konuşmuştu. Sonra da gülerek "Beni kokladı ve sonra da peşimden ayrılamadı" demişti.

Çiftin flörtü 2014 yılında başladı. Aslında o dönemde çok da ciddi bir ilişki yoktu aralarında. Birlikte vakit geçiriyorlardı üstelik çok da eğleniyorlardı.

Hatta Vergara E! News'a verdiği röportajda "Birlikte çok eğleniyoruz. O gerçekten eğlenceli bir adam" demişti. Aynı zamanda bir erkekte kendisini en çok çeken ayrıntının bu "birlikte eğlenceli vakit geçirme" kısmı olduğunu da eklemişti.

Bu arada hemen söyleyelim Sofia Vergara ile Joe Manganiello ilk buluşmalarını New Orleans'ta gerçekleştirdi. Zaten ayrıldıkları zamana kadar da bu ilk buluşmanın her yıl dönümünü birlikte kutladı ünlü çift.

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İŞTE BÖYLE BİR AŞK YAŞAMIŞLAR

Tabii bu eğlenceli vakit geçirme kısmı bir yere kadar sürdü. İlerleyen zamanda her ikisi de aşka direnemediler ve ilişkileri doludizgin başladı. Önceleri ilişkilerini basından ve meraklı gözlerden uzak tutmaya çalıştılar.

Ama bu çok da uzun sürmedi. Zaten kendileri de sosyal medya sayfalarından aşklarını herkese ilan ettiler.

Aradan yıllar geçti ve ilişkileri bu noktaya geldi... 2015 yılında başlayan evlilikleri bitti.

Öyle ya da böyle sakince boşandıklarına göre, gösteri dünyasından bir zamanlar birbirlerini çok seven bir çift olarak geçip gittiler. Geride de belki de silmeye kıyamadıkları aşk dolu görüntüleri kaldı.

Vergara ve Joe Manganiello, birçok ünlü çift gibi ayrıldıktan sonra sosyal medyada paylaştıkları yan yana pozlarını ortadan kaldırmadılar. En azından şimdilik.