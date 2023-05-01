Hayallerindeki erkekle evlenmişti: Kumsalda bile yeni gelin

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HAYALLERİNİN ERKEĞİYLE EVLENDİ: GELECEĞİ 2 BİN DOLARA BALAYI

"O benim hayallerimin erkeğiydi" diye tanımladığı kocasıyla düğün sonrası gittiği tropikal bölgede çekilen pozlarını bol bol sosyal medya sayfasından paylaştı.

Bu arada genç çiftin, balayı için kesenin ağzını açtığı da ortaya çıktı. Çünkü evli bir çift olarak gittikleri bu ilk tatili geçirdikleri lüks mekanda konaklamanın bedeli sadece bir gece için 2 bin dolar!

TROPİKAL CENNETTE AŞKIN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, 24 yaşındaki model Sofia Richie ile geçen hafta Fransa'da evlendiği 29 yaşındaki müzik yapımcısı Elliot Grainge. Çift, ünlü Eden Rock Otel'de iki gün süren ve ünlülerin akın ettiği törenin ardından soluğu Maldivler'de aldı.

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Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia, çok aşık olduğu kocası Grainge ile gittiği balayında çekilen pozlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sofia Richie, balayında kocası Elliot Grainge'ye bol bol poz verdi. Onun çektiği fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Bu paylaşımlara bakılırsa, genç çift, tropikal bir cennetin ortasında aşkın keyfini çıkarıyor. Gün boyu Hint Okyanusu'nda kulaç atıp güneşleniyorlar. Canları sıkıldığında bisikletle adayı turluyorlar. Akşam karanlığı çöktüğünde de mum ışığında romantik yemeklerini yiyorlar.

GECELİĞİ 2 BİNDOLAR

Sofia Richie ile Elliot Grainge, Maldivler'de kiraladıkları, geceliği 2 bin dolar olan villada kalıyorlar. Söz konusu villada her tür konforun yanı sıra topqlamda 10 kişinin aynı anda yüzebileceği büyük bir havuz da yer alıyor.





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İKİ GÜN, İKİ GECE DÜĞÜN

Sofia Richie ile Elliot Grainge, geçen 22 Nisan'da Fransa'da hayatlarını birleştirdiler. Çiftin düğün töreni ise son derece gösterişliydi. Çift, törenden bir gün önce fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

Sofia Richie, kumsalda bile henüz yeni evlendiğini çağrıştıran beyaz ve gösterişli kıyafetler giyiyor.

O gün Grainge; klasik bir takım elbise giydi. Richie de ünlü bir moda markasının imzasını taşıyan beyaz elbisesiyle görüldü. Gençlerin düğün eğlencesi o gece başladı. Ertesi gün ise kelimenin tam anlamıyla ünlülerin akın ettiği nikah ve düğün gerçekleşti.

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Richie, ilk törende yine aynı ünlü moda firmasının imzasını taşıyan kolsuz bir gelinlik giydi. Onu evleneceği adama ünlü babası Lionel Richie teslim etti. İki gencin birbirlerine, hayatları boyunca birlikte yaşama sözü verdikleri nikahın ardından eğlenceye geçildi.

Genç modelin paylaşımlarında, yatağın üzerindeki "Sonsuza kadar yeterli değil" yazısı dikkat çekti. Bu arada Richie'nin, kocasının soyadı olan Grainge'yi de eklediği sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Richie, o sıralarda da düğünü için hazırlanan üçüncü elbiseyi giydi. Tanıkların belirttiğine göre eglence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Sofia Richie ile Elliot Grainge sonra da balayına çıktılar ve soluğu Maldivler'de aldılar.

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Sofia Richie ile Elliot Grainge'in düğün töreninde en çok dikkat çeken kişi, bu tür olaylarda her zaman olduğu gibi gelindi elbette. Bir gün önce yani kutlamaların ilk gününde henüz 24 yaşında olmasına rağmen daha olgun çizgiler taşıyan fildişi renginde bir kıyafet seçen Sofia Richia, final gecesinde tam kendine uygun bir gelinlik giydi.

Boğaz kısmı kapalı, kolsuz gelinliği, bu özel gün için Chanel tarafından hazırlandı. Gelin Sofia, Vogue dergisine bu konuda verdiği röportajda iddialı sözler sarf etti. Genç model, gelinliğini "Ne büyük bir büyü" diye tanımladı ve sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Sanırım Elliot da beğenecek. Giydiğim kıyafetler konusunda o benim en büyük destekçim."

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Geleneklere göre damat, evleneceği genç kızın gelinliğini ilk kez babasının kolunda tören mekanına girip kendisine teslim edildiği anda görüyor.Bu ayrıntıyla ilgili de bir beklentisi olduğunu söyledi o röportajda Sofia Richie. Bunu da şaka yollu şöyle ifade etti: "Elliot, üzerimde bu gelinliği gördüğünde ağlamazsa çok üzüleceğim."

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AŞKIN SEMBOLÜ GELİNLİĞİN ÜZERİNDE

Düğünle ilgili "içeriden" Haberler henüz gelmediği için damat Elliot'ın gelini görünce ağlayıp ağlamadığını bilmiyoruz. Ama Sofia Richie, gelinlik tercihiyle acımasız moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Genç kızın boyundan bağlamalı gelinliği, üzerindeki ışıltıl işlemelerle, bu yıl evlenecek genç kızlara ilham verecek türdendi.



Richie, düğünden aylar önce gelinlik provaları için sık sık yaşadığı ABD'den Fransa'ya gitti. O sırada yanında damadın üvey annesi Lady Caroline Graginge ile kendisinin en yakın arkadaşı Ali Meller da vardı.

Gelinliğin üzerindeki süslemelerin yanı sıra Sofia Richie ve Elliot Grainge'in aşkını sembolize eden iki tane kalp de yer alıyordu.

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'PRENSES ELBİSESİ'NDEN SADE KESİMLERE

Richie anlattığına göre gelinliğin hazırlanması sırasında ünlü moda evinin yaratıcı yönetmeni Virginie Viard ile uzun süren fikir alışverişleri yaptı.

Önceleri yani daha genç yaşlarında düğününde "prenses elbisesi gibi" yani kabarık etekli ve daha gösterişli bir gelinlik giymeyi hayal ettiğini anlattı Richie. Ama yaşı ilerledikçe daha sade modelleri beğenmeye başladığını söyledi. Düğününde giydiği, bedenine oturan bu gelinlik de onun yıllar içinde değişen bu anlayışının bir örneği.

HAYALLERİNDEKİ ERKEK

Törenden önce Sofia Richie, demeç verdiği dergiye ne kadar heyecanlı olduğunu anlattı: " Çok heyecanlıyım. Çünkü Elliot ile evleniyorum. Biliyorum böyle söyleyince kulağa çok sevimli gelmiyor ama o benim hayallerimdeki erkek."





2021 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER

Bu arada biz de Sofia Richie ile Elliot Grainge'nin ilişkisinin geçmişine kısaca bir bakalım. Çift, 2021 yılından bu yana birlikte. Aşklarını ilk olarak 2021'in mart ayında bir sosyal medya pozuyla onayladılar.

Ardından geçen yılın nisan ayında nişanlandıklarını duyurdular. Richie, bu mutlu haberi nişan sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştığı bir pozla duyurdu. Grainge "Sonsuza kadar yeterince uzun değil" diyerek mutluluğunu ilan etti. Çifte yakın bir kaynak People dergisine Richie ile Grainge'in "çok uyumlu bir ikili" olduğunu belirtti.