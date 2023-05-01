Yaklaşan büyük gün ile ilgili çarpıcı iddia: Elmas, inci yok... Onun yerine çiçeklerden taç verelim!

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HERKES ONLARIN NE GİYECEĞİNİ NE TAKACAĞINI MERAK EDİYOR

Diğer yandan ailenin, özellikle önde gelen kadın üyelerini de farklı bir telaş sardı. Erkeklerin işi biraz daha kolay olsa da İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri o gün, her zamankinden daha özenli ve şık olmak zorunda.

Kolay değil... Bu kadar önemli bir günde en şık ve en kusursuz olma derdinde hepsi. Diğer yandan o gün ne giyeceklerini soluk almadan bekleyip belki de sonrasında her tür eleştiriyi yöneltecek moda uzmanları ve elbette sosyal medya kullanıcıları da bu konudaki hazırlıklarını tamamladı.





GELECEKTEKİ KRALIN KARISI, BİR SONRAKİ KRALIN ANNESİ

Ailenin kadın üyeleri arasında ne giyeceği, hangi takı ve aksesuarları kullanacağı en çok merak konusu olan kişi ise yeni Galler Prensesi Catherine. Yani geleceğin ilk sıradaki veliahtı Prens William'ın karısı, taht sırasında ondan hemen sonra gelen Prens George'un annesi... Kate'in, kayınpederi Charles'ın taç giyeceği törende nasıl görüneceği aylardır mercek altına alınıyor.

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Beklenti, Prenses'in o büyük günde çarpıcı bir elbise giymesi ve görünümünü de göz kamaştıran takılarla, özellikle ailenin koleksiyonunda yer alan değerli taçlardan biriyle tamamlaması yönünde. Hatta bugüne kadar en sık kullandığı iki taçtan farklı, daha gösterişli bir taç takması de hayranlarının hayalleri arasında.

Fakat bazı kraliyet uzmanlarının yorumuna göre Kate, hayranlarını bu konuda hayal kırıklığına uğratabilir. Yani ailenin sahip olduğu değerli taçlardan biri yerine çiçeklerden yapılmış bir taç takabilir.

ELMAS YERİNE ÇİÇEKLERDEN BİR TAÇ TAKABİLİR

Bunu ileri süren kişi, İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili kaleme aldığı biyografilerle tanınan Sally Bedell Smith. The Times'a konuşan Smith, Kate'in, elmaslar yerine çiçeklerden oluşan bir tacı kullanabileceğini ileri sürdü. Bunun nedenini de kayınpederi Charles'ın doğaya olan sevgisine gönderme yapmak olarak açıkladı.

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Middleton, evlendikten kısa süre sonra Prens William ile birlikte gittiği Tuvalu'da başına çiçekten bir taç takılmıştı.

Sally Bedell Smith'e göre, çiçeklerden oluşan bir baş süsü kullanma nedenlerinden biri de Kate'in halka vermeyi düşündüğü mesaj. Buna göre Kate, bu şekilde halka eşitlikçi bir "selam" gönderebilir. Geleceğin kralı William'ın karısı olarak bile taç takmayarak, özellikle Kraliçe'nin ölümünden sonra İngiliz kraliyet ailesine karşı yükselen halk tepkisini yumuşatmayı amaçlıyor.

DÜĞÜNÜNDE DE ÇİÇEKLERDEN TAÇ TAKMAK İSTEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ: Her ne kadar bu konu henüz net olarak açıklanmamış olsa da Kate ile ilgili bu türden başka bir söylenti daha var. Buna göre aslında 12 yıl önceki düğünün töreninde yani 29 Haziran 2011'de Prens William ile hayatını birleştirdiği gün de çiçeklerden oluşan bir taç kullanmak istedi Kate. Fakat bu isteği aileye ait bir değerli taç lehine kabul görmedi.

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BUCKINGHAM, SER VERİP SIR VERMİYOR

Tabii ki Kate'in o törende taç giymeyeceği bunun yerine çiçeklerden yapılan bir baş süsü kullanacağı Buckingham tarafından açıklanmış değil. Bunlar, aylardır konuşulan ve uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler.

Normalde bu tür bir olayda - üstelik bunun sık sık olmadığı da düşünülürse- aile üyesi olan kadınların koleksiyondan seçilen taçları kullanması gerekiyor. Saray kaynakları, ne bu konuda net bir açıklama yapıyor ne de bu tür yorumları yalanlıyor.

Eğer her şey geleneklere uygun olursa ve büyük bir sürpriz yapılmazsa Galler Prensesi Kate Middleton'ın törende giymesi muhtemel iki tane taç var. Biri kayınvalidesi Diana ile özdeşleşen Cambridge Lovers Knot ya da Cambridge Aşıkları Düğünü adlı taç. Diğeri de onun kadar sık olmasa da bazı etkinliklerde taktığı Lotus Çiçeği Tacı.

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WILLIAM DÜNYAYA GELİNCE, KRALİÇE DIANA'YA HEDİYE ETMİŞTİ

Cambridge Love's Knot tacı, Diana'nın 1997'deki ölümünden sonra 2015 yılına kadar, yani 18 yıl boyunca İngiliz kraliyet ailesinden hiç kimse tarafından toplum içinde kullanılmadı. 2015 yılında ise Kate Middleton, Buckingham Sarayı'ndaki bir resepsiyona giderken geçmişte Diana ile özdeşleşen bu tacı taktı. Hatta bu taç, yeni Galler Prensesi'nin en çok kullandığı taç haline geldi.

Biraz da Cambrige Lover's Knot tacını, Kate Middleton'ın başında ilk göründüğünde bu kadar heyecan yaratmasının nedenine bakalım. Elbette milyonlarca hayranının, Kate'i taçla görmek istemesi doğal.

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Üstelik kocası William'ın annesi Diana ile yani "gönüllerin prensesi"yle özdeşleşen tacın yeniden ortaya çıkması da heyecan verici bir durum. Ama asıl sebep şu ki, Kraliçe 2. Elizabeth bu tacı Diana'ya, veliahtı Prens William dünyaya geldikten sonra hediye etmişti. Yani bu taç Diana'ya "annelik hediyesi". Taç ile William arasında böyle de bir duygusal bağ var.

Bu ünlü taç, 1913 yılında, Kralı 5. George'un eşi Konsort Kraliçe Mary'nin isteğiyle dönemin en ünlü mücevher tasarımcısına yaptırıldı. Taç, pırıltılı elmaslar ile altın ve gümüşlerle süslenmiş armut şeklinde 19 tane inciden oluşuyor. Tacın değerinin 2 ile 3 milyon sterlin arasında olduğu söyleniyor.

KRALİÇE, O TACI KENDİSİ DE KULLANDI: Bu değerli taç, ilk olarak Kraliçe Mary tarafından kullanıldı. Onun ölümünün ardından Kraliçe 2. Elizabeth'e miras kaldı. Kraliçe, bu aile mirasını gelini Diana'ya hediye etti. Fakat Diana ile Charles'ın yuvası dağılınca taç yine kraliyet koleksiyonuna döndü. Bir süredir de ailenin gelini Kate Middleton ya da yeni unvanıyla Galler Prensesi Catherine tarafından kullanılıyor. Kraliçe 2. Elizabeth, 1958 yılında katıldığı bir galada bu taçla başını süslemişti.

BAŞ AĞRISI YARATIYORDU

Cambrigde Lover's Knot tacı değerli olmasına değerli, güzel olmasına çok güzel ama bu tacın bir de yan etkisi var. Takan kişinin başını ağrıtıyor. Hem de gerçek anlamda. Kate Middleton'dan önceki sahibi Prenses Diana, hayranlarının kendisine çok yakıştırdığı bu tacı takmaktan çok da hoşlanmıyordu. Çünkü tacı her taktığında korkunç baş ağrısı çektiğinden yakınıyordu.

Moda ve mücevher uzmanlarına göre bu beklenmedik bir durum değil. Çünkü Cambridge Lover's Knot tacı, üzerindeki pırlanta, inci, altın ve gümüşler nedeniyle hatırı sayılır bir ağırlığa sahip. Bu da tacı kullanan kişide baş ağrısına yol açıyor.

Değerli mücevher uzmanı Alexandra Michell, bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre tacın üzerinde 19 tane kemer var. Bu kemerlerin üzerleri de çeşitli boyutlarda pırlanta, altın, gümüş ve inciye sahip.

Özellikle incilerin büyüklüğü kayıtsız kalınamayacak türden. Taç üzerinde bulunan tüm bu değerli mücevherler de belli bir ağrılık oluşturuyor. Bu arada Cambridge Lover's Knot tacı "gürültülü" bir taç. Çünkü kullanan kişi her hareket ettiğinde, kemerler üzerinde bulunan armut şeklindeki iri inciler sallanıyor ve bu da bir titreşim yaratıyor.

ASLINDA ÜNLÜ TACIN KOPYASI: İngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacını kısaca bu şekilde tanıdık... Peki aslında bu tacın "bir taklit" olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü işin aslı bu. Kraliçe Mary, bu ünlü tacı yaptırırken anneannesi Prenses Augusta'nın sahip olduğu orijinal taçtan esinlenmiş. Mary'nin büyükannesi Augusto, dönemin Cambridge Dükü Adolphus'un karısı. Bugün bildiğimiz taca esin kaynağı olan orijinal taç, Prenses Augusta'ya ailesi tarafından 1818'de düğün hediyesi olarak verildi. Augusta da yıllar sonra aynı tacı en büyük kız çocuğuAugusta Caroline'e evlilik hediyesi olarak verdi. Bugünkü Cambridge Lover's Knot işte bu değerli tacın bir kopyası. Ona esin kaynağı olan orijinal tacın ise bilinmeyen bir ailenin koleksiyonunda muhafaza edildiği düşünülüyor.

BİR ZAMANLAR KAYIPTI: 11 yıldır Prens William ile evli olan Kate Middleton'ın kullandığı bir başka taç daha var: Lotus Çiçeği ya da diğer adıyla Papirüs Tacı'. Kate, Galler Prensesi olduktan sonra katıldığı ikinci etkinliğinde bu ünlü tacı kullandı.

TACI ALNINA TAKIYORDU

Buckingham Sarayı'ndaki diplomatik yemekte Kate Middleton'ın başını süsleyen Lotus Çiçeği ya da diğer adıyla Papirüs Tacı'nın çok eskilere uzanan bir hikayesi var. Kraliçe'nin kardeşi Margaret'in en sevdiği taç olan ve onunla özdeşleşen Lotus Çiçeği tacının ilk sahibi Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Ana Kraliçe Elizabeth.

Aslına bakılırsa bu taç ilk olarak bir gerdanlıktı. Ana Kraliçe inci ve elmaslardan oluşan bu kolyeyi 1923 yılında düğün hediyesi olarak almıştı. Kolyeyi ona hediye eden kişi ise kocası yani sonradan tahta çıkacak olan 6. George idi. Karısına bu hediyeyi çok ünlü bir mücevherciden satın almıştı.

Ana Kraliçe yani o dönemdeki adıyla Elizabeth, sonradan bu mücevheri kolye değil taç olarak kullanmak istedi. Kocasının gerdanlık olarak satın aldığı ünlü firmanın tasarımcıları da mücevheri, şöhretini borçlu olduğu görünümüne kavuşturdu. Yani taca çevirdi. Ana Kraliçe bu tacı takarak birçok fotoğrafçıya poz verdi.

Fakat Elizabeth, Lotus Çiçeği ya da Papirüs Tacı'nı daha sonra torunu Margaret'in ya da Kate Middleton'ın kullandığı gibi kullanmıyordu. Elizabeth, bu tacı dönemin modasına uygun olarak alnına yerleştiriyordu.

PRENSES MARGARET'İN EN SEVDİĞİ TAÇTI... GELİNİ DE DÜĞÜNÜNDE KULLANDI: Ana Kraliçe'nin ardından bu tacı Kraliçe 2. Elizabeth'in kardeşi Margaret kullandı. 1959 yılında Lotus Çiçeği, Ana Kraliçe tarafından küçük kızına verildi. Zarif işçiliğiyle dikkat çeken Lotus Çiçeği, Margaret'in gözde mücevheri haline geldi. Birçok etkinlikte görünümünü bu değerli mücevherle tamamladı.

Lotus Çiçeği'nin Kate Middleton'a kadar uzanan öyküsünün bir başka durağı da 1993 yılında Margaret'in gelini Serena Stanhope oldu. Margaret'in tek oğlu David Armstrong Jones ile evlenirken Stanhope duvağıyla birlikte bu tacı kullanmıştı.

Prenses Margaret'in 2002 yılında ölümünün ardından taç da bir süreliğine kayıplara karıştı. O süreçte Margaret'in bazı mücevherleri çocukları tarafından bir müzayedede satışa çıkarıldı ama onların arasında Lotus Çiçeği yoktu. Bu arada David Armstrong Jones ile Serena Stanhope'un 2020 yılında boşandığını hatırlatalım.

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YILLAR SONRA KATE'İN BAŞINDA ORTAYA ÇIKTI

Bu tacın akıbeti 2000'lerin ilk yarısında çeşitli iddiaların merkezinde yer aldı. Bir süre herkes Lotus Çiçeği'nin Margaret'in gelini Serena da kaldığını düşündü.

Fakat gerçek öyle değildi. Kraliçe'nin kayıp taçları arasında sayılan Lotus Çiçeği 2013 yılında Buckingham'daki diplomatik yemekte Kate Middleton'ın başında ortaya çıktı. İki yıl aranın ardından bu kez yine diplomatik bir yemekte Kate Middleton kullandı Lotus Çiçeği'ni.