Sosyetik güzelin oğlunun bebek arabası olay oldu: Zenginin bebeği böyle gezer

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OĞLU İÇİN PARASINI SEVE SEVE HARCIYOR

Yine içine doğduğu aile yani ünlü soyadı sayesinde sinemadan müziğe modellikten yazarlığa ve yayıncılığa kadar geniş bir yelpazede çalışıp kendi servetini de oluşturdu yıllar içinde.

Sonuç olarak insan bu kadar çok kazanınca elbette harcamaları da ona göre oluyor. Hele ki bu dünyada en çok sevdiği kişi yani çocuğu söz konusu olunca...

Büyük olasılıkla buraya kadar kimden söz ettiğimizi anladınız. Dünyanın en ünlü soyadlarından birine sahip olan Paris Hilton'dan. 42 yaşındaki Hilton, 2021 yılında evlendiği Carter Reum ile birlikte ilk bebeğine de kavuştu. Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen oğlu Phoenix Barron, bundan beş ay önce aileye katıldı.

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MARKA BEBEK ARABASI GÜNDEM OLDU

Tabii ki bütün anne- babalar gibi minik Phoenix'in dünyaya gelmesi Paris ile Carter için de bir dönüm noktası oldu.

Başka çocuklar da istediklerini söyleyen Paris Hilton ile Carter Reum, şimdi minik bebeğin üstüne titriyorlar.

Onun mutluluğu ve rahatı için de hiçbir şeyi esirgemiyorlar. Hatta su gibi para harcıyorlar. Öyle ki Paris Hilton son günlerde minik oğluna aldığı ünlü bir markaya ait bebek arabasıyla gündemde.

Aslında bunun nedeni de kendisinin yaptığı bir sosyal medya paylaşımı. Hilton geçtiğimiz gün Instagram sayfasında minik Phoenix ile çıktığı bir park gezintisinde çektiği bir dizi fotoğrafı paylaştı. O paylaşımlarda da Phoenix Barron Hilton Reum'un içinde gezinti keyfi yaptığı bebek arabası dikkatlerden kaçmadı.

Kuşkusuz bütün bebeklerin arabası bu kadar dikkat çekmez ama üzerinde Dior markasının amblemi olunca Hilton'ın takipçileri bu duruma kayıtsız kalamadı. Bu arabanın satış fiyatı tam 4 bin 900 dolar. Bunu da elbette Paris Hilton yazmadı takipçilerinden bazıları bu ayrıntıyı paylaşımın yorum kısmına yazdı.

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LÜKS BEBEK ARABASI KULLANIYOR AMA SIRADAN BİRİ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Paris Hilton'un bir takipçisi biraz da ironi yaparak "Kullandığı lüks markaya ait bebek arabasına rağmen onun böylesine sıradan bir insan gibi görünmesini seviyorum" diyerek görüşünü belirtti.

Bir başkası "Paris bizi bundan daha fazla etkileyemez diye düşündüğünüz anda onun Dior marka bir bebek arabasını ittiğini görürsünüz" yorumunu yaptı.

Bazı fotoğraflarda güneş gözlüğü takan Paris Hilton bazılarında güneş gözlüklerini çıkarınca gözlerinin altındaki şişlik de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Birçok kişi, tüm yeni anneler gibi zaman zaman Paris'in de bebeği nedeniyle uykusuz geceler geçirdiğini hatırlattı.

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BU YILIN OCAK AYINDA DÜNYAYA GELDİ

Paris Hilton ile Carter Reum, bu yılın ocak ayında oğullarının dünyaya gelişini duyurmuştu. Bundan kısa bir süre önce de Paris ile annesi Kathy, medya aracılığıyla bebek konusunda birbirleriyle atışmıştı. Kathy Hilton, kızının bütün çabasına rağmen bir türlü hamile kalamadığını söylemişti.

Paris Hilton da bunun üzerine bu konuda bir sorunu olmadığını, istediği zaman doğurabileceğini belirtmişti.Bu atışmadan sadece birkaç ay sonra da mink Phoenix, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi.

Paris Hilton hayatını anlattığı Pais A Memoir adlı kitabında doğum yapmanın hayatının en büyük korkusu olduğunu yazmıştı.

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Hiç hamile olarak görüntülenmediği için Paris'in bir bebek sahibi olduğunu duyurması birçok insanın ilgisini çekti. Ama Hilton, bu konuda oluşan merakı hemen giderdi: Oğlu taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmişti.

Bu nedenle de mercek altına alındı Paris Hilton. Birçok kişi artık 40'lı yaşlarında olduğu için hamile kalmasının giderek zorlaşması nedeniyle kocası Reum ile böyle bir yöntem tercih ettiklerini düşündü. Hatta Hilton'ın ince fiziğinin bozulmaması için kendisi doğurmak yerine taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olduğunu savunanlar bile oldu.

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O KADINI DOĞUM YAPARKEN GÖRÜNCE TRAVMA GEÇİRMİŞ

Ama Paris Hilton, bu konuda çok uzun süre sessiz kalmadı. Hayatının en büyük hayali olmasına rağmen neden hamile kalıp da bebeğini kendisi dünyaya getirmediğini anlattı. Bu konuya girmeden önce hemen söyleyelim ki bunun nedeni annesi Kathy'nin iddia ettiği gibi hamile kalamaması ya da yaşının ilerlemesi değil. Bunun nedeni tamamen Paris Hilton'ın geçmişte yaşadığı ve "travma" olarak nitelendirdiği bir olayla ilgili.

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Glamour dergisinin İngiltere edisyonuna geçen ay bir röportaj veren Paris Hilton, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya çok önceden yani daha 20 yaşındayken karar verdiğini anlattı. Bunun altında da iki neden var söylediğine göre. Biri, Utah'ta kendisi gibi zengin aile çocuklarının devam ettiği Canyon School'da yatılı olarak kalıp eğitim gördüğü sırada uğradığı taciz. Diğer bir neden de 2000'li yılların ilk döneminde bir kadının doğum yapmasına tanık olduğu sırada yaşadığı travma.

'ÇOCUK DOĞURMAK VE ÖLÜM... BENİ EN ÇOK KORKUTAN İKİ ŞEY...'

Paris Hilton buna rağmen bir aileye ve bir bebeğe sahip olmayı çok istediğini hatta bunun hayatında en çok arzu ettiği şey olduğunu gizlemedi. "Sadece çok korkuyordum. Bir çocuk dünyaya getirmek ve ölüm bu dünyada beni her şeyden çok korkutan iki şey" diye ifade etti bu konudaki görüşünü.

Carter Reum ile birlikte bir erkek bebek sahibi olan Hilton bir de kız çocukları olmasını istediklerini söyledi. Bu yüzden de embriyo dondurduklarını ve yine aynı yöntemle yani taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olmayı planladıklarını gizlemedi.

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20'Lİ YAŞLARINDA HAMİLE KALIP BEBEK ALDIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Bu arada Paris Hilton, yine aynı röportajda 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ve kürtaj yaptırdığını açıkladı. Bu konuyu da ilk kez gündeme getirdi yıldız. Hilton, 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ancak bebeğini aldırdığını ilk kez o röportajda itiraf etti.

Bunun nedenini de "O sırada henüz anne olmaya hazır değildim" diyerek açıkladı. Ama ardından aslında bu konuyu çok konuşmak istemediğini çünkü bu olup bitenlerden utanç duyduğunu ekledi.





KIZINI DOĞDUĞU GÜN TERK ETTİ

Bu arada küçük bir not.. Paris Hilton ilk kez anne oldu ama kocası Carter Reum, daha önce bir kez baba olmuştu. Ama onun hayatının bu kısmının tatsız bir öyküsü var.

Reum, eski sevgilisindendünyaya gelen kızını daha doğum odasında terk etti. İddialara göre minik bebeği bir kez alnından öptü, sonra annesinin kollarına bıraktı ve arkasını dönüp gitti.

Reum; o minik bebeğin büyüdükten sonra kendisine yazdığı mektubu da görmezden geldi.