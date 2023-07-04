Annem odamdaki kaslı adam posterlerini görünce ağlamaya başladı

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YILLAR ÖNCE YAŞADIKLARINI ANLATTI

İşte bunlardan biri ilk gençlik yıllarında, geleceğe dair kurduğu hayallerin annesini nasıl üzdüğünü anlattı.

Bugün artık kendisi torun sahibi olacak yaşa gelmiş olsa da günümüzün ünlülerinden biri böylesine bir deneyim yaşamış. Annesi onun gençlik odasının duvarlarına astığı posterler nedeniyle büyük bir endişeye kapılmış hatta gözyaşlarına boğulup oğlunu doktora bile götürmüş.

İlk gençlik yıllarında yaşadığı bu ilginç deneyimi anlatan kişi günümüzde Hollywood'un en nüfuzlu yıldızlarından biri olan Arnold Schwarzenegger.

Zaten bilenler bilir... Arnold kariyerine bir oyuncu olarak değil bir vücut geliştirmeci olarak başlamıştı. Gençlik hayali de onu bugünkü yerine taşıdı.

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Fakat Schwarzenegger'ın kariyeri için duyduğu heves, yıllar önce annesini gözyaşları içinde bırakmış. Bugün 76 yaşında olan Schwarzanegger, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe konuk oldu ve yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı.

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O söyleşide Dian Hanson'ın konuğu olan Schwarzenegger, kendisinin erken yaşta çizmeye başladığı kariyer planının, kurduğu hayallerin annesini ne kadar üzdüğünü bir kez daha hatırladı.

Vücut geliştirmeci olmak isteyen Arnold, o dönemde bu alanda başarı kazanmış kişilerin posterlerini odasının duvarlarına astığını söyledi.

İfade ettiğine göre annesi bu durumu tamamen yanlış anladı. Sonra da odasının duvarındaki bu kaslı sporcuların fotoğraflarına bakıp ağlamaya başladı. O anlarda da Arnold'a "Senin yaşındaki çocuklar odalarının duvarlarına güzel kızların posterlerini asar. Ben nerede yanlış yaptım?" dedi.

Anne Schwarzenegger'ın ilk yaptığı da oğlunu hemen alıp yakınlardaki bir doktora götürmek oldu ünlü oyuncunun söylediğine göre. Doktorun söyledikleri de annesinin içini rahatlattı.

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Schwarzenegger o anları da şöyle anlattı: " Doktor anneme, benim yaşımdaki çocukların bu tür güçlü insanları idol olarak benimsediğini söyledi. Bu konu hakkında endişe etmemesi gerektiğini anlattı." İşte o andan sonra da Schwarzenegger'ın annesi gözyaşı dökmeyi bıraktı.

Hayranlarının çok iyi bildiği gibi Arnold Schwarenegger'ın yolu Hollywood'a çıkmadan önce bir vücut geliştirmeci olarak tanınmıştı.

Tam adıyla Arnold Alois Schwarzenegger 1947 yılında Avusturya'da Graz kentinde dünyaya gözlerini atı. Yerel bir polis şefi olan Gustav Schwarzenegger ile Aurelia Jadryn'in oğlu olarak dünyaya gelen oyuncunun ebeveyni bazı konularda çok katıydı.

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Babası Gustav, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Partisi'ne üyeydi. Zaten Schwarzenegger, Kaliforniya Valisi seçildiğinde babasının geçmişi yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Babası ve annesi, savaş yıllarından kalma alışkanlıkları nedeniyle çocuklarına katı bir şekilde yaklaşıyordu. Özellikle e babası kendi söylediklerine aykırı bir davranışta bulunduğunda Arnold'u hiç affetmiyordu.

Annesi ise babasından daha yumuşaktı ve hayata veda edene kadar da Arnold'un onunla ilişkisi gayet yolundaydı.

Arnold'un annesinin ilk evliliğinden Meinhard adında bir üvey kardeşi vardı. İki kardeşin çocukluğu savaş sonrası travmalar ve yoksulluk içinde geçti.

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Schwarzenegger'ın vücut geliştirmeye merakı ise 15 yaşındayken başladı. 18 yaşına geldiğinde Avusturya Ordusu'nda vatani görevini yapmaya başladı. Fakat o sırada bir vücut geliştirme yarışmasına katılmak için temel eğitimden kaçtı. Bu nedenle bir hafta hapis cezası aldı.

Askerlikten sonra vücut geliştirme dalında bir başka yarışmaya katıldı Arnold. Orada Avrupa'nın En Yapılı Adamı seçildi.Bu sayede de vücut geliştirme çevrelerinde ün kazandı.

Kendi söylediğine göre bu yarışmada aldığı unvan, zengin olmasına fırsat veren bir ABD biletiydi. 1966 yılında Londra'daki bir yarışmaya katıldı ve ikinci oldu. 1966 yarışmasının jüri üyelerinden Charles "Wag" Bennett, Schwarzenegger'den etkilendi ve ona koçluk yapmayı teklif etti.

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Schwarzenegger'in çok az parası olduğu için, Bennett onu Londra'daki Forest Gate'deki iki spor salonundan birinin üzerindeki kalabalık aile evinde kalmaya davet etti.

Yine 1966'da, Bennett'in evindeyken Schwarzenegger, arkadaşı ve akıl hocası olan çocukluk idolü Reg Park ile tanışma fırsatı buldu. 1967'de Schwarzenegger ilk kez unvanı kazanarak 20 yaşında olan en genç Bay Universe oldu.

10 yaşından beri ABD'ye taşınma hayali kuran Arnold bunu yıllar sonra gerçekleştirdi. 21 yaşında çok az bildiği İngilizcesiyle ABD'ye gitti.

vücut geliştirme dalında birçok yarışmaya katılan ve kazanan Arnold, daha sonra bu spora veda etti. Beyaz perdeye adım attı.

Tabii ki bu konuda da kaslarının büyük etkisi oldu. Hollywood yapımcıları onun fiziksel görünümünü "altın madeni" olarak değerlendirip ona uygun roller vermeye başladı..Bu serüvenin sonunda da bugün bulunduğu noktaya geldi.



