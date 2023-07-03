Hamilelik böyle geçecekse üç, dört çocuk daha doğururum

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ÇILGIN KIZ ANNE OLUYOR

Elbette o günlerin üzerinden epey zaman geçti, köprülerin altından çok sular aktı. Bir zamanların 'skandallar kraliçesi' herkesi şaşırtacak bir biçimde evlendi, deyim yerindeyse duruldu oturdu. Hatta kısa bir süre sonra anne olmaya bile hazırlanıyor.

Üstelik yakında doğacak bebeğiyle yetinmek niyetinde de değil. En az üç ya da dört bebek dünyaya getirebileceğine inanıyor.

SKANDAL YARATTIĞI GÜNLER GERİDE KALDI

Yukarıdaki "bir zamanların skandallar kraliçesi" tanımlamasını okuyunca kimden söz ettiğimizi anlamış olmalısınız. Evet... Lindsay Lohan.

2000'lerin başında Nicole Richie, Britney Spears, Paris Hilton ile birlikte paparazzileri peşinden koşturan, durmadan skandal yaratan, sık sık rehabilitasyon merkezlerinin kapısını aşındıran Lohan bugün 36 yaşında bir yetişkin.

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Lindsay Lohan, 2000'lerin ilk yarısında yarattığı skandallarla tanınıyordu. O dönemde kimse bugünkü gibi sakin bir hayat süreceğini aklına bile getiremiyordu.

Kendisiyle aynı yaşta olan Bader Shammas ile evlenen Lohan, yakında ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Karnı burnunda hamile olan Lohan ile kocası Shammas, bebeklerinin cinsiyetini de açıkladılar. Çiftin yakında bir oğlu olacak.

Durum böyleyken Lindsay Lohan bir yandan da yaşadıklarını ve hamileliğinin gelişimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

HAMİLELİK RAHAT GEÇİYOR

Hayranlarının en çok merak ettiği ise Lohan'ın hamileliğinin nasıl geçtiği. İşte bu konuda yıldızın yakın çevresinden de iyi haberler geliyor. Bunlara göre Lohan'ın hamileliği çok rahat geçiyor. Bu yüzden de Lohan, Bader Shammas ile üç ya da dört çocuk dünyaya getirebileceğini söylüyor.

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Yakın çevrelerinin anlattığına bakılırsa Lohan ile Shammas şu sıralar harıl harıl bebeklerine isim arıyorlar. Bu konuda henüz netleşmiş bir ayrıntı yok. Fakat kesin olan nokta bebeğin Lohan'ın kocası Shammas'ın soyadını taşıyacağı. Lohan bu konuda geleneksel bir insan olduğu için bebeğine kendi soyadını vermeyeceğini söylüyor.

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ÜÇ YA DA DÖRT ÇOCUK DAHA DOĞURABİLİR

US Weekly'ye konuşan bir kaynak Lohan'ın hamilelik nedeniyle zorlanmadığını, bu sürecin sakin ve harika bir şekilde geçtiğini anlattı. Söz konusu kaynağın söylediğine göre bu yüzden de Lindsay, üç ya da dört çocuk doğurabilecek gibi hissediyor kendini.

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Aynı kaynak "Bebeğin ismi konusunda görüşmeler sürüyor. Bu anlamda ailelerden de öneri alıyorlar. Lindsay kocasıyla çok mutlu ve oğlu da onun soyadını taşıyacak" diye konuştu.

U Weekly'ye konuşan bu kaynak Lohan'ın anne olmaya hazır olduğunu belirtip "Bu, her zaman onun hayali olmuştu. Anne olmanın kendisini daha iyi bir oyuncu haline getireceğine inanıyor. Aynı zamanda annelik sayesinde daha iyi bir iş kadını ve eş olacağı düşüncesinde" diye konuştu.

BİR YIL ÖNCE EVLENDİLER: 2021 yılında nişanlanan Lindsay Lohan ile Bader Shammas, 2022 yılının nisan ayında evlendiler. Lohan'ın eski hayatını bilenleri şaşırtacak bir şekilde bu evlilikte bir yıl da geride kaldı. Şimdi de bebek geliyor ve mutlu çiftin ailesi üç kişiye çıkacak.

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'KOCAM OLMANA ŞAŞIRDIM'

Lindsay Lohan, Bader Shammas ile evliliği hakkında da geçen yıl yine sosyal medya üzerinden takipçilerini bilgilendirmişti. Kendi doğum gününde Shammas ile çekilen bir fotoğrafını paylaşıp ondan "kocam" diye söz etmişti.

Lohan, Shammas ile evlendiği için kendini "dünyanın en şanslı kadını" hissettiğini saklamadı. Söz konusu paylaşımında daha ilginç cümleler de vardı: "Kocam olmana şaşırdım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın böyle hissetmeli" demişti.

Böylece de sürpriz bir şekilde evlendiğini duyurmuştu. Ondan bir sene önce de nişan haberi vermişti. Fakat Lindsay Lohan'ın eski hayatını bilenler ve onun daha önce bir bir kez nişanlanıp olaylı bir şekilde ayrıldığını hatırlayanlar onun gün gelip evleneceğine pek ihtimal vermemişti.

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BODRUM'DA BALAYI YAPTILAR: Lindsay Lohan ile Bader Shammas balayını da Bodrum'da geçirmişti. Lohan orada çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Çift, Dubai'de yaşıyor.





SKANDALLARI BİTMEK BİLMİYORDU

Lohan bir süre öncesine kadar genellikle skandallarıyla gündeme geldi. Alkol etkisi altındayken araç kullanmaktan diğer kötü alışkanlıklara kadar birçok nedenden dolayı gözaltına alındı. Birkaç kez rehabilitasyona girdi. Onun bu durumunun altında yatan sebep büyük olasılıkla geçirdiği huzursuz çocukluk.

Anne ve babası bir türlü iyi geçinemeyen Lohan'ın çocukluğu çok zor geçti. Babası Michael defalarca cezaevine girip çıktı. Lohan, 2007 yılında verdiği bir röportajda küçükken annesiyle babasının arasında kaldığını belirtip daha sonra babası Michael ile iletişimini kestiğini söylemişti.

Üç yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok TV dizisi için kamera karşısına geçti. Ama asıl büyük çıkışını çocuk yıldız olarak The Parent Trap filmiyle yaptı. Filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçti. Lohan özellikle de 2004 yapımı Mean Girls adlı yapımla hafızalarda kaldı.