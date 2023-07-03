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Harry ile Meghan'ın yolları ayrılacak: Ama sandığınız gibi değil

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#Prens Harry#Meghan Markle#Russell Myers
Harry ile Meghanın yolları ayrılacak: Ama sandığınız gibi değil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 11:14

Dünyanın en göz önünde çiftlerinden biri Prens Harry ile eşi Meghan Markle. Daha el ele tutuşup halkın arasına karışmalarından önce de durum böyleydi. Haklarındaki ilk aşk söylentileri ortaya çıktığından bu yana milyonlarca kişi onları takip ediyor, neler yaptıklarını, nasıl yaşadıklarını merak ediyor.

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LÜKS HAYATI NASIL SÜRDÜRECEKLER?
İşin aslına bakılırsa Harry ile Meghan da bu merakı gidermek için ellerinden geleni hatta fazlasını bile yapıyor.

2020 başında İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmaları yeterince büyük gürültü koparmışken bununla yetinmeyip daha fazla ilgi çeken Oprah Winfrey röportajına imza attılar. Ardından bir dijital platform için hazırladıkları ve monarşiyi bol bol topa tuttukları program ile Harry'nin fazlasıyla içini döktüğü Spare (Yedek) adlı kitabı geldi.

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Son olarak yine bir başka dijital platformdan kovulunca bir kez daha gündemin ilk sıralarına yükseldiler.

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Harry ile Meghan, aslında aileden ayrılırken söylediklerinin tam tersine yani daha az göz önünde bir hayat yaşamıyorlar. Maddi açıdan da olabildiğince bağımsız hale geldiler. Ama işte sorunlar da orada başladı zaten.

Özellikle de yeteri kadar proje üretmedikleri gerekçesiyle Spotify ile anlaşmaları yenilenmeyince gözler bir kez daha Sussex çiftine çevrildi. Bu kez herkesin merakı, tuttukları her dal kırılan çiftin, Santa Barbara'daki milyon dolarlık malikanede lüks hayatlarını nasıl sürdüreceği.

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FARKLI YOLLARA GİTMELERİ GEREKECEK
İşte yıllardır İngiliz kraliyet ailesini takip eden uzmanlar şimdi de bu konuyu masaya yatırdı.

Onlara göre Harry ile Meghan'ın önlerinde ciddi bir yol ayrımı var. Yani gelecekte ikisinin farklı yönlere gitmesi çok büyük olasılık.

Ama bunu söyledik diye hemen aklınıza, 2018 yılında gösterişli bir törenle evlenen iki çocuklu çiftin ayrılacağı gelmesin. Bu ayrılık, kariyer anlamında. Kraliyet uzmanlarına göre Harry ve Meghan, hayatlarını kazanmak için farklı kariyer adımları atmak zorunda.

İsterseniz bu konudaki yorumlara biraz daha yakından bakalım.

İngiliz Daily Mail gazetesinin editörü Russell Myers; Avustralya'da yayın yapan Sky News'a verdiği demeçte işte bu konunun altını çizdi.

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HERKES ONLARI BİRLİKTE GÖRMEK İSTİYORDU
Myers, eski bir dizi oyuncusu olan Meghan Markle'ın bir yetenek ajansıyla tek başına bir anlaşma imzaladığını hatırlattı. Oysa onun bu konudaki fikri başka.

Myers "Sussex ailesinden söz ederken herkes onları birlikte görmek istiyordu. Harry ve Meghan, ya da Meghan ve Harry. Herkes onlardan bir çift olarak bir şeyler görmek ya da duymak istiyordu" dedi.

Myers; Harry ile Meghan'ın, Oprah röportajını, dijital platform için hazırladıkları programı ve kitabı hatırlattı ve ortada çok büyük bir para olduğunu söyledi. Tecrübeli kraliyet uzmanı sözlerini şöyle sürdürdü: " Ve şimdi bu marka etkisini kaybetti, öyle değil mi? Çünkü çift ile İngiliz kraliyet ailesi arasındaki ilişki "zehirli" denilecek bir düzeyde."

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Russell Myers'ın söylediğine göre Harry ile Meghan son birkaç yıl içinde yaptıklarını bir değerlendirmek durumundalar.

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'AYAKLARINI GAZ PEDALINDAN ÇEKME ZAMANI'
"Belki ayaklarını gazdan çekerler ve markalarının uzun ömürlü olması için neler yapılmasıgerektiğini düşünürler" diyen uzman sözün bu noktasında Harry ile Meghan için en iyi seçeneğin farklı yollara gitmek olacağını söyledi.

Uzmanın görüşü, Harry ile Meghan'ın bundan böyle bireysel projelere ağırlık vereceği.. Yani her ikisinin de kariyer anlamında farklı yollara gidecek olması.

Bu arada Harry ile Meghan da boş durmuyor elbette. Özellikle de Spotify ile anlaşmalarının yenilenmemesiyle iş anlamında büyük bir krize giren çift, bunun nedenleri konusunda da uzun uzun düşünüp bir çıkarıma vardı.

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ONLARA GÖRE DIŞ FAKTÖRLERİN OLUMSUZ ETKİSİ
Page Six'e konuşan çifte yakın kaynaklara göre Harry ve Meghan bugüne kadar attıkları her adımın umduklarının tersine başarısızlıkla sonuçlanmasını dış faktörlere bağlıyor.

Onlara göre Covid 19, bunun sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz ve son olarak da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, ele aldıkları her projenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu.

Özetlemek gerekirse Harry ile Meghan'ın bundan sonra ne yapacağını zaman gösterecek.

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#Prens Harry#Meghan Markle#Russell Myers

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