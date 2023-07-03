Kısa süre önce yedinci kez baba olmuştu... Büyük bir acıyla sarsıldı: Ölüm torununu gencecik yaşta elinden aldı

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Leandro De Niro Rodriguez'in annesi Drena De Niro, aslında Robert De Niro'nun, ilk eşi Diahnne Abbott'ın kızıydı. Fakat ünlü oyuncu,Abbott ile evlendiğinde Drena'yı evlat edinmiş ve ona soyadını vermişti.

Drena De Niro ile sanatçı Carlos Rodriguez'in oğlu olan Leandro'nun ölümünü, annesi sosyal medya sayfasından duyurdu.

'SENİ KARNIMDA HİSSETTİĞİM İLK ANDAN İTİBAREN ÇOK SEVDİM'

Drena De Niro Rodriguez, oğlunun gencecik yaşta ölmesinin nedenini açıklamadı. Ama okuyanların içini titreten duygu dolu bir mesaj yazdı.

Evlat acısı yaşayan anne Drena'nın paylaşımı "Benim güzel meleğim" sözleriyle başladı. 51 yaşındaki acılı anne cümlelerini şöyle sürdürdü: " Seni karnımda ilk hissettiğim andan itibaren kelimelerin tarif edebileceğinin çok ötesinde sevdim. Sen hep benim neşem, kalbim, hayatımdaki en saf ve en gerçek şey oldun. Şu anda senin yanında olmak isterdim. Keşke seninle birlikte olabilseydim."

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Drena De Niro Rodriguez bu acı ve özlem dolu sözlerin ardından mesajını şöyle sürdürdü: " Sensiz nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Ama devam etmeye, sevgi ve ışık yaymaya devam edeceğim." Drena, bu sevgi ve ışığı kendi hayatına oğlu Leandro'nun getirdiğini de ekledi.

'HUZUR İÇİNDE VE SONSUZ CENNETTE UYU': Sonra da "Çok derinden sevildin ve sana saygı duyduk. Bu sevginin seni kurtarabilmesini dilerdim. Çok üzgünüm bebeğim. Üzgünüm... Benim sevgili oğlum, huzur içinde ve sonsuz cennette uyu" diye yazarak acı haberi sosyal medya takipçileriyle paylaştı.





'BUNUN BİR KABUS OLMASINI VE UYANMAYI DİLİYORUM': Onun bu paylaşımının ardından çok sayıda baş sağlığı ve sabır dileği içeren mesaj geldi. Bir arkadaşı acılı anneye "Drena bana bunun gerçek olmadığını, bir şaka olduğunu söyle. Leo'nun artık bizimle olmadığına inanamıyorum" diye yorum yazdı. Drena ise ona "Biliyorum. Ben hala bunun bir kabus olmasını ve yarın sabah uyanmayı diliyorum" diye yanıt verdi.

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BABASI ACISINI BÖYLE İFADE ETTİ: Leandro'nun babası Carlos Rodriguez ise sosyal medya sayfasında bu konuda herhangi bir mesaja yer vermedi. Sadece siyah bir kare paylaşmakla yetindi.





Leandro Rodriguez, kariyer anlamında ünlü büyükbabası Robert de Niro ile annesinin izinden gidip oyuncu olmaya karar vermişti. 2018 yılında A Star Is Born ve Cabaret Maxime adlı filmlerde rol aldı talihsiz genç.

Drena, Robert De Niro'nun ilk eşi Diahnne Abbot'ın kızıydı. De Niro onu evlat edinip soyadını verdi.