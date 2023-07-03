Can Yaman ile evliliğin eşiğinden dönmüştü: Neredeyse kumsalda doğuracak!

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İngiliz Newcastle United takımında top koşturan Loris Karius ile birlikte olan Leotta, karnı burnunda bir şekilde objektiflere takıldı. Güzel sunucunun neredeyse doğurmak üzere olması dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, sevgilisi Loris Karius ile birlikte İbiza tatiline çıktı.

Diletta Leotta ile Loris Karius, şu sıralar İspanya'nın gözde tatil adası İbiza'da tatilde. Ebeveyn olmak için gün sayan çift, önceki gün de kumsalda görüntülendi. Leotta ile Karius, birlikte denize girdi. O sırada neşeli bir sohbetin tam ortasında oldukları gözlerden kaçmadı.

Daha sonra kumsala çıkan Leotta ile Karius, orada da sohbetlerini sürdürerek kısa bir yürüyüş yaptı. Diletta Leotta o gün için açık pembe renkte bir bikini tercih etmişti. Genç kadının karnını giderek büyüdüğü ve doğum yapmasına az zaman kaldığı görüldü.

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Açık pembe renkte bir bikini giyen Leotta'nın doğumuna az zaman kaldığı görüldü.

Diletta Leotta ile Loris Karius, hamilelik haberini geçen mart ayında sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Geçen yılın ekim ayından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Karius ile çekilen bir video paylaşan Leotta "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Mutluluktan uçuyoruz. Yakında üç kişi olacağız" diyerek bebek haberini vermişti.

Ardından da üzerinde kırmızı mayosuyla büyümeye başlayan karnını gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı Diletta Leotta. O paylaşımına da bebeğini işaret ederek "Birlikte ilk tatil" notunu düştü.

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Hamilelik haberini sosyal medyadan duyurdu: Yakında üç kişi olacağız.

Diletta Leotta, oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla konuşuldu bir süre. Hatta Yaman, Leotta'ya pırlanta bir yüzük aldı ve onu ailesiyle tanıştırdı. Bir başka deyişle çift evliliğe çok yaklaşmıştı.

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Ama bundan bir süre sonra yollarını ayırdılar. Diletta Leotta da geçen yılın ekim ayından bu yana Alman futbolcu Loris Karius ile birlikte olmaya başladı.

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Diletta Leotta, oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu. Evliliğe çok yaklaşan ikili beklenmedik şekilde yollarını ayırdı.