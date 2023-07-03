Sanki etrafında ışıklar vardı: Ünlü oyuncu ilk görüşte aşık olduğu karısının adını vücuduna kazıdı

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EROS'UN OKLARI HEDEFİNİ BULDU

Bir de bunun başka bir boyutu var. Bu ünlülerin, pırıltılı dünyanın dışından olan eşleri. Aslında sıradan bir hayat sürdürürken, kaderin oyunu mu demeli, yoksa şans diye mi tanımlanmalı, bu ünlülerin kalbini çalıp onlarla evlenen ve bu sayede hayatı değişenler. İşte birazdan bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız size.

Günümüzün en gözde sinema oyuncularından birinin eşi bu kişi. Yıllar önce, ünlü oyuncunun film çekimi için bulunduğu bölgede, bir barda garsonluk yaparken onun dikkatini çekti.

Hatta bununla kalmadı daha o gece Eros'un okları ikisinin de kalbinde tam hedefi buldu. Evlendiler ve gerçekten örnek bir hayat yaşıyorlar.

Elbette günümüzün ünlüsü de bugün sahip olduğu hayata kolay ulaşmadı. Ama karısıyla karşılaştığında çoktan "şeytanın bacağını kırmış" ve ünlü yapımcıların peşinden koştuğu bir oyuncuya dönüşmüştü.

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Neyse... Sözü fazla uzatmadan öykümüze dönelim. Hangi ünlünün, film çekimi için bulunduğu bölgede gittiği barda tanıştığı güzel garson kızla evlendiğine bir bakalım.

Hollywood'un en uyumlu evliliklerinden birini sürdüren bu çift, bir süredir başka ünlü dostlarıyla Yunanistan'ın Mykonos adasında tatil yapıyor. Öyle çok eğleniyorlar ki orada, bu tatilde hemen her gün magazin basınının manşetlerinde yer alıyorlar.





GÜNLÜK HAYATIN UZAĞINDA TATİL KEYFİ

Kim mi bu ünlü çift? Matt Damon ile karısı Luciana Barroso. 2005 yılından bu yana evli olan 52 yaşındaki Damon ile 46 yaşındaki Luciana Barroso, bir süredir tatil için Yunanistan'ın Mykonos adasındaydı. Çifte, bir grup ünlü arkadaşları yani Chris, Liam ve Luke Hemsworth ile onların eşleri ve sevgilileri de eşlik etti bu tatilde.

Damon ile Barroso arkadaşlarıyla birlikte geçtiğimiz gün, bir plaj partisinde objektiflere takıldı. Sıcak havaya aldırmadan eğlenen çift, bir ara dostları için bir dans gösterisi de sergiledi. Matt Damon ile Barroso'nun bu gösterisi de izleyenlerden büyük alkış topladı.

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TANIŞMA ÖYKÜLERİ FİLMLERDEKİ GİBİ

Kısaca özetlemek gerekirse Matt Damon ile Luciana Barroso, ister kırmızı halı olsun, ister tatilde hatta kimi zaman alışverişe gittiklerinde bile ne kadar uyumlu ve mutlu bir çift olduklarını gözler önüne seriyorlar.

Bu ünlü çiftin tanışma öyküsü ise son derece ilginç. Hatta benzerine filmlerde rastlanabileceğini söylesek yanlış olmaz.

Külkedisi masalları sadece kraliyet ailelerine gelin giden genç kızlar için geçerli değil. Matt Damon ile Luciana Barroso'nun öyküsünü de böyle özetleyebiliriz.

ORAYA GİDERKEN HAYATININ AŞKIYLA TANIŞACAĞINI BİLMİYORDU

Çift, 2003 yılında Miami'de Luciana Barroso'nun çalıştığı barda tanıştı. O barda barmenlik yapıyordu Barroso. O sıralarda Stuck On You adlı filmin çekimleri için orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaşlarıyla birlikte Barroso'nun çalıştığı bara gitti.

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Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'ın dikkatini çekti. Kendi anlattığına göre Luciana Barroso'yu görür görmez ondan öylesine etkilendi ki "sanki çevresinde ışıklar vardı" diye düşündü.

O barda Damon'ın hayranları aktörü hiç rahat bırakmadı. İmza isteyenler, hatıra pozu için sırada bekleyenler derken Damon sıkıldı ve soluğu Barroso'nun yanında aldı.

'SENİ BOŞ YERE BURADA TUTMAM, ÇALIŞMAN GEREK'

Gerisini Luciana Barroso bir TV programında şöyle anlatmıştı: "Kalabalıktan saklanmak için barın yanına geldi. Orada saklanmak istediğini söyledi. Ben de ona 'seni boş yere burada tutmam, çalışman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film için barmenlik konusunda eğitim almıştı. Sayesinde o gece çok iyi bahşiş topladım."

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Matt Damon o ilginç gecenin sonunda Barroso'ya "Seninle mutlaka konuşmak istiyorum" deyip çıkma teklif etti. Çift iki yıl sonra da evlendi.

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EŞİNİN KIZINI EVLAT EDİNDİ

Matt ile Luciana'nın dört tane çocuğu bulunuyor. Bunlardan en büyüğü olan Alexia, Barroso'nun eski ilişkisinden dünyaya geldi. Ama Damon sonradan onu evlat edindi.

Verdiği bir röportajda, bu konudaşunları söylemişti Damon: "Biz tanıştığımızda Alexia, çoktan dört yaşına gelmişti. Ben onun için ekstra bir baba oldum." Alexia'nın şu anda 24 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Matt ile Luciana evlendikten sonra şu anda 16 yaşında olan Isabella, 14 yaşında olan Gia ve 12 yaşında Stella adında üç tane daha kızı bulunuyor.

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Ünlü oyuncu kızlarının hiçbirini diğerinden ayırmıyor. Dördünün ismini içeren bir dövmeyi, sağ kolunun üst kısmına yıllar önce yaptırdı. Tabii ki Luciana Barroso'nun adının kısa şekli olan Lucy dövmesini de unutmayalım. Çünkü Damon'ın sağ kolunda, kızlarının isimlerinin hemen yanında karısına adanmış bir dövme daha bulunuyor,