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Ünlü oyuncudan şoke eden açıklama: Bir daha benden haber almayacaksınız!

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#Russell Crowe#Daniel Day Lewis#Russell Crowe Emekli Mi Oluyor
Ünlü oyuncudan şoke eden açıklama: Bir daha benden haber almayacaksınız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 13:08

Hollywood'un bazı ünlüleri kelimenin tam anlamıyla son nefeslerini verinceye kadar mesleklerini sürdürüyor. Sağlığı el verdiği sürece kamera karşısına geçen 70, 80 hatta 90'lı yaşlarında ünlülerin sayısı azımsanamayacak düzeyde.

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EMEKLİLİK KONUSUNDA 'CİDDİ' DÜŞÜNÜYOR
Ama bir de bunun tam tersi var. Belli bir yaşa ya da noktaya geldiklerinde, dudak uçuklatan kazanca, şana ve şöhrete doyup emekliliğin keyfini çıkarmak isteyen bir grup yani. Görünüşe göre bunlara bir yenisi daha eklenmek üzere. 

Başta Gladyatör ve Akıl Oyunları olmak üzere hem gişe rekorları kıran hem de ödüllere boğulan filmlerde kamera karşısına geçen Russell Crowe, oyunculuğu bırakabileceğinin ipucunu verdi.

Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Karlovy Vary Film Festivali'nin de konuğu olan Russell Crowe, emeklilik konusunda "ciddi düşündüğünü" söyledi.

Gelecek yıl 60 yaşına girecek olan oyuncu Variety dergisine verdiği röportajda yaş alma konusunda "Aynanın karşısında duruyorsunuz ve kendinize 'Bu nedir?' diye soruyorsunuz" diye konuştu. Sonra da sözlerine ekledi:" İşte ben de hayatımın bu evresindeyim." 

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'YA ONUN GİBİ OLACAĞIM YA DA BENDEN BİR DAHA HABER ALAMAYACAKSINIZ'
Russell Crowe aslında bu konuda henüz tam olarak bir karar vermediğini de ifade etti. Rol modeli ise usta yönetmen Ridley Scott söylediğine göre: "Hala bu işte yeni şeyler keşfediyor. Ya onun gibi olacağım ya da duracağım ve benden bir daha asla haber alamayacaksınız. Bunların her ikisi de geçerli seçenekler. "

Russell Crowe'un örnek gösterdiği yönetmen Ridley Scott şu anda 85 yaşında. Sinema kaynaklarına bakılırsa da elinde gerçekleştirmeyi planladığı 20 tane proje var.

Bu arada... Her ne kadar emekli olmayı düşündüğünü söylese de Russell Crowe'un da gelecek yıllar için planlanmış altı tane film projesi bulunuyor.

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KOLAY UNUTULMAYACAK FİLMLERDE OYNADI
Russell Crowe, sinemadaki ilk önemli çıkışını L.A Confidential adlı filmle yaptı. Ardından The Insider ve kendisine Hollywood'da hızla yükselme şansı sağlayan Gladiator geldi. Bu filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazandı.

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A Beautiful Mind (Akıl Oyunları) filmindeki performansıyla da ödüllere boğulan Russell Crowe, aynı zamanda bir müzisyen.

Ünlü oyuncudan şoke eden açıklama: Bir daha benden haber almayacaksınız

O DA KENDİNİ EMEKLİ ETTİ
Aslına bakılırsa daha uzun yıllar çalışabileceği halde, hayranlarını üzüntüye boğarak emeklilik kararı veren ve bunu da hiç beklemeden uygulayan bir ünlü oyuncu var: Daniel Day Lewis.

Oyuncu, bundan dört yıl önce tam da kariyerinin zirvesindeyken emekli olacağını açıkladı ve bu kararını da hemen uygulamaya geçirdi.

Kelimenin tamanlamıyla da gözlerden uzak bir yaşa sürmeye başlayan Day Lewis, geçen ay New York sokaklarında objektiflere takılmıştı.

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