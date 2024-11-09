O gÃ¼n kocasÄ± uyarmak zorunda kaldÄ±: LÃ¼tfen eltine yol ver Kate

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Her ne kadar Meghan ile Harry, artÄ±k Londra'dan kilometrelerce uzakta yaÅŸÄ±yor olsalar da aile ile yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlar bitmiÅŸ deÄŸil.

Her geÃ§en gÃ¼n de bir zamanlar "MuhteÅŸem DÃ¶rtlÃ¼" olarak anÄ±lan bu Ã§iftle ilgili yeni yeni haberler, iddialar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.

Ä°ÅŸte bunlardan biri de birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r yeniden gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer buldu.

Bundan iki yÄ±l Ã¶nce, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in cenaze tÃ¶reninde Kate Middleton ile Meghan Markle arasÄ±nda yaÅŸanan bir durum bu son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r konuÅŸulan.

Ä°KÄ° YIL GEÃ‡TÄ° UNUTULMADIÂ

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer bulan olay, 19 EylÃ¼l 2022 gÃ¼nÃ¼ Windsor'daki St. George Åžapeli'nde yaÅŸandÄ±.

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O gÃ¼n herkesin hatÄ±rlayacaÄŸÄ± gibi Kate ile Meghan, siyah kÄ±yafetleri iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k kayÄ±nvalidelerine son gÃ¶revlerini yapmak iÃ§in tÃ¼m aile ile bir araya geldi. AnlatÄ±lan olay da iÅŸte o sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸti.

Bir bakalÄ±m neler olduÄŸuna...

AnlatÄ±lanlara gÃ¶re tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda herkes gibi Kate ile William ve Meghan ile Harry de ÅŸapelde kendilerine ayrÄ±lan yerlere oturmak Ã¼zere yavaÅŸ adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼yorlardÄ±.

Kate ile William, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis ile birlikte Ã¶n sÄ±ralarda, Meghan ile Kate de artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸan birer aile Ã¼yesi olmadÄ±klarÄ± iÃ§in daha geri sÄ±ralarda oturacaklardÄ±.

ELTÄ°SÄ°NE YOL VERMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N KARISINI UYARMAK ZORUNDA KALDIÂ

Ä°ÅŸte bunun iÃ§in de Ã¶nce Meghan ile Harry'nin ilerleyip arka sÄ±radaki yerlerine gitmesi gerekiyordu.

Ama Kate Middleton bu durumu hesap edemedi ya da dikkatsiz bir anÄ±ydÄ± ki olan bitenin tam olarak farkÄ±na varamadÄ±.ÂPrens William da ailesini yÃ¶nlendirmek ve karÄ±sÄ±nÄ± uyarmak zorunda kaldÄ±.

Ã–nce Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Prens George'u durdurup amcasÄ± ile yengesine yol vermesini saÄŸladÄ±.

Fakat ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Kate, olup biteni fark etmediÄŸi iÃ§in yÃ¼rÃ¼meye devam etti. Sonunda kocasÄ± William, onu da Meghan'a yol vermesi iÃ§in uyarmak zorunda kaldÄ±.

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BÃ¶ylece Kate Middleton bir tÃ¼rlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± eltisine yolu aÃ§mak zorunda kaldÄ±.

Haberlere gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bunlar Ã§ok kÄ±sa bir anda yaÅŸandÄ±. Ama dikkatli gÃ¶zler o sÄ±rada bile Meghan ile Kate arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimi kaÃ§Ä±rmadÄ±...

Zaten aradan geÃ§en bunca zamana raÄŸmen bu olayÄ±n yine gÃ¼ndeme getirilmesi de bu kÄ±sacÄ±k olayÄ±n tanÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan hiÃ§ unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

William ve Harry, eÅŸleri Kate Middleton ve Meghan Markle ile birlikte uzun sÃ¼re sonra ilk kez KraliÃ§e 2. Elizabeth iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶renler sÄ±rasÄ±nda birlikte halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. O gÃ¼n yÃ¼zlerindeki o aÅŸÄ±rÄ± ciddi ifadenin tek nedeni de babaannelerinin kaybÄ± deÄŸildi. Ä°ki kardeÅŸ ve eÅŸlerinin arasÄ±ndaki gerilim o gÃ¼n elle tutulacak kadar belirgindi.Â

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MEGHAN'IN PANÄ°ÄžÄ° KÄ°TABA BÄ°LE KONU OLDUÂ

Madem Kate ile Meghan'dan sÃ¶z ettik iki eltinin, kraliyet uzmanÄ± ve yazar Robert Hardman'Ä±n bir sÃ¼re Ã¶nce Ã§Ä±kan kitabÄ±na nasÄ±l konu olduÄŸunu da hatÄ±rlayalÄ±m.

Hardman'Ä±n aslÄ±nda Kral Charles'Ä± konu edindiÄŸiÂ Charles III: New King. New Court. The Inside Story adlÄ± kitabÄ±nda da Kate Middleton ve Meghan Markle ile ilgili yeni iddialar yer alÄ±yor.

Orada anlatÄ±lanlara gÃ¶re Kate ile Meghan arasÄ±ndaki uzak mesafeli bu gerilim, William'Ä±n yÄ±llar sonra kardeÅŸinin adÄ±nÄ± ilk kez anmasÄ±ndan sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Closer dergisinin kitaptan yaptÄ±ÄŸÄ± alÄ±ntÄ±ya gÃ¶re bu durum Meghan Markle'Ä±n paniÄŸe kapÄ±lmasÄ±na neden oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kocasÄ±nÄ±n ailesiyle yeniden yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± hiÃ§ istemiyor. Hatta William'Ä±n yÄ±llar sonra ilk kez kardeÅŸinden sÃ¶z etmesinin ardÄ±ndaki kiÅŸinin de eltisi Kate olduÄŸuna inanÄ±yor.

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Closer dergisinde bu konuyla ilgili olarak birbirinden Ã§arpÄ±cÄ± iddialar yer aldÄ±. Gelin onlara bir bakalÄ±m...

EN BÃœYÃœK KORKUSU HARRY'NÄ°N AÄ°LESÄ°YLE YAKINLAÅžMASI

Derginin, Galler Ã§iftine yakÄ±n kaynaklara dayandÄ±rarak verdiÄŸi habere gÃ¶re, Markle'Ä±n kocasÄ± Harry ve Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir kuÅŸkusu var.

Onun fikrine gÃ¶re Harry'yi, tekrar "ÅŸirket" diye adlandÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz kraliyet ailesine dÃ¶ndÃ¼rme Ã§abasÄ± sÃ¶z konusu. Bu Ã§abanÄ±n altÄ±nda da kayÄ±nbiraderi William'Ä±n karÄ±sÄ±, yani Meghan'Ä±n eltisi Kate'in adÄ± gizli.

Bu iddialara bakÄ±lÄ±rsa Kate, kocasÄ± William'Ä± kardeÅŸiyle arasÄ±nÄ± yumuÅŸatmasÄ± konusunda destekliyor.

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Closer sergisine konuÅŸan bir kaynak "Meghan, kocasÄ± Harry'nin adÄ±nÄ± William'Ä±n yÄ±llar sonra ilk kez anmasÄ±ndan dolayÄ± hiÃ§ mutlu deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Harry'nin bu ÅŸekilde eski hayatÄ±na yani ailesine doÄŸru Ã§ekilmesinden korkuyor. Bu yÃ¼zden bÃ¼yÃ¼k bir paniÄŸe kapÄ±lmÄ±ÅŸ durumda" diye konuÅŸtu.

KATE' E YÃ–NELÄ°K Ã–FKESÄ° DÄ°NMEK BÄ°LMEDÄ°Â

Bu kaynak, Harry'nin ailesinin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmasÄ±nÄ±n, onlarla arasÄ±nÄ±n gergin olmasÄ±nÄ±n Meghan'Ä± mutlu edeceÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ bu sayede kocasÄ±nÄ± istediÄŸi kÃ¶ÅŸede tutabileceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

Sonra da Meghan Markle'Ä±n, kocasÄ± Harry ile ailesinin arasÄ±nÄ± dÃ¼zeltmesi fikrinden hiÃ§ hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu cÃ¼mleyle pekiÅŸtirdi: "Harry'nin yeniden ailesine yaklaÅŸma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi Meghan'da bÃ¼yÃ¼k bir panik havasÄ± yarattÄ±."

Kaynaklar, bu geliÅŸmenin Meghan'Ä±n, eltisi Kate'e daha fazla Ã¶fke duymasÄ±na neden olduÄŸunu da ileri sÃ¼rdÃ¼.

Onlara gÃ¶re Markle, Kate'in yeniden Harry'yi yanlarÄ±na Ã§ekerek kendisinden intikam almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissediyor.

Meghan, Kate ile olan sorunlarÄ±nÄ± hala tam olarak Ã§Ã¶zemedi. Hatta Londra'dan ayrÄ±lma kararÄ± vermelerinden de Kate'i sorumlu tutuyor. Bu yÃ¼zden de ona olan Ã¶fkesi dinmedi.

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