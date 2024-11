O gÃ¼n kocasÄ± uyarmak zorunda kaldÄ±: LÃ¼tfen eltine yol ver Kate

Haberin Devamı

Her ne kadar Meghan ile Harry, artık Londra'dan kilometrelerce uzakta yaşıyor olsalar da aile ile yaşadıkları sorunlar bitmiş değil.

Her geçen gün de bir zamanlar "Muhteşem Dörtlü" olarak anılan bu çiftle ilgili yeni yeni haberler, iddialar ortaya çıkıyor.

İşte bunlardan biri de birkaç gündür yeniden gündemin ilk sıralarında yer buldu.

Bundan iki yıl önce, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Kate Middleton ile Meghan Markle arasında yaşanan bir durum bu son birkaç gündür konuşulan.

İKİ YIL GEÇTİ UNUTULMADI

İngiliz basınının manşetlerinde yer bulan olay, 19 Eylül 2022 günü Windsor'daki St. George Şapeli'nde yaşandı.

O gün herkesin hatırlayacağı gibi Kate ile Meghan, siyah kıyafetleri içinde büyük kayınvalidelerine son görevlerini yapmak için tüm aile ile bir araya geldi. Anlatılan olay da işte o sırada gerçekleşti.

Bir bakalım neler olduğuna...

Anlatılanlara göre tören sırasında herkes gibi Kate ile William ve Meghan ile Harry de şapelde kendilerine ayrılan yerlere oturmak üzere yavaş adımlarla yürüyorlardı.

Kate ile William, üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte ön sıralarda, Meghan ile Kate de artık çalışan birer aile üyesi olmadıkları için daha geri sıralarda oturacaklardı.

ELTİSİNE YOL VERMESİ İÇİN KARISINI UYARMAK ZORUNDA KALDI

İşte bunun için de önce Meghan ile Harry'nin ilerleyip arka sıradaki yerlerine gitmesi gerekiyordu.

Ama Kate Middleton bu durumu hesap edemedi ya da dikkatsiz bir anıydı ki olan bitenin tam olarak farkına varamadı.Prens William da ailesini yönlendirmek ve karısını uyarmak zorunda kaldı.

Önce üç büyük çocuğu Prens George'u durdurup amcası ile yengesine yol vermesini sağladı.

Fakat ileri sürülenlere göre Kate, olup biteni fark etmediği için yürümeye devam etti. Sonunda kocası William, onu da Meghan'a yol vermesi için uyarmak zorunda kaldı.

Böylece Kate Middleton bir türlü yıldızının barışmadığı eltisine yolu açmak zorunda kaldı.

Haberlere göre bütün bunlar çok kısa bir anda yaşandı. Ama dikkatli gözler o sırada bile Meghan ile Kate arasında yaşanan gerilimi kaçırmadı...

Zaten aradan geçen bunca zamana rağmen bu olayın yine gündeme getirilmesi de bu kısacık olayın tanıkları tarafından hiç unutulmadığını gösteriyor.

William ve Harry, eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle ile birlikte uzun süre sonra ilk kez Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenen törenler sırasında birlikte halkın karşısına çıkmıştı. O gün yüzlerindeki o aşırı ciddi ifadenin tek nedeni de babaannelerinin kaybı değildi. İki kardeş ve eşlerinin arasındaki gerilim o gün elle tutulacak kadar belirgindi.

MEGHAN'IN PANİĞİ KİTABA BİLE KONU OLDU

Madem Kate ile Meghan'dan söz ettik iki eltinin, kraliyet uzmanı ve yazar Robert Hardman'ın bir süre önce çıkan kitabına nasıl konu olduğunu da hatırlayalım.

Hardman'ın aslında Kral Charles'ı konu edindiği Charles III: New King. New Court. The Inside Story adlı kitabında da Kate Middleton ve Meghan Markle ile ilgili yeni iddialar yer alıyor.

Orada anlatılanlara göre Kate ile Meghan arasındaki uzak mesafeli bu gerilim, William'ın yıllar sonra kardeşinin adını ilk kez anmasından sonra ortaya çıktı.

Closer dergisinin kitaptan yaptığı alıntıya göre bu durum Meghan Markle'ın paniğe kapılmasına neden oldu. Çünkü kocasının ailesiyle yeniden yakınlaşmasını hiç istemiyor. Hatta William'ın yıllar sonra ilk kez kardeşinden söz etmesinin ardındaki kişinin de eltisi Kate olduğuna inanıyor.

Closer dergisinde bu konuyla ilgili olarak birbirinden çarpıcı iddialar yer aldı. Gelin onlara bir bakalım...

EN BÜYÜK KORKUSU HARRY'NİN AİLESİYLE YAKINLAŞMASI

Derginin, Galler çiftine yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Markle'ın kocası Harry ve İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir kuşkusu var.

Onun fikrine göre Harry'yi, tekrar "şirket" diye adlandırılan İngiliz kraliyet ailesine döndürme çabası söz konusu. Bu çabanın altında da kayınbiraderi William'ın karısı, yani Meghan'ın eltisi Kate'in adı gizli.

Bu iddialara bakılırsa Kate, kocası William'ı kardeşiyle arasını yumuşatması konusunda destekliyor.

Closer sergisine konuşan bir kaynak "Meghan, kocası Harry'nin adını William'ın yıllar sonra ilk kez anmasından dolayı hiç mutlu değil. Çünkü Harry'nin bu şekilde eski hayatına yani ailesine doğru çekilmesinden korkuyor. Bu yüzden büyük bir paniğe kapılmış durumda" diye konuştu.

KATE' E YÖNELİK ÖFKESİ DİNMEK BİLMEDİ

Bu kaynak, Harry'nin ailesinin dışında kalmasının, onlarla arasının gergin olmasının Meghan'ı mutlu edeceğini çünkü bu sayede kocasını istediği köşede tutabileceğini de sözlerine ekledi.

Sonra da Meghan Markle'ın, kocası Harry ile ailesinin arasını düzeltmesi fikrinden hiç hoşlanmadığını şu cümleyle pekiştirdi: "Harry'nin yeniden ailesine yaklaşma düşüncesi Meghan'da büyük bir panik havası yarattı."

Kaynaklar, bu gelişmenin Meghan'ın, eltisi Kate'e daha fazla öfke duymasına neden olduğunu da ileri sürdü.

Onlara göre Markle, Kate'in yeniden Harry'yi yanlarına çekerek kendisinden intikam almaya çalıştığını hissediyor.

Meghan, Kate ile olan sorunlarını hala tam olarak çözemedi. Hatta Londra'dan ayrılma kararı vermelerinden de Kate'i sorumlu tutuyor. Bu yüzden de ona olan öfkesi dinmedi.