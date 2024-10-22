Gece yataklarÄ±nda bile baÅŸ baÅŸa uyuyamÄ±yorlar. . Ã‡ocuklarÄ± kendi odalarÄ±nda ama yanlarÄ±nda hep bir misafir var

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Ä°ÅŸte bunlardan biri de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶zde Ã¼yeleri Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William.

2011 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda milyonlarca kiÅŸinin izlediÄŸi bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenen Kate ile William, ÅŸimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla kalabalÄ±k bir aile olarak hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Kate Middleton'Ä±n bu yÄ±l gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kanser tedavisi, Ã§ifte olan ilgiyi her zamankinden daha fazla artÄ±rdÄ±. Neyse ki Kate'in kemoterapisi bitti de Ã§ift yine eski gÃ¼nlerine dÃ¶nmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

HastalÄ±ÄŸÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸokun etkisi artÄ±k geride kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de Kate ile William, yine eskisi gibi bazÄ± magazinel olaylarla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na geliyor.

Ä°ÅŸte bunlara yeni bir halka daha eklendi.

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YATAK ODALARINDA HEP BÄ°R MÄ°SAFÄ°R VAR

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en Ã§ok merak edilen Ã¼yeleri Kate ile William'Ä±n Ã¶zel hayatÄ±na dair yeni bir ayrÄ±ntÄ± daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Bunu da "aÄŸzÄ±ndan kaÃ§Ä±ran" William'Ä±n ta kendisi!

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re William ile Kate, gece yatak odalarÄ±nda yalnÄ±z uyumuyorlar. Ama onlara eÅŸlik eden de ilk anda akla geldiÄŸi gibi Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ de deÄŸil!

Hatta Ã§ocuklarÄ±ndan hiÃ§biri deÄŸil...

Ailenin Ã§ocuklarÄ±ndan bile ayrÄ± tutulmayan kÃ¶pekleri Orla!

Prens William, Cornwall DÃ¼kalÄ±ÄŸÄ±'na yaptÄ±ÄŸÄ± bir ziyaret sÄ±rasÄ±nda kendisine sevgi gÃ¶sterisinde bulunan halkla konuÅŸurken bu gerÃ§eÄŸi de aÄŸzÄ±ndan kaÃ§Ä±rdÄ±.

SEVÄ°MLÄ° KÃ–PEKLERÄ° ONLARI HÄ°Ã‡ YALNIZ BIRAKMIYOR

Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re cocker spaniel cinsi Orla adlÄ± kÃ¶pek William'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Kate ve William ile birlikte onlarÄ±n yataÄŸÄ±nda uyuyor.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Orla, sadece ailenin bir ferdi olmakla kalmÄ±yor aynÄ± zamanda Kate ile William'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu gibi geceleri de Ã§iftin yanÄ±nda kalÄ±yor.

Galler Ã§iftinin ailesinden biri haline gelen Orla, onlarÄ±n arasÄ±na 2020 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±. Sevimli kÃ¶pek, Ã§ifte Kate'in erkek kardeÅŸi James'in hediyesi.

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AslÄ±nda James, Orla'yÄ± Kate ile William'a acÄ± bir kaybÄ±n ardÄ±ndan hediye etti.

Galler ailesi, Orla'nÄ±n aralarÄ±na katÄ±lmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce kaybettikleri Lupo adlÄ± bir baÅŸka kÃ¶peÄŸin acÄ±sÄ±nÄ± onunla hafifletti.

Orla'yÄ± Galler Ã§iftine Kate'in erkek kardeÅŸi James Middleton hediye etti. Siyah renkli sevimli kÃ¶pek, Kate ve William'Ä±n ailesinin bir Ã¼yesi haline geldi.

Kate ile William bir sÃ¼redir Prenses'in hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Windsor'daki Adelaide Cottage'da yaÅŸÄ±yorlar.

Ama sadece bu kadar deÄŸil.

AynÄ± zamanda Kate ile William'Ä±n Kensington SarayÄ±'nda da kendilerine ait bir daireleri var. Londra'ya geldiklerinde ya da konuk aÄŸÄ±rlayacaklarÄ±nda orada kalÄ±yorlar.

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Ä°ÅŸte o daireyle ilgili bir ayrÄ±ntÄ± var ki herkesin ilgisini Ã§ekiyor. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'nin "yatak odasÄ± sÄ±rrÄ±" ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸin ÅŸakasÄ± bir yana bu ayrÄ±ntÄ± Kate ile William'Ä±n evlerinin planÄ±yla ilgili. Yani yatak odalarÄ±nÄ±n konumuyla...

Kate ile William'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Adelaide Cottage'Ä±n karmaÅŸÄ±k bir tarihi var. Ona da birazdan deÄŸineceÄŸiz. Ama isterseniz Ã¶nce Kensington SarayÄ±'ndaki o herkesin ilgisini Ã§eken ayrÄ±ntÄ±ya bir bakalÄ±m.

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ONLARIN EVÄ°NÄ°N PLANI TAM TERSÄ°NE

Ä°ngiltere'de ve dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde ortalama iki katlÄ± mÃ¼stakil evlerin alt katlarÄ± yaÅŸam alanÄ± olarak ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

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Ãœst katlarda da genellikle yatak odalarÄ± yer alÄ±yor. Fakat Prens William ile Kate'in evinde durum bunun tam tersine. OnlarÄ±n evinde iki ana yatak odasÄ± alt katta bulunuyor. Yani sosyal medyadaki bazÄ± kiÅŸilerin esprilerine gÃ¶re "Eve giriyorsunuz, iki adÄ±m atÄ±yorsunuz... Hemen yatak odasÄ±.."

Ãœst kattaki yatak odalarÄ± ise Ã§iftin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Cambridge DÃ¼kÃ¼ ve DÃ¼ÅŸesi'nin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun bakÄ±mÄ±ndan sorumlu olan dadÄ± Maria Teresa Borrallo da dahil, tÃ¼m gÃ¶revliler evin Ã¼st katÄ±nda bulunan yatak odalarÄ±nda uyuyor.

OBAMA Ã‡Ä°FTÄ°NÄ°N ZÄ°YARETÄ°

William ile Kate'in evinin iÃ§ini bugÃ¼ne kadar tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla gÃ¶ren olmadÄ±. Ancak Ã§iftin, yaÅŸadÄ±klarÄ± mÃ¼lkte resmi konuklarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± salon Barrack ve Michelle Obama'nÄ±n 2016'daki ziyareti sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸraflar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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Kabul salonu, "saray" denildiÄŸinde birÃ§ok kiÅŸinin aklÄ±na gelecek tÃ¼rden modern ama 'aÄŸÄ±r' mobilyalar bÃ¼yÃ¼k boyutlu tablolar, altÄ±n rengi aksesuarlarla dÃ¶ÅŸenmiÅŸti.

Buna karÅŸÄ±t olarak Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±na ait odalarÄ±nÄ±n ise Ã¼nlÃ¼ bir uluslararasÄ± markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan ve dÃ¼nyanÄ±n her yerinde satÄ±lan mobilyalarla dÃ¶ÅŸendiÄŸi belirtiliyor.

DAÄ°RE 1 A KATE Ä°LE WILLIAM'A AÄ°T

Kate ve William'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yere her ne kadar "ev" dediysek de aslÄ±hda burasÄ± gerÃ§ek bir sarayÄ±n kendilerine ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mÃ¼.

Prens William ve Middleton, Kensington SarayÄ±'nÄ±n Daire 1A adÄ± verilen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaÅŸÄ±yor. Daha Ã¶nce kÄ±rsal kesimde bulunan Anmer Hall'da yaÅŸayan Ã§ift, 2018'de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenim hayatÄ± ve kraliyet gÃ¶revleri iÃ§in tekrar Londra'ya dÃ¶nÃ¼p Kensington SarayÄ±'nÄ±n kendilerine ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yerleÅŸti.

Ama daha sonra da Adelaide Cottage'a taÅŸÄ±ndÄ±lar. Åžimdi ana konutlarÄ± orasÄ±. Ama Londra'ya geldiklerinde de Kensington SarayÄ±'ndaki dairelerinde kalÄ±yorlar.





Â KATE'Ä°N ARZUSUNA GÃ–RE DEKORE EDÄ°LDÄ°

Jacoben dÃ¶nem mimarisinin izlerini taÅŸÄ±yan Kensington House, bir zamanlar Nottingham House (Nottingham Evi) olarak anÄ±lÄ±yordu.

1605 'te inÅŸa edilen bina, Middleton'Ä±n istekleri doÄŸrultusunda yeniden restore edildi. Bu restorasyon "az Ã§oktur" mantÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi ve 2 milyon sterline mal oldu. AslÄ±nda Prens William daha Ã¶nce bir sÃ¼re annesi Prenses Diana, babasÄ± Prens Charles ve kardeÅŸi Prens Harry ile birlikte burada yaÅŸÄ±yordu.

DÃ¶rt katlÄ± binada Prens William ve Kate Middleton, dadÄ±larÄ± ve hizmetlileri ile birlikte yaÅŸÄ±yor. ÃœÃ§ tane mutfaÄŸÄ± olan evde iki tane de kreÅŸ buluuyor. Prens ve Middleton'Ä±n aile evinin bir odasÄ± da Prenses Diana anÄ±sÄ±na dekore edildi. Formuna dikkat ettiÄŸi bilinen Ã§ift evlerinde bulunan spor salonunda egzersizlerini yapÄ±yor.

Â ASIL KONUTLARI ADELAIDE COTTAGE

William ile Kate'in Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce ona yakÄ±n olmak iÃ§in taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± Adelaide Cottage'Ä±n iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir tarihi var. 655 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k Windsor arazisinin tam kalbinde bulunan bu mÃ¼lk, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in de hayatÄ±nÄ±n son dÃ¶nemlerini geÃ§irdiÄŸi Windsor Åžatosu'na son derece yakÄ±n.

Adelaide Cottage, 1831 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi. BurasÄ±, dÃ¶nemin kralÄ± 4. William'Ä±n eÅŸi Adelaide iÃ§in yapÄ±ldÄ± ve onun adÄ± verildi. Kate ile William'Ä±n yaÅŸayacaÄŸÄ± Adelaide Cottage, KraliÃ§e Victoria'nÄ±n da en sevdiÄŸi eviydi. KraliÃ§e, sÄ±k sÄ±k buraya sabah kahvaltÄ±sÄ± yapmaya gidiyordu.

Adelaide Cottage, ilerleyen dÃ¶nemde kraliyet ailesi iÃ§in gÃ¶rev yapan personelin yanÄ± sÄ±ra onlarÄ±n aileleri iÃ§in kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Fakat aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Adelaide Cottage'Ä±n, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k skandallardan birinde de yeri var. Zaten adÄ± geÃ§tiÄŸinde de ilk akla gelen olay bu.

BÄ°R ZAMANLAR YASAK AÅžK YUVASIYDI

Adelaide Cottage'da 1950'li yÄ±llarda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde albay olarak gÃ¶rev yapan Peter Townsend yaÅŸÄ±yordu. Townsend, mÃ¼lkÃ¼n en Ã¼nlÃ¼ sakinlerinden biri olarak hafÄ±zalarda yer aldÄ±. Bunun nedenine gelirsek...

Hem fiziksel olarak hem de mesleki aÃ§Ä±dan dikkat Ã§eken bir pilot olan Albay Peter Townsend, o dÃ¶nemde prenses olan Elizabeth'in kÄ±z kardeÅŸi Margaret'in sevgilisiydi. Prenses Margaret'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ±n bunca skandal yaratmasÄ±nÄ±n nedeni ise Townsend'in boÅŸanmÄ±ÅŸ olmasÄ±ydÄ±.

Ãœstelik de Townsend, Margaret'ten 16 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Townsend, boÅŸanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Prenses Margaret ile iliÅŸkisinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± skandal yarattÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o dÃ¶nemde Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi, boÅŸanmÄ±ÅŸ da olsa eski eÅŸi hayatta olan biriyle evlenemez hatta romantik iliÅŸki de yaÅŸayamazdÄ±. Bu duruma izin verilmezdi. Ä°ÅŸte bu sebeple Kate ile William'Ä±n yuvasÄ±, Margaret ile Townsend'in o dÃ¶nemde skandal yaratan aÅŸkÄ±nÄ± akÄ±llara getiriyor.

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