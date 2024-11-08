Bu kez boynu bükük kaldı... Aklı da kalbi de evdeki hasta karısındaydı... Ona bir de sürpriz yaptı

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Dışarıdan bakıldığında her zamanki gibi görünen 2024, sadece onlar için değil tüm aile için bir sınav yılı oldu. Özellikle de William'ın. Önce babası Charles ardından da karısı Kate kanser tedavisi görmeye başladı.

Yaşları 11, 9 ve 6 olan üç çocuğu George, Charlotte ve Louis'nin annesi Kate'in hastalığı William için epey büyük bir darbe oldu. Zor başlayan yılın yarısından çoğu yine aynı zorluklarla ve mücadeleyle geçti.

Neyse ki sonunda Kate Middleton'ın tedavisi tamamlandı ve artık iyileşme sürecine girdi. Onun hastalığının en yoğun zamanlarında resmi görevlerini de bir kenara bırakan William da usul usul işinin başına döndü.

Hatta Kate de zaman zaman kocasına eşlik ediyor bazı görevlerde. Ama henüz tam olarak iyileşmediği ve daha önünde gidilecek uzun bir yolu olduğu için Kate eskisinden biraz daha sakin ve gerilimsiz bir hayat sürdürecek.

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Diğer yandan William ise kendisi için önemli olan etkinliklere katılacak. Bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde sergiledi Prens.

LONDRA, ABD... ŞİMDİ DE GÜNEY AFRİKA

William, iklim değişikliği ve çevre konularına yoğunlaşan Eartshot Ödül Töreni için Güney Afrika'nın yolunu tuttu.

Daha önceki yıllarda Kate'in de eşlik ettiği Prens William bu kez yalnızdı. Her ne kadar katılmayacağı bilinse de gözler yine Kate'i aradı.

Yine de William, karısının durumunun iyiye gittiğini söyleyerek yüreklere su serpti. Zaten yüzündeki gülümseme de bunun bir kanıtı gibiydi.

Prens William, Earthshot ödül töreni için Cape Town'da da yalnız değildi. Hatta ödül törenine katılanlar arasında ünlü modeller Heidi Klum, Winnie Harlow, Billy Porter ve Tobe Nwigwe de yer aldı. William, ödül töreninden sonra ünlü modellerle deniz kenarında bir de yemek yedi.

Bu arada Prens William, her ne kadar karısı Kate kendisine eşlik edemese de Güney Afrika'dan onun için de bir hatıra aldı.

Ödül etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir kermesi ziyaret eden William oradan da karısı Kate için bir çift küpe satın aldı.

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William'ın Kate için seçtiği bu küpelerin en önemli özelliği sahil yosunları tarafından üretilmiş olması ve yerel bir markanın imzasını taşıması.

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Prens William, ünlü modeller Heidi Klum, Winnie Harlow, Billy Porter ve Tobe Nwigwe ile birlikte sahilde bir de yemek yedi.





GÖZLER HEP ONU ARADI

Bu arada 2030 yılına kadar verilmesi planlanan Earthshot Ödülleri töreninin ilk ikisinde William'ın yanında Kate vardı. Giyimi kuşamıyla da hep ilgi odağı oldu.

Fakat bu yıl William törene tek başına katıldı. Hatta o sırada yaptığı konuşmada karısı yanında olmadığı için duygusal hissettiğini de gizlemedi.

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Kate Middleton 2021 yılında Londra'da düzenlenen ilk törende gelinliğini de seçtiği Alexander McQueen imzalı bir kıyafet giydi. Törenin felsefesine uygun bir şekilde ilk kez 10 yıl önce giydiği bir elbiseyle törene katıldı Kate.

Eşi Prens William ile birlikte, çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Earthshot Prize Awards gecesine kelimenin tam anlamıyla "naftalinli giysilerini" giyerek katıldı

Ama Kate Middleton "eskileri giyme" konusunda bu kadarla da yetinmedi. Taktığı küpeleri de daha önce kullanmıştı.

Middleton, kardeşi Pippo Middleton'ın, James Matthews ile hayatını birleştirdiği düğün için de aynı küpeleri takmıştı. Bu küpelerin özelliği ise Düşes için özel olarak hazırlanmış olması.

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Middleton'ın aynı elbiseyi 10 yılın ardından, üç çocuk dünyaya getirdikten sonra bile giyebiliyor olması ise çok konuşulan bir başka konuydu.

Kate Middleton 2021 yılındaki ilk törende kocasının yanındaydı. O gün de törenin felsefesine uygun olarak 10 yıl önce giydiği bir elbiseyi tercih etmişti. Takıları ve ayakkabıları da eskiydi.





İKİNCİ TÖRENDE KİRALIK ELBİSE GİYDİ

Ödül töreni 2022 yılında ise ABD'nin Boston kentinde yapıldı. Kate Middleton yine giydiği yeşil elbise ile geceye damgasını vurdu. Bu kez törenin mantığına uygun olarak yeni bir elbise hazırlatmak ya da almak yerine kiralamayı tercih etti.

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Prenses Catherine, düşük omuzlu ve arka kısmında derin bir yırtmaç bulunan yeşil elbisesini, 91 dolar ile 238 dolar arasında kıyafet kiralayan bir online platformdan seçti.

Yeşil elbisenin kiralama bedelinin 100 dolar olduğu belirtiliyor. Bu arada elbisenin tanınmış bir moda markası olan Solace London imzalı olduğunu hatırlatalım. Middleton elbisesini pırıltılı, yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

KRALİÇE MARY'NİN MİRASI MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE

İlk bakışta elbisenin modeli gayet sade, fiyatı da uygun ve gecenin ana temasına uygun görünse de Kate'in üzerinde değeri milyonlarca dolarla ölçülen göz alıcı bir takı vardı.

Geçmişte William'ın annesi Diana'nın, hem kolye hem de saç bandı olarak kullandığı yeşil gerdanlık. Art deko tarzındaki bu gerdanlığın değerinin 15 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Bu gösterişli gerdanlığın 2. Elizabeth'e büyükannesi Kraliçe Mary'den miras kaldığını da ekleyelim.

KÜPELER KENDİ KOLEKSİYONUNDAN

Gecede kocası Prens William ile birlikte ev sahipliği yapan Kate Middleton görünümünü, gerdanlığa uygun zümrüt küpelerle tamamladı.

Değeri 11 bin dolar olan bu küpelerin kendi koleksiyonunda yer aldığı belirtiliyor. Ödül gecesinin sürdürülebilirlik temasına uygun olarak Kate Middleton bu küpeleri daha önce de defalarca kullanmıştı.

Tabii ki ayakkabıları da daha önce kullanmıştı Kate Middleton. Bu ayakkabıları, bu yılın mart ayında çıktıkları Karayipler turunun Jamaika ayağı da dahil birçok etkinlikte giydi.

Bu yılki törende yokluğu hissedilen Galler Prensesi Kate'in hayranları şimdi gelecek yılki törende onu her zamanki gibi yüzünde gülümsemesiyle görmeyi bekliyor.

O TAKI BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Kate Middleton katıldığı son Earthshot ödül töreninde boynuna taktığı gerdanlıkla herkesi gölgede bıraktı. Bunun nedeni de o gerdanlığın da hiç tanımadığı kayınvalidesi Diana ile özdeşleyen mücevherlerden biri olmasıydı.

Prenses Diana, bu gösterişli gerdanlığı katıldığı birçok davette çeşitli şekillerde kullandı. 1993 yılında Londra'da bir davette tıpkı Kate gibi yeşil bir elbise giydi ve bu gerdanlığı taktı.

O etkinlikte Diana'nın başında, aileye ait bir taç bulunuyordu. Ama bu gerdanlık, asıl şöhretini Diana'nın o sırada evli olduğu Prens Charles ile birlikte çıktığı Avustralya gezisine borçlu. Daha doğrusu Diana'nın onu kullanma biçimine.

O GECE BOYNU YERİNE ALNINA TAKTI

Gezi sırasında Charles ile Diana, Melbourne'da bir geceye katıldı. O dönemde henüz 4 yıllık evli olan çift, bir ara piste çıkıp dans etti.

İşte o davette Diana bu değerli takıyı kullanıyordu. Ama boynuna değil, alnına takmıştı.

Milyon dolarlık gerdanlık Diana'nın bu kullanım tarzıyla hafızalara kazındı. Büyük yankı uyandıran o görüntünün bir tesadüf sonucu oluştuğu da sonradan ortaya çıktı.

Buna göre Diana geceye hazırlanırken gerdanlığı başının üzerinden geçirip boynuna indirmek istedi. Ama bu konuda başarılı olamadı.

Ortaya çıkan görüntüyü beğenince de o şekilde kullanmaya karar verdi. Melbourne'daki Southern Cross Otel'de düzenlenen etkinlikte bulunan Kanadalı diplomat Victor Chapman, Diana'ya gerdanlığı bu şekilde kullanmanın onun gibi genç ve eğlenceli bir kadın için daha uygun olduğunu söyledi.