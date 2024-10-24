Gerçek bir prenses olarak doğdu.... Ama babası tahta çıktığında unvanı da elinden uçup gidecek!

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Doğdukları ailenin gelenek ve kurallarına bağlı olarak üç kardeşin geleceği de daha şimdiden hazırlanıyor. Ama yine gözlerini açtıkları ailenin yüzyıllardır süregelen kurallarına göre gelişmeler yaşandıkça bu gelecek planı da değişebiliyor.

Şöyle bir bakarsak, şu anda üç kardeşin dedeleri Charles, kral olarak tahtta bulunuyor. Zamanı geldiğinde babaları William kral, anneleri Kate de konsort kraliçe belki de Camilla gibi kraliçe olacak.

Ama bu kadar değil... Bu büyük devir gerçekleştiğinde üç kardeşin sahip olduğu unvanlar da değişecek. Bu durumda Kate ile William'ın tek kızı, ortanca çocuğu "hiçbir yerin prensesi" olacak! Yani şu anda taşıdığı unvanı kaybedecek.

Bu ne demek, bütün bunlar nasıl olacak bir bakalım.

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GELECEKTEKİ DEĞİŞİM ONU ÇOK ETKİLEYECEK

Babası William kral olduğunda Charlotte'un değişecek olan hayatını OSSA adlı yayın kanalı, gerekçelerini göstererek anlattı.

Sözün burasında şunu hatırlatalım...

Ülkede kral olmaya hazırlanan veliahtlar Galler Prensi unvanını taşıyor. Günü gelip de veliaht tahta çıktığında bu unvanını da en büyük çocuğuna devrediyor.

Kraliçe 2. Elizabeth hayata veda edene kadar Galler Prensi unvanı Charles'taydı. Kendisi kral olunca bu unvanı oğlu William'a devretti.

Bununla bağlantılı olarak Galler Prensesi unvanı da karısı Kate Middleton'ın oldu. Çocukları George ve Louis "Galler Prensi", kızı Charlotte da "Galler Prensesi" unvanı taşıyor şu anda.

Ama William kral olduğunda bütün bunlar değişip yeniden şekillenecek.

CHARLOTTE'UN UNVANI PENCEREDEN UÇUP GİDECEK

William kral olduğunda onun şu an taşıdığı Galler Prensesi unvanı en büyük çocuğu George'a geçecek.

Hatta küçük çocuk o sırada evlenip çoluk çocuğa karışmışsa karısı da Galler Prensesi olacak. Bu durumda Charlotte ve hatta Louis unvansız kalacak.

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İngiliz kraliyet uzmanları Charlotte söz konusu olduğunda bu durumu "Babası kral olunca Charlotte da "Hiçbir yerin prensesi" olacak şeklinde yorumladı.

Diğer yandan her ne kadar Charlotte. babasının tahta çıkmasıyla Galler Prensesi unvanını yitirecek olsa da onun için de farklı seçenekler var.

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ONUN İÇİN BAŞKA BİR SEÇENEK VAR

Bunlar arasında en çok ön plana çıkmanı Kral Charles'ın tek kız kardeşi Prenses Anne gibi Princess Royal (Kraliyet Prensesi) unvanını taşıması. Bu, aile içinde bir prensesin alabileceği en yüksek unvan olarak biliniyor.

Ama elbette bunun için de iki koşul gerekli: Birincisi William'ın kral olması, diğeri de Prenses Anne'in artık hayatta olmaması.

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Bir başka deyişle Charlotte'un bu yüksek unvanı alabilmesi için ailenin bir ölüm acısı yaşaması gerekecek.

ONLARIN GELECEĞİ HERKESE DERT OLDU

Kraliçe 2. Elizabeth'in öldüğü 2022 yılından bu yana kraliyet uzmanları özellikle de Charlotte ve Louis'nin gelecekteki durumu hakkında bir çok yorum yapıyor.

Bunlardan biri de İngiliz Daily Mail gazetesi uzman editörü Richard Eden.

Ona göre bütün bunları çok iyi bilen Prens William, iki küçük çocuğunun geleceği hakkında karısı Kate ile birlikte bir B planı hazırlamaya başladı bile.

Bu iddiaya göre çift, henüz 7 yaşında olan Charlotte'u ileride hayatını sürdürmek için çalışması gerekebileceği fikrine alıştırarak büyütüyor.

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Aynı durum en küçük kardeş Louis için de geçerli.

Bu konuda en çok konuşulan ayrıntı ise Charlotte ile Louis'nin, Kate ile William tarafından yüksek öğrenim görmeye teşvik edilmesi.

ÇALIŞAN BAŞKA AİLE ÜYELERİ DE VAR

Belki günün birinde Prenses Charlotte, hayatını kazanmak için "gerçek" bir meslek sahibi olması gerekecek.

Ama bu konuda bir ilk de olmayacak. Çünkü, İngiliz kraliyet ailesinde kendi paralarını kazanan başka örnekler de var.

Bunlardan ikisi ortanca kardeş Andrew ile Sarah Ferguson'ın kızları Prenses Beatrice ile Prenses Eugenie.

Eski çiftin büyük kızı Beatrice, Londra Üniversitesi'nde tarih eğitimi gördü. Okulunu bitirdikten sonra bir finans şirketinde çalışmaya başladı.

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Bununla kalmadı bir yazılım şirketine ortak oldu ve stratejiden sorumlu başkan yardımcısı oldu.

ÜNİVERSİTE OKUYUP MESLEK SAHİBİ OLDULAR

Prenses Beatrice'in kardeşi Eugenie de aile için çalışan bir üye değil. Her ne kadar zaman zaman bazı etkinliklerde ailesini temsil etse de sanat piyasasında çalışıyor.

Newcastle Üniversitesi'nde İngilizce ve sanat tarihi eğitimi alan Eugenie, önce bir online müzayede şirketi için çalıştı. Şimdi de merkezi Londra'da bulunan bir sanat galerisinin yöneticisi. Eugenie'nin kocası Jack Brooksbank bir iş insanı.

Gelelim Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne'in oğluna. Her ne kadar anne ve babasının tek kızı olsa da hatta aile hiyerarşisinde üst konumda olsa da Prenses Anne, iki çocuğu Peter ve Zara için herhangi bir kraliyet unvanı istemedi.

Taht için çok geri sıralarda yer alan Peter ve Zara'nın kendilerine daha kolay hayat kurmalarının da yolunu açtı bu durum.

Peter Philips, her ne kadar Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in torunu olsa da kendi hayatını çalışarak kendisi kazanıyor.

Peter bir süre Royal Bank of Scotland'da çalıştı. Ardından spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren bir şirket kurdu.