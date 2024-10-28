'Tedavim bitti' diyerek hayranlarını sevince boğmuştu... Ama haberler çok da iyi değil... Eski halinin gölgesine dönüştü 

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Evlenmeden önce paparazzi orduları evinde bile onu rahat bırakmazken, patlayan flaşlardan gözleri önünü bile görmez olduğunda çıkıp tek kelime etmedi. William ile ayrılık yaşadıkları süreçte birçok derginin kendisine getirdiği röportaj tekliflerini reddetti...

Bu şekilde sabırlı davranışlarıyla hedefine adım adım kilitlendi Kate Middleton. Sonunda 2011 yılında Prens William ile evlenip resmen İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi hatta daha da ötesinde ülkenin gelecekteki kraliçesi oldu.

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O günden sonra da aile kendisinden neyi nasıl yapmasını bekliyorsa hep öyle davrandı. En zor anlarında bile yüzünden gülümsemesini eksik etmedi, kocası hakkında ortaya atılan "Kate'i aldatıyor" iddialarına da sessiz kaldı.

Tahta üç tane varis dünyaya getirdi. Aslında soylu bir aileden gelmemesine, sıradan bir çevrede doğup büyümesine rağmen, İngiliz kraliyet ailesinin yüzünü kara çıkartacak tek bir hata yapmadan bugünlere geldi.

Fakat bu yılın başında belki de hayatının en büyük sınavıyla karşılaştı.

Her ne kadar türünü açıklamasa da kansere yakalandığını ve tedavi göreceğini açıkladı. Sonra da uzun bir sessizliğe gömüldü. Arada birkaç etkinliğe katılan Kate, geçen eylül ayında da sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir aile videosuyla kemoterapinin tamamlandığını duyurdu.

William'ın annesi Prenses Diana'nın ölümünden tam 23 yıl sonra ilk kez Galler Prensesi unvanını resmen taşıyarak tarihe de geçen Kate Middleton'dan gelen bu haber sadece ailesini ve yakınlarını değil dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını da sevindirdi.

Ondan sonra da kocası William ile sürpriz bir ziyarete bile gitti.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ O KADAR PARLAK DEĞİL

Bu, madalyonun görünen yüzü... Ama bir de görünmeyen ve biraz karanlık bir yüzü var... O da bazı magazin sitelerine çoktan yansımış durumda.

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Her zaman kararlı ve güçlü iradeye sahip kişiliğiyle bilinen Galler Prensesi Catherine ya da hayranlarının arasındaki adıyla Kate Middleton için işler dışarıdan göründüğü kadar kusursuz ve yolunda değil.

Üstelik bu kez sözünü ettiğimiz, yaşadığı ailenin katı kurallarıyla ilgili bir durum değil. Burada söz konusu olan Kate Middleton'ın kansere yakalandıktan sonra geçirdiği değişimle ilgili.

Bu konuda öyle önceden konuşulduğu gibi iyimser ve güllük gülistanlık yorumlar da yapılmıyor.

Tedavisinin tamamlandığını açıkladığı aile videosunda Kate, hem kendisinin hem de kocası William'ın, hastalıkla mücadele sırasında hayatın küçük zevklerinin ve anlarının ne kadar değerli olduğunun farkına vardıklarını belirtmişti.

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Bu, iyimser açıdan bakıldığında iyi bir durum olabilir. Ki zaten böylesine hayatı tehdit eden durumları atlatan birçok insan benzer bir değişim geçirir.

'HASTALIK YAŞAM SEVİNCİNİ ALIP GÖTÜRDÜ'

Ama İngiliz basınındaki bazı iddialara bakılırsa Kate Middleton'a olan sadece bu değil. Galler Prensesi ile ilgili olarak konuşulan başka bir durum var. O da yakalandığı hastalığa karşı verdiği acımasız mücadelenin Kate'in yaşam sevincini de çalıp götürdüğü.

Üstelik bu iddialara göre Prenses bu süreçte kabullenmeye istekli olduğundan çok daha büyük bedeller ödedi.

Kate ile William'a yakın, adının açıklanmasını istemeyen bir saray çalışanı "Prenses, kanser ve buna karşı uygulanan tedavilerin yarattığı etkiler yüzünden derin psikolojik yaralar aldı" diye özetledi durumu.

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Onun ileri sürdüğüne göre Kate Middleton, hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendini bitkin hissediyor. Bu yüzden en basit görevlerini bile yerine getirmekte zorlanır bir hale geldi.

Yine aynı kaynağa göre başta kocası William olmak üzere etrafındaki herkes Kate'in canlılığını ve yaşama coşkusunu kaybettiğini dışarıdan baktıklarında bile görebilir hale geldi.

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SÜRPRİZ ZİYARETTE YAŞADIKLARININ İZİ YÜZÜNE YANSIYORDU

42 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, tedavisi tamamlandıktan sonra sürpriz bir şekilde ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı. Kocası Prens William'ın bir ziyaretinde o da yer aldı.

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İlk bakışta eskisi gibi görünüyordu Galler Prensesi Kate Middleton. Giyimi kuşamı yerindeydi. Üstelik kendisiyle aynı kaderi paylaşan birçok kişinin aksine tedavi sırasında kullanılan ilaçlar nedeniyle saçları da dökülmemişti. Özenle taranmış ve bukleler halinde omuzlarından aşağıya dökülüyordu. Gülümsediği zaman da eskiyi aratmıyordu Kate.

Ama yüzü ciddi bir ifadeye büründüğünde geçirdiği zorlu deneyimin onda bıraktığı izler de saklanır gibi değildi. Cildinde sadece yaşından kaynaklanmayan yıpranmalar ve gözlerinin altındaki usta işi makyajın bile saklayamadığı derin halkalar dikkat çekiyordu.

Yine de Middleton'ın kendi mücadelesi, onun Taylor Swift temalı bir dans gösterisi sırasında vahşice bıçaklanan üç küçük çocuğun ailelerini kocasıyla birlikte ziyaret etmekten alıkoyamadı.

Her ne kadar o gün güçlü bir görüntü sergilese de Kate Middleton, saray kaynaklarına göre kanser hastalığı ve tedavisinin ardından eski halinin bir gölgesi haline geldi.

Son olarak kamera karşısına çıktığı ziyarette Kate Middleton güldüğünde eski günlerini hiç aratmıyordu. Fakat ciddi durduğunda ne kadar yorgun olduğunu saklaması da mümkün olmadı.

'ESKİ HALİNİN BİR GÖLGESİNE DÖNÜŞTÜ'

Yine bir saray kaynağına göre Prens William da karısı Kate'in bu durumu nedeniyle çok endişeli.

Bir yandan karısıyla aynı dönemde kansere yakalanan babası Kral Charles, diğer yanda Kate Middleton ve hayatlarını normal bir şekilde sürdürmesi gereken üç küçük çocuk arasında eski kaygısız günlerini mumla arar hale geldi William.

Bu arada kendisi de aynı hastalıkla mücadele eden Kral Charles her ne kadar zaman zaman sosyal medyadan selam gönderse de gelini Kate'in mücadelesine çok da yakından destek veremedi.

İleri sürülenlere göre onun Kate ile William'dan beklentisi çiftin özel sorunlarını dışarıya yansıtmadan mümkün olduğunda eksiksiz şekilde görevlerini yerine getirmeleri.

Aslına bakılırsa aileden kimsenin Kate ile ilgili bu konuda büyük bir kaygısı da yok. Çünkü Galler Prensesi her koşulda kendisinde beklenenleri eksiksiz ve kusursuz şekilde yerine getirmesiyle biliniyor. İşler yine o şekilde yürüyecek.

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HERKES TAMAMEN İYİLEŞMESİNİ BEKLİYOR: Özetle zorlu bir tedavi sürecini geride bırakan Kate Middleton ile ilgili son iddialar bu şekilde. Her ne kadar tedavi sırasında eskisinden daha zayıf olması, gülümsemediği zaman yüzüne yansıyan yorgunluğu belli olsa da hem kendisinin hem ailesinin hem de onu dışarıdan takip eden milyonların umutlu beklentisi, Galler Prensesi Kate Middleton'ın tamamen iyileşmesi ve yine eski günlerine dönmedi. Elbette bunun için de zaman gerekiyor.





SAĞLIKLI SON GÖRÜNTÜSÜ BU OLDU

Galler Prensesi Kate Middleton, geçen yılın 25 Aralık günü yapılan Noel kutlamasında ailesiyle birlikte kamera karşısına çıktı. Ondan sonra bir süre sessizliğe gömüldü.

Herkes ailenin yeni yıl tatiline çıktığını düşündü. Ama gerçek, 2024 yılının ocak ayının ilk yarısında yapılan bir açıklamayla ortaya çıktı: Kate karın bölgesinden bir operasyon geçirmişti.

Sonra marrt ayına kadar binlerce komplo teorisinin hedefinde gözlerden uzak kaldı Kate. Mart ayında da kanser tedavisi göreceğini açıkladığı bir video yayınlandı.





Middleton, geçen haziran ayındaki Trooping The Colour etkinliğinde altı ay sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. O gün de her zamankinden daha zayıf olması dikkat çekti.





Temmuz ayında da Wimbledon Açık erkekler finalinde halkın karşısındaydı.





Kate, eylül ayında tedavisinin tamamlandığını resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir videoyla duyurdu.