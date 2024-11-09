23'ünde evlenip 53'ünde babaanne olmuştu... Torununu kucağında büyüttü... Bebek üç aylık oldu

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Bundan üç ay önce ilk torun sevincini yaşadı... Üstelik henüz 53 yaşındayken.. Görünüşe göre de bunun sevincinden yere basmayan ayakları henüz yeryüzüne dönmedi.

Bir kez daha torununu kucağına aldı ve sosyal medya takipçilerine onun ne kadar büyüdüğünü gösterdi.

TORUNUNU KUCAĞINDAN İNDİRMİYOR

Bu sözünü ettiğimiz kişi Ürdün Kraliçesi Rania.

Kral Abdullah ile 1993 yılında evlenen Rania geçen ağustos ayında dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Hüseyin ve gelini Prenses Rajwa sayesinde ilk torununu kucağına aldı.

53 yaşında babaanne olan Rania, bu durumun kendisini ne kadar mutlu ettiğini de hiç saklamadı. Doğduğu gün torunu kucağında fotoğraflarını paylaşan Rania, bir kez daha İman bebek ile objektif karşısına geçti ve o pozuna da sosyal medya hesabında yer verdi.

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Rania, kucağında Prenses İman ile çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Yanına da "İman Bebek'in ilk online yönetim kurulu toplantısı" diye yazdı.

Onun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

HAMİLELİK HABERİ SEVİNCE BOĞDU

Kraliçe Rania, geçen yıl evlenen Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği İman'ın dünyaya geleceği belli olduğu andan itibaren mutluluğunu hiç saklamadı.

Oğlunun doğum gününde artık anne olmaya gün sayan geliniyle birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından " Doğum günün kutlu olsun benim sevgili Hüseyim'im. Seni ve Rajwa'yı ebeveyn olarak görmek için sabırsızlanıyorum" mesajı eşliğinde paylaştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında İman adı verilen bebeğin dünyaya geldiğini de yine sosyal medya sayfasından coşkulu bir paylaşımla duyurdu.

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MİNİK İMAN AĞUSTOS AYINDA DÜNYAYA GELDİ

Rania o paylaşımında da "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun" satırlarına yer verdi.

İlk torun sevincini Kral Abdullah da "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti.

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23 yaşındayken o dönem veliaht olan Abdullah ile evlenip Ürdün kraliyet ailesine gelin giden Rania, 53 gibi çok genç sayılacak bir yaşta da babaanne oldu. Oğlu Hüseyin de Rania'nın 54 yaşına girdiği günü İman ile çekilen bir pozu eşliğinde duyurdu.





Rania, zaman zaman büyük kızıyla aynı adı taşıyan torunu İman'ı kucağında tuttuğu pozlarına resmi sosyal medya sayfasında yer veriyor.





Veliaht Prens Hüseyin, anne ve babasının 1993 yılındaki düğününden tam 30 yıl sonra Prenses Rajwa ile hayatını birleştirdi.