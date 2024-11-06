Şimdi afacanlığıyla dünyayı eğlendiriyor.... Zamanı gelince ailesinin en acı mirası ona kalacak

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Kraliyet ailesinin gözde üyeleri ve gelecekte tahtın sahibi olmaya hazırlanan Prens William ile Kate Middleton ise haklarında en çok konuşulan, en çok izlenen ve basından da en büyük ilgiyi gören iki üye...

Tabii ki sadece onlar değil üç çocukları da!

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın en büyük çocuğu George'un geleceği daha doğduğu günden itibaren belli. Bir gün babasından sonra tahta çıkacak.

Ama diğer kardeşleri Charlotte ile Louis için ise durmadan teoriler üretiliyor.

HANGİ UNVANI ALACAĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Son günlerde en çok konuşulan konu ise Kate ile William'ın en küçük çocuğu olan Prens Louis.

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Kraliyet uzmanlarının yorumuna göre şu anda 6 yaşında olan Louis, gelecekte anne ve babası tarafından yüksek öğrenim görmesi ya da orduda bir görev alması için yönlendirilecek.

Ama onunla ilgili başka bir ayrıntı daha var konuşulan. Buna göre Louis, gelecekte babası William'ın evlendikten sonra taşıdığı ve kullandığı unvanlardan birinin de sahibi olabilecek.

Tabii ki babası buna karar verirse.

Ama yine uzmanlara göre William'ın bu unvanını küçük oğluna devretmemesi için de bir neden yok. Çünkü ileride bütün bu unvanlara ihtiyacı kalmayıp "Kral" olarak anılacak.

Büyük oğlu George da William'ın tahta geçmesiyle birlikte Galler Prensi unvanını alacak.

GELECEKTE KÜÇÜK KARDEŞE GEÇEBİLİR

Gelelim küçük Louis'ye kalması muhtemel bu unvana...

O da aslında herkesin çok iyi bildiği ve William'ın, veliahtlara verilen Galler Prensi unvanını alıncaya kadar kullandığı bir unvan.

Kate Middleton ile evlendikten sonra kendisine Kraliçe 2. Elizabeth tarafından verilen Cambridge Dükü unvanı.

Kraliyet uzmanlarına bakılırsa William kral olduktan sonra bu unvanı en küçük oğlu Louis'ye devredebilir.

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Her ne kadar ışıltılı gibi görünse de bu unvanın ardında ise çok üzücü bir gerçek var. Bir başka deyişle Louis günün birinde belki de ailesinin en acılı mirasını devralacak.

Buna bakmadan önce küçük bir hatırlatma yapalım... Kraliyet ailesinin hiyerarşik olarak önde gelen ailelerinin çocukları, tahttaki hükümdar değiştiğinde farklı unvanlar alabiliyor. Söz gelimi William, babası Charles tahta çıktıktan sonra bir veliaht olarak onun yıllarca taşıdığı Galler Prensi unvanını aldı. Karısı Kate de Galler Prensesi olarak anılıyor artık.





BU UNVAN ONLARA EVLİLİK HEDİYESİ

Aslında Cambridge Dükü unvanı da hala diğer altı unvanıyla birlikte William'ın elinde. Ama tahta çıktığında onu istediği bir çocuğuna devredebilecek.

William'ın küçük Louis'ye devretmesi muhtemel görünen bu unvanın altında büyük üzüntüler yatıyor, tarihi bir dizi trajediyle dolu.

Bir başka deyişle Cambridge Dükü unvanını taşıyan en mutlu kişi bugüne kadar William oldu. Hemen hatırlatalım ki William, ailesinde bu unvanı taşıyan sekizinci kişi.

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TARİHİ 1600'LÜ YILLARA KADAR UZANIYOR

Cambridge Dükü unvanının tarihi 1660'lı yıllara yani Kral 2. Charles'ın hükümdarlığına kadar uzanıyor.

Bu unvanı ilk taşıyan kişi o dönemdeki Kral 2. Charles'ın adaşı olan yeğeni Charles'tı. Fakat ilk Cambridge Dükü ilan edilen Charles, henüz altı aylıkken hayata veda etti.

Onun ölümünden sonra Cambridge Dükü unvanı bu kez alt aylıkken ölen Charles'ın kardeşi James Stuart'a geçti.

Fakat onun kaderi de bebekken ölen ağabeyinden daha iyi yazılmamıştı... Söylentilere gör çiçek hastalığına ya da bir tür vebaya yakalanarak hayata veda etti.

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UNVANI TAŞIYANLARIN ÇOĞU ERKEN YAŞTA ÖLDÜ

Kral 2. Charles bu unvanı aile içinde tutmakta kararlıydı. Bu ikinci ölümün ardından Cambridge Dükü unvanı bu kez de bir başka yeğen Edgar Stuart'a geçti. Ama o da üç yaşına kadar bu dünyada kalabildi, sonra da öldü.

Bütün bu trajediye rağmen dönemin kralı bu unvan konusunda inatçıydı.

Bu kez de Cambridge Dükü unvanını bu ölen üç kardeşin en küçüğü olan Charles Stuart'a verdi. İşin ilginci o sırada o da henüz bebekti ve henüz 35 günlükken öldü.

Ardı ardına yaşanan bu trajedilerin ardından Cambridge Dükü unvanı tam 42 yıl boyunca kimseye verilmedi.

Ta ki 1706'da dönemin Kraliçesi Anne, geleceğin kralı 2. George'a bu unvanı verinceye kadar.

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Cambridge Dükü unvanı onun ardından da kendisiyle aynı adı taşıyan oğluna geçti.

WILLIAM SEKİZİNCİ CAMBRIDGE DÜKÜ

Prens Wililam bu unvanı alan sekizinci aile üyesi oldu. William, Kate Middleton ile hayatını birleştirdiği 2011 yılında bu unvan ona evlilik hediyesi olarak verildi.

Karısı Kate de Galler Prensesi oluncaya kadar Cambridge Düşesi olarak anıldı.

William, tam 280 yıl sonra yani üç asra yakın bir sürenin ardından Cambridge Dükü unvanını taşıyan ilk aile üyesi oldu.