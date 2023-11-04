Efsane filmin yıldızı 30 yıldır hastalığıyla mücadele ediyor: Yarın ölsem erken olur ama kimse şaşırmaz... Yeter ki aileme bir şey olmasın

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ONUN KARİYERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Takvimler 1985 yılını gösterirken gösterime giren bir filmle hafızalara kazındı.O yıl izleyenleri kelimenin tam anlamıyla büyüleyen, gelecek hayallerini körükleyen ve sonra çok izlendiği için devamı da çekilen bir film girdi gösterime.

Çılgın bir bilim insanı olan Doktor Brown, zamanda yolculuğa çıkmayı mümkün kılan bir makine geliştirmiştir. Kısaca özetlersek, insanlığın en büyük hayali olan zaman makinesini bulmuştur.

Bunu deneyen ilk kişi de sevimli genç Marty olur. Ama "ufak" bir hata yapılmıştır. Marty gelecek yerine geçmişe gider, tam 30 yıl öncesine.

Anne ve babasının daha tanışmamış oldukları kadar geriye. Orada yaptığı bir hata kendi doğumuna bile engel olmak üzeredir. Bunu engellemek de Marty'nin görevidir.

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Michael J. Fox, 1980'lerin ikonik filmlerinden Geleceğe Dönüş ile hafızalara kazındı.

Eğer bugün belli bir yaşın üzerindeyseniz, bu film yani Geleceğe Dönüş (Back to the Future) sizin de zihninizde silinmez izler bırakmıştır büyük olasılıkla. Robert Zemeckis'in yönettiği film, o kadar beğenildi ki sonra devamı da geldi.

O seri, Marty'yi canlandrıran Michael J. Fox için bambaşka bir dönüm noktası oldu. Aslında o zamana kadar aralarında Aile Bağları'nın (Family Ties) bulunduğu bir dizi yapımla çoktan tanınmıştı ama yine de hafızalara Gelece Dönüş serisinin sevimli Marty'si olarak kazındı.

O arada hayatının aşkını bulup evlendi ve aile kurdu. Her şey yolunda gidiyordu. Ama sonra beklenmedik bir gelişme oldu.

Michael J. Fox'un kaderi tersine döndü... Sağlığı bozuldu.. Üstelik yakalandığı hastalık hayatını kısa sürede elinden almasa da onu her anlamda olumsuz etkileyen bir türdendi. O sırada daha 30 yaşına bile gelmemişti üstelik.

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'YARIN ÖLÜRSEM BU ERKEN OLUR... AMA ŞAŞILACAK BİR DURUM DA DEĞİL'

Neredeyse 30 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarıyla konuşulan Michael J. Fox, şimdi de bu konuda yeni açıklamalar yaptı.

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62 yaşındaki oyuncu, Town and Country dergisine verdiği röportajda uzun yıllardır mücadele ettiği Parkinson hastalığının seyrini, hayatını nasıl etkilediğini ve sağlık anlamında yaşadığı ardı ardına gelen talihsizlikleri anlattı.



35 yıldır evli olduğu Tracy Pollan ile dört çocuk sahibi olan Michael J. Fox, günün birinde ölmekten de hiç korkmadığını söyledi. Röportajda belirttiğine göre onun korktuğu ayrıntı "ailesini tehlikeye atacak herhangi bir şey."

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Ünlü oyuncu zaman zaman tekerlekli sandalye kullanıyor. Ama bütün bunlar onun hayata sımsıkı tutunmasını engellemedi.

Michael J Fox, 1999'lı yılların başından bu yana merkezi sinir sistemini etkileyen Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Elbette bu hastalık nedeniyle ortaya çıkan başka sağlık sorunları da onun hayatını zorluyor.

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Michael J. Fox "Bir gün benim de 'benzinim bitecek.' O gün geldiğinde 'Artık dışarı çıkmayacağım' diyeceğim" cümlelerini kurdu. Bu arada 62 yaşında olduğunu da sözlerine ekledi.



Fox, günün birinde ölümün kendi kapısını çalması konusunda "Elbette eğer yarın ölürsem bu erken olur. Ama duyulmamış bir şey de olmazdı. İşte bu yüzden, hayır ölümden korkmuyorum" diyerek sürdürdü sözlerini.

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TALİHSİZLİKLER TSUNAMİSİ

Michael J. Fox, son yıllarda Parkinson dışında farklı sağlık sorunları da yaşadı. Kolunun kırılması, omuzunun çıkması bunlar arasında. Oyuncu, bütün bunları da "Bir talihsizlikler tsunamisi" olarak nitelendirdi.

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Elinin enfeksiyon kaptığını ve bu yüzden neredeyse onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlattı oyuncu.



Bir dönem de omurgasındaki bir tümör yüzünden yürüme yetisini yitirdi. Sonra tekrar yürüyebilmek için bir operasyon geçirdi. Bu operasyonun ardından evde düştü ve kolunu kırdı.



Özetle Michael J. Fox, bir yandan Parkinson ile mücadele ederken bir yandan da farklı sağlık sorunları yaşadı. Ama bütün bunların hepsinin üstesinden gelmeyi de bildi.

EN BÜYÜK DESTEK EŞİNDEN: Michael J. Fox bu zorlu süreçler boyunca en büyük desteği karısı Tracy Pollan'dan gördü. Bu arada 34 yaşındaki Sam, 28 yaşındaki ikizleri Aquinnah ve Schyler, 22 yaşındaki Esme de ona destek olmak için ellerinden geleni yaptı.

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29 YAŞINDA PARKİNSON HASTALIĞINA YAKALANDI

Michael J. Fox, genellikle ileri yaşlarda beklenen Parkinson hastalığına henüz 29 yaşındayken yakalandı. Ama bu zor hastalık onun hayata dört elle sarılmasını hiç engellemedi. Zaten zaman içinde Parkinson konusunda bazı kampanyaların da sözcüsü oldu.



Daha önce katıldığı bir etkinlikte bu konuda şunları söylemişti: "Başka seçeneğim yoktu, hepsi bu. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmek zorundayım. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım."



Fox yine aynı etkinlikte kendisine karşı acıma hissi duymadığını da şu sözlerle ifade etti: "Merhamet, iyi huylu bir taciz biçimidir. Kendim için üzülebilirim, kendime acıyabilirim, ama buna zamanım yok. Bu hastalıktan öğrenilecek çok şey var. O yüzden 'Haydi bunu yapalım' diye düşündüm ve devam ettim."

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Michael J. Fox, 1991 yılında, henüz 29 yaşındayken Parkinson teşhisi aldı. O sırada Doc Hollywood adlı yapım için kamera karşısına geçiyordu. Fox, daha sonra yaptığı bir röportajda paparazzilerin kendisini hastalığı hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi için zorladığını anlatmıştı.Kanada doğumlu oyuncu o gün olanları anlatırken " Hastalığımız teşhis edilmesinden 7 ya da 8 yıl sonraydı. Bir grup paparazzi, dairemin bulunduğu binanın kapısında durmuş ve bana "Senin neyin var?" diye soruyordu. Ben de bu komşularımın bu kadar kalabalıkla başa çıkmak zorunda olmadığını düşündüm ve onlara gerçeği söyledim" diye konuşmuştu.

Fox o açıklamanın ardından rahatladığını çünkü insanların bu durumla ilgilendiğini, Parkinson hastalığına dikkat çekildiğini sözlerine ekledi.

Michael J. Fox, daha sonra kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın sözcüsü oldu. Bu konuda araştırmalar yapılması amacıyla Michael J. Fox Vakfı'nı kurdu.

Fox, bu vakfı aracılığıyla 2000 ile 2006 arasında 78 milyon dolar bağış topladı. İsveç Karolinska Enstitüsü, Parkinson hastalığının tedavisini savunan çalışması nedeniyle 5 Mart 2010 tarihinde kendisine fahri doktora verdi.

Michael J. Fox'un Tracy Pollan ile yaptığı ve 30 yılı aşkındır devam eden evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyor.

