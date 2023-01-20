Ünlü oyuncu internette sevgili bulma sitesine üye olduğunu itiraf etti: Gençleri reddediyorum, tercihim olgun erkeklerden yana

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GENÇ ERKEKLERİ REDDEDİYORUM

Son olarak ekranların güzel yıldızlarından biri de bu konudaki fikrini açıkladı. Kendisi 33 yaşında olan güzel oyuncu, önce bir flört uygulamasına üye olduğunu itiraf etti. "Oradaki profilimde '27 ile 50 yaşları arasında bir partner aradığımı belirttim. Ama genç erkekleri hep reddediyorum" diye konuştu.Bu arada oyucunun, iki yıl önce 52 yaşındaki meslektaşıyla romantik bir ilişki yaşadığını da hatırlatalım.

PAZARLIK KONUSU EDİLMEYECEK BAZI KISTASLARI VAR: Güzel oyuncu, kalıcı bir partner konusunda bazı noktaların kendisi açısından tartışılamaz olduğunu söyledi.

Bu ünlü oyuncu, kamera karşısına geçtiği Pretty Little Liars adlı yapımla tanınan 33 yaşındaki Lucy Hale. Son olarak 52 yaşındaki meslektaşı Skeet Ulrich ile aşk yaşayan Hale, bir başta ünlü oyuncu Rachel Bilson'ın podcast yayınına konuk oldu. Kadın- erkek ilişkileri konusundaki fikirlerini de o programda açıkladı. Uzun süredir ciddi bir ilişki yaşamadığını anlatan Lucy Hale, yine de olası eşi ya da sevgilisi için 'asla pazarlık konusu edilemeyecek' bazı kıstasları olduğunu belirtti.

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Hale, romantik ilişkiler konusundaki fikirlerini Rachel Bilson'a samimi bir şekilde anlattı. Broad Ideas adlı yayına konuk olan güzel oyuncu şöyle konuştu: "Flört konusunda kurallarım yoktu. Hayatım boyunca yaşları 27 ile 52 arasında değişen erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım. Sonuç olarak ya kendi yaşımda ya da benden büyük bir erkekle kalıcı bir ilişki kuracağım. Çünkü bu konuda pazarlık yapılamayacak bazı kıstaslarım var."

BU KADAR BÜYÜK BİR ERKEKLE ÇIKMANIN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU SORDU: Genç oyuncu, neden daha olgun erkekleri tercih ettiğini anlattı.

Lucy Hale'in 2021 yılında flört ettiği 52 yaşındaki Skeet Ulrich'e gönderme yapan Bilson, bu yaşlarda bir erkekle çıkmanın nasıl bir şey olduğunu sorunca da yanıt şöyle oldu: " O genç bir 52'likti. Bundan gerçekten hoşlandım." Hale'in olgun erkekleri tercih etmesinin nedeni ise kendi ifadesine göre bu kuşağın, kendisinin zayıf ve güçlü yönlerinin farkında olmaları, ruhsal olarak gençlere oranla daha gelişmiş olmaları ve mizah anlayışı.

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FLÖRT UYGULAMASINA ÜYE: Lucy Hale, bir flört uygulamasında kendine partner aradığını itiraf etti.



Hale, çok fazla kişi tarafından bilinmeyen bir özelliğini de itiraf etti. Güzel oyuncu, online olarak hizmet veren bir flört uygulamasına üye olduğunu ve orada da 27 ile 50 yaş arasında adaylar aradığını söyledi. Sözün burasında Hale, kendisiyle tanışmak isteyen birçok genç erkeğe "hayır" demek zorunda kaldığını belitti. "Gençlerin çoğuna 'hayır' diyorum. Çünkü olgun erkekler oyun oynamıyor" diye konuştu. Artık kadın ve erkek arasında oynanan bu tür oyunlardan yorulduğunu sözlerine ekledi. Ve noktayı da şöyle koydu: "Artık oyun yok."

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Romantik ilişkiler konusunda açık fikirli olduğunu belirten Lucy Hale, geçmişte kendi değerini ve kendisine olan saygısını hep geri plana tuttuğunu ama şimdi bu durumun değiştiğini sözlerine ekledi. Bu konuda şunları söyledi Hale: " Açık fikirliyim ama ne aradığımı biliyorum." Bunun ardından da şu sözleri ekledi: "Sanırım birçok insan evlenip yuvasını kurup oturuyor. Ama ben bunu yapmadan öleceğim. Bunun kulağa dramatik geldiğini biliyorum, ama böyle" dedi.

Lucy Hale, son olarak 2021 yılında, meslektaşı Skeet Ulrich ile ilişkisiyle konuşulmuştu. Ondan ayrıldıktan sonra hayatına kimse girmedi.

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52 YAŞINDAKİ MESLEKTAŞIYLA YAŞADIĞI İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU

Lucy Hale, rol aldığı Scream adı yapımla hatırlanan 52 yaşındaki Skeet Ulrich ile 2021 yılında romantik bir ilişki yaşadı. O dönemde yakın bir arkadaşları, US Magazine'e verdiği demeçte ikilinin flört ettiğini doğrulamıştı. Aynıca aralarındaki büyük yaş farkının onları çok etkilemediğini de sözlerine eklemişti. Yine de ilişki çok kısa sürdü, ikili, yollarını ayırdı. Hale, Colton Underwood, David Nerrie, Chrisy Zylka, Ryan Rottma n ile yaşadığı ilişkilerle de gündemde kaldı.

Gösteri dünyasında kendinden yaşça büyük erkeklerle romantik ilişki yaşayan ya da evlenen kadın yıldızların sayısı hiç de az değil. Gelin, onlara da bir bakalım.





20 YAŞ FARK VAR

Model Rosie Huntington Whiteley, kendisinden 20 yaş büyük Jason Statham ile birlikte. Üstelik çiftin gayet sağlam bir ilişkisi var. 2016 yılında başlayan birlikteliklerini iki çocukla taçlandırdı çift.

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NEREDEYSE İKİ KUŞAK FARK

Şu aralar Rust filminin setinde iki yıl önce yaşanan trajedi yüzünden yeniden zor günler yaşayan Alec Baldwin'in yoga eğitmeni eşi Hilaria kendisinden 26 yaş daha genç. Yani neredeyse iki kuşak var aralarında. Fakat buna rağmen uyumlu bir ilişki sürdürüyorlar. Çiftin 7 tane çocuk sahibi olduğunu da hatırlatalım.

DİLE KOLAY, TAM 34 YAŞ

Ekranların tanınmış yüzlerinden Katherine McPhee, kendisinden 34 yaş büyük müzik yapımcısı David Foster ile uyumlu bir evlilik yürütüyor. Çift, bir süre önce bir kız çocuk sahibi oldu.

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DİĞERLERİNDEN DAHA AZ

Sinema dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olan Ryan Reynolds ile Blake Lively arasında 11 yaş fark var. Yani Lively, dünyaya geldiğinde şu andaki kocası 11 yaşında bir çocuktu. Çiftin mutlu ailesi, yakında dünyaya gelecek olan dördüncü bebekleriyle biraz daha genişleyecek.





AYRILDILAR AMA DOST KALDILAR

Kısa süre önce ayrılan Florence Pugh ile Zach Braff'ın ilişkisininen çok konuşulan yanı aralarındaki yaş farkıldı. Braff, eski sevgilisinden tam 21 yaş büyüktü. İkili yollarını ayırmış olsalar da aralarındaki dostluk devam ediyor.





KOCASI 14 YAŞ BÜYÜK

Gelelim bir başka mutlu çifte,. Matthew McConaughey ile Camila Alves arasındaki yaş farkı 14 yıl. Fakat Alves, kendisinden yaşça büyük kocası ve üç çocuğuyla gayet mutlu bir hayat yaşıyor.

22 YAŞ BÜYÜK EŞİ UĞRUNA KARİYERİNE BİLE GERİ PLANA İTTİ

Bir dönem Ally McBeal adlı diziyle karilerinde parlak bir noktaya gelen Calista Flockhart, kendisinden 22 yaş büyük Harrison Ford uğruna kariyerine bile geri plana attı.

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BRUCE WILLIS, MODEL EŞİNDEN 23 YAŞ BÜYÜK

Son dönemde yakalandığı afazi hastalığı nedeniyle gündemde olan Bruce Willis ile ikinci eşi Emma Willis arasında 23 yaş fark var. Buna rağmen iki çocuklu evlilikleri mutlu bir şekilde sürüyor.





EN MUTLU ÇİFTLERDEN BİRİ

Daha olgun erkek daha genç kadın çiftlerinde söz ederken Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'u atlamak olmak. Zeta Jones, eşinden tama 25 yaş daha genç. Kısa bir süre sarsıntı geçiren evlilikleri ise çoktan rayına oturdu ve gayet mutlu bir şekilde devam ediyor.