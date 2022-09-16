Daha bir ay Ã¶nce karnÄ± dÃ¼mdÃ¼zdÃ¼: DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ye hamileymiÅŸ

Haberin DevamÄ±

YÄ°NE SÃœRPRÄ°Z YAPTI

35 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi oyuncu, o paylaÅŸÄ±mdan tam 22 gÃ¼n sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte o sÃ¼rprizi de aÃ§Ä±k etti. GÃ¼zel oyuncu, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olduÄŸunu yine bir Ã¶ncekiNe benzer ÅŸekilde duyurdu. BÃ¼yÃ¼yen karnÄ±yla kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bu mutlu haberin kahramanÄ± Blake Lively ... MeslektaÅŸÄ± Ryan Reynolds ile mutlu bir evliliÄŸi olan Lively, dÃ¼n New York'ta dÃ¼zenlenen 10'uncu Geleneksel GÃ¼Ã§lÃ¼ KadÄ±nlar Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±. Forbes tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bu etkinliÄŸin de yÄ±ldÄ±zÄ± oldu Lively. Bunun en Ã¶nemli nedeni de o gÃ¼n hamile olduÄŸunu sessizce ilan etmesiydi.

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Gossip Girl adlÄ± diziyle tanÄ±nan Blake Lively, bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gizlemeyen altÄ±n rengi, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± mini bir elbise giydi: GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de aÃ§Ä±k renk yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla tamamladÄ±. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez anne olmaya hazÄ±rlanan Lively'nin keyfinin yerinde olduÄŸu da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ BEBEÄžÄ° DE BÃ–YLE DUYURMUÅžLARDI

Blake Lively ile Ryan Reynolds, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeklerini beklediklerini de yine bir film galasÄ±nda kamuoyuna duyurmuÅŸtu. Ã–zel hayatlarÄ±nÄ± kameralardan ve paparazzilerden uzakta yaÅŸayan Lively ve Reynolds, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda New York'ta yapÄ±lan Pokemon Detective Pikachu filminin galasÄ±na birlikte katÄ±ldÄ±.Â

KARNI Ä°YÄ°CE BÃœYÃœMÃœÅžTÃœ

O galada Lively'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez hamile olduÄŸu ve Ã¼stelik karnÄ±nÄ±n da giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Haberin DevamÄ±

ÃœÃ‡ TANE KIZ Ã‡OCUKLARI VAR

Blake Lively ile Ryan Reynolds, 2010 yÄ±lÄ±nda Green Lantern filmi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Bir yÄ±l sonra flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±lar. Ã‡ift, 2012 yÄ±lÄ±nda da evlendi. Lively ve 45 yaÅŸÄ±ndaki Reynolds'Ä±n bu evlilikten ÅŸu ana kadar Ã¼Ã§ tane kÄ±z Ã§ocuklarÄ± oldu. En bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± 7 yaÅŸÄ±ndaki James. ArdÄ±ndan ÅŸu anda 5 yaÅŸÄ±nda olan Inez dÃ¼nyaya geldi. Ã‡iftin en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± olan 2 yaÅŸÄ±ndaki Betty de 2019 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Blake Lively ile Ryan Reynolds yakÄ±nda doÄŸacak bebeklerinin cinsiyetini ise aÃ§Ä±klamadÄ±.

Haberin DevamÄ±

BÃœYÃœK KIZLARINA ERKEK ADI VERDÄ°LER

Blake Lively ile Ryan Reynolds, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ±na bir erkek ismi olan James'i vermeleri nedeniyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Bebek Ã¶nceleri adÄ± yÃ¼zÃ¼nden erkek sanÄ±lmÄ±ÅŸ, kÄ±z olduÄŸu sonradan ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu konuda da Ã§eÅŸitli iddialar ortaya atÄ±ldÄ±. Blake Lively, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda kendisinin oe bir erkek adÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu sevdiÄŸini ve devam ettirmek istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

BABASININ ADI: Reynolds ise bu konuyu kendi açÄ±sÄ±ndan anlattÄ±. Ryan Reynolds, kÄ±zÄ±na James adÄ±nÄ± vermesinin nedenini babasÄ±yla olan iliÅŸkisine baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda iyi bir adam olan babasÄ±nÄ±n kendilerine karÅŸÄ± çok sert davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Reynolds, bu yüzden uzun süre aralarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da eklemiÅŸti. Ryan Reynolds, sonradan babasÄ±yla arasÄ±nÄ±n düzeldiÄŸini ancak onu 2015 yÄ±lÄ±nda kaybettiÄŸini de belirtti. Henüz babasÄ± hayattayken ilk çocuÄŸuna kÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen babasÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± da bu yüzden verdiklerini anlattÄ±. Ryan Reynolds'Ä±n babasÄ±, ölümünden kÄ±sa bir süre önce kendi adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan torunuyla tanÄ±ÅŸtÄ±.

'ARKADAÅžTIK, BAÅžKA Ä°NSANLARLA BÄ°RLÄ°KTEYDÄ°K'

Reynolds, geÃ§en yÄ±l da Blake Lively ile iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ±ndan Ã¶nceki dÃ¶neme dair aÃ§Ä±klamalarÄ±yla konuÅŸulmuÅŸtu. Smartless adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Reynolds, 2010 yÄ±lÄ±nda Green Lantern adlÄ± filmde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Blake Lively'den etkilendiÄŸini anlattÄ±. Reynolds, SmartLess adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu. ÃœnlÃ¼ oyuncu "Blake ile arkadaÅŸtÄ±k. Ama baÅŸka insanlarla birlikteydik" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Reynolds sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Blake Boston'a gidiyordu, ben de Boston'a gidiyordum. Ona birlikte gitmeyi Ã¶nerdim. AynÄ± trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sÄ±rasÄ±nda benimle uyumasÄ± iÃ§in yalvardÄ±m." Ryan Reynolds, bir hafta sonra ise bir anda Blake Lively ile birlikte bir ev almalarÄ± gerektiÄŸi hissine kapÄ±lmÄ±ÅŸ.

PROGRAMLARINI Ã‡OCUKLARINA GÃ–RE AYARLIYORLAR

ÃœnlÃ¼ Ã§ift bir yandan Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken bir yandan da iÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu konuyu nasÄ±m Ã§Ã¶zdÃ¼klerini de aynÄ± programda anmattÄ± Reynold. ÃœnlÃ¼ oyuncu, Blake Lively ile Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ±nÄ± Ã§akÄ±ÅŸtÄ±rmamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Lively, Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kendisinin proje kabul etmediÄŸini; karÄ±sÄ±yla aynÄ± lokasyonda bulunup Ã§ocuklarla ilgilendiÄŸini sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

SCARLETT JOHANSSON'UN ESKÄ° EÅžÄ°: Ryan Reynolds, Blake Lively ile ikinci evliliÄŸini yaptÄ±. Ünlü oyuncu daha önce 2008 ile 2011 arasÄ±nda Scarlett Johansson ile evliydi.

Ryan Reynolds ile Blake Lively, geÃ§en yÄ±l dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini yaptÄ±klarÄ± mekanla ilgili piÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirmeleriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Ã‡ift, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda 2012 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdikleri dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in piÅŸman olduklarÄ±nÄ± ve herkesten Ã¶zÃ¼r dilediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

ACIMASIZ KOÅžULLAR: Bunun nedeni ise çiftin hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi o plantasyonda bir zamanlar siyahi kölelerin acÄ±masÄ±z koÅŸullar altÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Ryan Reynolds bu konuda "Bu, bizim her zaman çok üzgün hissedeceÄŸimiz bir durum" diye konuÅŸtu.

Bu piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n nedeni ise evlenmek deÄŸil elbette.Reynolds ile Lively'nin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n nedeni dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in seÃ§tikleri mekan. Fast Company'ye verdiÄŸi rÃ¶portajda Ryan Reynolds, 2012'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini GÃ¼ney Carolina'daki Boone Hall adlÄ± plantasyonda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"GÃ–RDÃœÄžÃœMÃœZ SADECE BÄ°R DÃœÄžÃœN MEKANIYDI"

ÃœnlÃ¼ oyuncu, o dÃ¶nemde plantasyona baktÄ±klarÄ± zaman gÃ¶rdÃ¼kleri ÅŸeyin bir dÃ¼ÄŸÃ¼n mekanÄ± olduÄŸunu belirtti. Ama sonradan o mekana baktÄ±klarÄ±nda, geÃ§miÅŸinde bÃ¼yÃ¼k trajediler barÄ±ndÄ±ran bir yer gÃ¶rdÃ¼klerini de sÃ¶zlerine ekledi. Ryan Reynolds ve Blake Lively, o dÃ¶nemde de bazÄ± Ã§evreler tarafÄ±ndan, birÃ§ok siyahi kÃ¶lenin insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kan ve gÃ¶zyaÅŸÄ± dolu bu plantasyonda dÃ¼ÄŸÃ¼n yaparak orayÄ± normalleÅŸtirdikleri iÃ§in eleÅŸtirilmiÅŸti.

19'UNCU YÃœZYILDAN BU YANA

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼n mekanÄ± olarak seÃ§tikleri iÃ§in ÅŸimdi piÅŸmanlÄ±k duyduÄŸu bu plantasyon 19'uncu yÃ¼zyÄ±lda Henry ve John Horlbeck'e aitti. 1850'li yÄ±llarda bu plantasyonda sadece 85 kÃ¶le Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak yÄ±lda 4 milyon dolayÄ±nda tuÄŸla Ã¼retildiÄŸi belirtiliyor. Plantasyon daha sonra bir prens tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±. 1950'lerden sonra da McRae ailesine ait oldu. Bu aile Ã§ok geniÅŸ bir arazi Ã¼zerinde kurulu olan plantasyonu turizm amaÃ§lÄ± turlara aÃ§tÄ±. Bir zamanlar plantasyonda Ã§alÄ±ÅŸan kÃ¶lelerin kaldÄ±ÄŸÄ± barakalar hala arazi Ã¼zerinde varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. (FOTOÄžRAFLAR: Avalon, Splash News)Â