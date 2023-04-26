Herkesin merak ettiÄŸi sÄ±rrÄ±nÄ± gazetecinin kulaÄŸÄ±na fÄ±sÄ±ldadÄ±

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70 YIL SONRA BÄ°R Ä°LK

Bu, Ä°ngiltere'de 70 yÄ±l sonra yani KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana yapÄ±lan ilk tÃ¶ren olacak. Ã–nemi de buradan kaynaklanÄ±yor zaten.Â

BÃœYÃœK Ä°HTÄ°MALLE TAM KADRO ORADA OLACAKLAR

TaÃ§ giyme tÃ¶reniyle ilgili olarak en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ± bir sÃ¼re Ã¶nce netliÄŸe kavuÅŸtu. Aileden ayrÄ±lan, ondan sonra da ardÄ± ardÄ±na eleÅŸtiri bombalarÄ± patlatan Prens Harry ile Meghan Markle, tÃ¶rende Ã§ift olarak yer almayacak. Sadece Harry, karÄ±sÄ±nÄ± ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± ABD'de bÄ±rakÄ±p babasÄ±nÄ±n bu en Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼nde sÄ±radan bir izleyici olarak yer alacak.

Onun dÄ±ÅŸÄ±nda artÄ±k Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan aÄŸabeyi William ile eÅŸi Catherine tam kadro orada olacaklar. BÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± George'un tÃ¶rende tarihi bir gÃ¶revi var. Charlotte'un da tÃ¶rene katÄ±lacaÄŸÄ± kesin. En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸ Louis iÃ§in son karar henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±. Ama afacan Louis'nin Paskalya tÃ¶renindeki uslu tavÄ±rlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±nca onun da ailesiyle birlikte olacaÄŸÄ± fikri aÄŸÄ±r basÄ±yor. Yani bu olasÄ±lÄ±k yÃ¼ksek.

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KRALÄ°Ã‡E'YÄ° BÄ°LE GÃ–LGEDE BIRAKAN TEK KÄ°ÅžÄ°

TaÃ§ giyme tÃ¶reniyle ilgili olarak en Ã§ok merak edilen konu ise henÃ¼z netleÅŸmedi. O da kimin ne giyeceÄŸi, Ã¶zellikle ailenin kadÄ±n Ã¼yelerinin. Ama en Ã§ok da Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra ilk kez bu unvanÄ± aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k taÅŸÄ±yan ve kullanan Galler Prensesi Catherine'in ne giyeceÄŸi, hangi tacÄ± takacaÄŸÄ± merak konusu. NasÄ±l olmasÄ±n ki! Ä°ngiliz kraliyet ailesinin KraliÃ§e Camilla'yÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±rakan tek Ã¼yesi Kate Middleton Ã§Ã¼nkÃ¼.

Herkes Kate'in 6 MayÄ±s'ta ne giyeceÄŸini merak ederken bu konuda kÃ¼Ã§Ã¼k bir ipucu geldi bile. Ä°ddiya gÃ¶re Kate Middleton o tÃ¶rende mavi renk giyecek. Bunu ileri sÃ¼ren kiÅŸi ise This Morning (Bu Sabah) adlÄ± programÄ±n sunucusu Alison Hammond. Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Kate tÃ¶rende mavi tonlarÄ±nda giyinecek. Gelin Hammond'Ä±n sÃ¶zlerine bir kulak verelim.

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HAMMOND SORDU, KATE Ä°PUCU VERDÄ°

Elbette Alison Hammond, bu iddiasÄ±nÄ± Kate ile Ã¶nceki gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi kÄ±sa bir konuÅŸmaya dayanarak ortaya attÄ±. Kate ile William geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Birmingham'a bir ziyarette bulundu. Ä°ÅŸte o sÄ±rada Hammond, Galler Prensesi ile kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re de taÃ§ giyme tÃ¶reninde ne giyeceÄŸini, mavi rengi tercih edip etmeyeceÄŸini sordu. Bunun Ã¼zerine Kate de ona kÄ±yafetinde mavi olacaÄŸÄ±na dair bir ipucu verdi.

Alison Hammond'Ä±n bu sÃ¶zleri aslÄ±nda Kate ile ilgili bir gerÃ§ek konusunda da hafÄ±zalarÄ± tazeledi. Kate'in Ä°ngiliz kraliyet ailesine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã§ok tercih ettiÄŸi renklerden biri mavi. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok etkinlikte mavi tonlarÄ±nda giyindi Kate.

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KaldÄ± ki mavi, aynÄ± zamanda Ä°ngiliz kraliyet ailesinin de rengi. Bu ailenin Ã¼yeleri, uzun tarihleri boyunca bu renkle Ã¶zdeÅŸleÅŸti. Mavi renk tercihinin en Ã¶nemli nedenlerinden biri gÃ¼Ã§ ve gÃ¼ven mesajÄ± vermesi.



Sadece Hammond'a gÃ¶re deÄŸil birÃ§ok uzmana gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yelerinin taÃ§ giyme tÃ¶reninde de halka, geleceÄŸin gÃ¼vende olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermek iÃ§in mavi rengi tercih etmesi ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum deÄŸil. BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerden biri de moda danÄ±ÅŸmanÄ± Samanta Harman.

GÃœVEN VEREN RENK

Harman " Renklerin psikolojisinde mavinin 'gÃ¼venilirlik' simgesi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Sonra da KraliÃ§e 2. Elizabeth'in saÄŸlÄ±k sebepleriyle usul usul geri plana Ã§ekildiÄŸi sÄ±ralarda onu temsil eden Kate ile Camilla'nÄ±n sÄ±k sÄ±k mavi renkte giyindiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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Harman bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "OnlarÄ±n bu rengi seÃ§mesi tesadÃ¼f deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mavi renk gÃ¼venirlik ve istikrar anlamÄ±na gelir. BÃ¶ylece aile Ã¼yeleri bu renk aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla halka geleceÄŸin gÃ¼vence altÄ±nda olduÄŸu mesajÄ±nÄ± da vermiÅŸ olacak. "

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Bu arada aile Ã¼yelerinin tÃ¶rende taÃ§ giyip giymeyecekleri konusu da netlik kazanmadÄ±. Normalde ailenin Ã¶nde gelen kadÄ±n Ã¼yelerinin konumlarÄ±na gÃ¶re taÃ§ takmalarÄ± gerekiyor. Ama bir iddiaya gÃ¶re Charles, monarÅŸinin daha modern gÃ¶rÃ¼nmesi iÃ§in bu konuda bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. Yani Kate baÅŸta olmak Ã¼zere aile Ã¼yeleri taÃ§sÄ±z olarak da tÃ¶rene katÄ±labilir.Â

Ama elbette geleneklerin uygulanÄ±p taÃ§ kullanÄ±lmasÄ± da mÃ¼mkÃ¼n. Bu noktada en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ± ise Kate'inhangi tacÄ± takacaÄŸÄ±. Ki geÃ§miÅŸe baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu konuda iki olasÄ±lÄ±k var.Â

SEÃ‡ENEKLERDEN BÄ°RÄ° BU ÃœNLÃœ TAÃ‡

Bunlardan ilki Kate'in etkinliklerde sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± bu Ã¼nlÃ¼ taÃ§. Yani bir zamanlar Diana'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen taÃ§. 1982 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in, o dÃ¶nemde Prens Charles ile evli olan Prenses Diana'ya hediye olarak verdiÄŸi Cambridge Lover's Knot tacÄ±. 'AÅŸÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼" diye de adlandÄ±rabileceÄŸimiz bu tacÄ±n Ã§ok eskilere uzanan bir geÃ§miÅŸi var.

Ama modern zamanlarda onu ÅŸÃ¶hretin doruklarÄ±na Ã§Ä±karan kiÅŸi Prenses Diana oldu. Charles ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde bu tacÄ± sÄ±k sÄ±k kullanan Diana sayesinde Cambridge Lover's Knot, "bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ tacÄ±" unvanÄ±nÄ± ele geÃ§irdi. Ãœstelik ailenin koleksiyonunda ondan Ã§ok daha gÃ¶steriÅŸli ve deÄŸerli taÃ§lar olduÄŸu halde.

Fakat Diana ile Charles'Ä±n boÅŸanmasÄ±ndan sonra bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ±n "boynu bÃ¼kÃ¼ldÃ¼." Diana, artÄ±k resmen ailenin gelini olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisine hediye edilen tacÄ± KraliÃ§e'ye geri gÃ¶nderdi. Bir zamanlar 'gÃ¶nÃ¼llerin prensesi'nin baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen taÃ§, yÄ±llarca gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeden kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kaldÄ±. Ta ki Diana'nÄ±n hiÃ§ tanÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± gelini, Prens William'Ä±n eÅŸi o dÃ¶nemdeki unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine'in baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼nceye kadar.



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YILLAR SONRA Ä°LK KEZ O TAKTI

Cambridge Love's Knot tacÄ±, Diana'nÄ±n 1997'deki Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra 2015 yÄ±lÄ±na kadar, yani 18 yÄ±l boyunca Ä°ngiliz kraliyet ailesinden hiÃ§ kimse tarafÄ±ndan toplum iÃ§inde kullanÄ±lmadÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda ise Kate Middleton, Buckingham SarayÄ±'ndaki bir resepsiyona giderken geÃ§miÅŸte Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen bu tacÄ± taktÄ±. Hatta bu taÃ§, yeni Galler Prensesi'nin en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§ haline geldi.

Kate Middleton, 2015 yÄ±lÄ±ndan sonra da aynÄ± taÃ§la bazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n konuk olduÄŸu resmi yemekte aynÄ± tacÄ± kullandÄ±. ArdÄ±ndan yine aynÄ± yÄ±l Hollanda KralÄ± Willem Alexander ve KraliÃ§e Maxima'nÄ±n onuruna verilen baÅŸka bir resmi yemeÄŸe de Cambridge Lover's Knot tacÄ±yla katÄ±ldÄ±. AynÄ± taÃ§, 2019 yÄ±lÄ±nda, dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve eÅŸi Melania'nÄ±n onur konuÄŸu olduÄŸu yemekte yine Kate'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sledi.

BÄ°R ZAMANLAR KAYIPTI: 11 yÄ±ldÄ±r Prens William ile evli olan Kate Middleton'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka taÃ§ daha var: Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi ya da diÄŸer adÄ±yla PapirÃ¼s TacÄ±'. Kate, Galler Prensesi olduktan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ikinci etkinliÄŸinde bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ± kullandÄ±.

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DAHA SONRA HÄ°Ã‡ KULLANMADI: Kate Middleton, aileye gelin gittiÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda bu tacÄ± taktÄ±. Yani Prenses'in kullandÄ±ÄŸÄ± ilk taÃ§ duvaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen Halo TacÄ± oldu. Fakat Kate, bu tacÄ± daha sonra hiÃ§ kullanmadÄ±.Â