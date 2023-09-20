Bir sürü söylenti çıkmıştı.. 27 yıllık evliliği bitiren acı gerçek

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CİNSEL TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ BİLE İLERİ SÜRÜLDÜ

Fakat geçtiğimiz hafta sonu gelen bir haber herkesi şaşırttı. Çünkü aralarındaki ciddi yaş farkına rağmen her yerde mutluluk tablosu sergileyen Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, tam 27 yıl süren evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini açıkladı.

Onlar öylesine ayrılmaz görünüyorlardı ki sanki gerçekten de ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalacaklarını sanıyordu herkes. O yüzden de boşanma kararı herkesi çok şaşırttı.

Haberin duyulmasından sonra çift hakkında bazıları akıl almaz boyutlara ulaşan söylentiler ortaya atıldı.

Bunlar arasında en çarpıcısı da Jackman'ın cinsel tercihlerini değiştirmesiyle ilgili olandı. Aslına bakılırsa bu konu daha boşanma haberinin duyulmasından önce de kulislerle konuşuluyordu.

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Elbette bu zorlu süreçte özel hayatlarının mahremiyetine saygı isteyen Jackman ve Furness bu söylentilere yanıt vermeye bile gerek görmedi.

HUGH BİR ARAYIŞ İÇİNDEYDİ

Fakat Jackman'ı bireysel olarak da tanıyan deneyimli bir magazin gazetecisinin konu hakkında yaptığı yorum herkesin aklına yattı.

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'in memleketi Avustralya'nın önde gelen gazetecilerinden biri olan Peter Ford, ünlü çiftin ayrılığı hakkında gayet aklı başında bir yorum yaptı.

6PR Breakfast adlı programa konuk olan Ford uzun süre birlikte olmanın çiftlerin ilişkisini nasıl etkilediğini anlattı konuşmasında.

Gösteri dünyasında 27 yıllık bir evliliğin normal insanlar için 186 yıla karşılık geldiğini belirten Peter Ford, bunun çok uzun bir zaman olduğunun altını çizdi.

Jackman'ın 54, Deborra Lee Furness'in de 67 yaşında olduğunu hatırlatan Peter Ford, hayatlarının bu dönemindeki çiftlerin çocukları da büyüdükten sonra ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerininçok da alışılmadık bir durum olmadığının altını çizdi.

Deneyimli gazeteci "Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness de onları bir arada tutan yapıştırıcının artık orada olmadığını fark etmiş olabilirler" diye sürdürdü sözlerini.

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BUDİZM VE MEDİTASYON KURSLARINA GİDİYORDU

Hugh Jackman ile gittiği spor salonunda sık sık karşılaştığını da hatırlattı Ford. Orada gözlemlediği kadarıyla da ünlü oyuncunun bir arayış içinde olduğunu söyledi.

Onun anlattığına göre Hugh Jackman Melbourne'daki Teosofi Cemiyeti'nin toplantılarına katılıyordu, Ford'un bu konudaki yorumu şöyle: " Budizm, spiritualizm ve meditasyon kurslarına gidiyordu. Her zaman bir arayış içindeydi."

Peter Ford'un bu sözleri de çiftin ortak boşanma açıklamasındaki "Bireysel gelişimimizi tamamlamak için" sözlerini akıllara getirdi.

Peter Ford'un yorumuna bakılırsa ünlü çift birlikte geçirdikleri 27 yılın sonunda belli ki aralarında bir şeylerin bittiğini fark etti. Hem kendilerini hem ilişkilerini yıpratmak yerine saygılarını koruyarak boşanmaya karar verdiler.

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Gözden Kaçmasın O hala aşk yaşadığını düşünüyordu ama... Haberi görüntüle

Bugüne kadar birçok ünlü çiftten duyduğumuz o acı gerçek bu yoruma göre Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in ilişkisinin de sonunu getirdi. Aşk bitti... Araya başkaları girmedi ama çiftin arasında da evliliği sürdürecek bir duygu kalmadı. Boşanma haberinin duyulmasından sonra çifte yakın bir kaynağın "oda arkadaşı gibi olmuşlardı" sözü de bu gerçeğin bir yansıması gibi...

'BİREYSEL GELİŞİMİMİZİ TAMAMLAMAK İÇİN AYRILMAYA KARAR VERDİK'

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklama gündeme kelimenin tam anlamıyla bomba gibi düştü.

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Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, hayranlarını çok şaşırtan haberi ortak bir açıklamayla duyurdu.

Çift açıklamalarında yollarını ayırmanın ortak kararları olduğunu vurguladı. Jackman ve Furness'in açıklaması şöyle: "Harika, sevgi dolu bir evlilik içinde karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yolculuğumuz şekil değiştiriyor. Bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik."

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ortak açıklamada hayattaki en büyük önceliklerinin aileleri olduğunu ve bundan sonra da bu durumun değişmeyeceğini belirtti.

Açıklama "Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz" satırlarıyla devam eden açıklamada ünlü çift, özel hayatlarının gizliliği konusunda gösterilecek özene şimdiden teşekkür etti.

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Ünlü çift, "Deb ve Hugh Jackman" olarak imzaladıkları bu açıklama ile birlikte bundan böyle boşanmayla ilgili konuşmayacaklarının da ipucunu verdi: "Bu, ikimizin yapacağı tek açıklamadır."

İKİ EVLATLIK ÇOCUKLARI VAR: 54 yaşındaki Jackman ile 67 yaşındaki Furness, 23 yaşında Oscar, 18 yaşında Ava adında iki çocuk sahibi. Bu arada Deborra Lee Furness'in doğurganlığını etkileyen sağlık sorunları nedeniyle biyolojik çocukları olmadığını bunun yerine iki çocuğu evlat edindiklerini hatırlatalım.





BİRKAÇ KEZ 'YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK' SEÇİLDİ

Çift, 1996 yılında evlenmelerinden bu yana da iki haftadan daha fazla birbirlerinden ayrı kalmadıklarını ifade etmişti. Bütün bunlar yüzünden de 'mutluluğun simgesi' olarak kabul edilen çiftin boşanması hayranları için büyük bir şok oldu.

İsterseniz mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'in artık maziye karışmak üzere olan aşk ve evlilik öyküsünü de bir hatırlayalım.

Gösteri dünyasındaki çiftler için fiziksel görünüş ve yaş gibi ayrıntılar kimi zaman çok acımasız ve hedef olan kişiler için kalp kırıcı yorumlara sebep olabiliyor.

Hele taraflardan biri "dünyanın en güzel kadını" ya da "yaşayan en yakışıklı erkek" gibi nitelendirmelerle anılıyorsa...

Fiziksel olarak daha kusursuz göründüğüne inanılan tarafın hayranları, o kişinin eşinin de birçok ünlüyü baskı altında bırakan güzellik ve yaş standartlarına uyum sağlaması beklentisi içinde. Her ne kadar son zamanlarda bu yargı iyiden iyiye kırılmış olsa da durum böyle...

MUTLULUĞUN İZLERİ YÜZLERİNE YANSIYORDU

Ama elbette bütün bu acımasız, genellikle sınırları ve bazen nezaket kurallarını aşan bu yorumlardan hiç etkilenmeyen, aşklarını uzun yıllar boyunca koruyan ve mutlulukları yüzlerinden okunan ünlü çiftlerden biri olarak biliniyordu Jackman ve Furness.

Onlar için birbirleriyle hayatı paylaşmak ve uyum içinde yaşamak dışında hiçbir şeyin önemi yoktu tam 27 yıl boyunca.

Birkaç kez "dünyanın en seksi erkeği" seçilen Hugh Jackman ile karısı Deborra Lee Furness, mutluluğunun izleri yüzlerine de yansıyan bir evlilik sürdürüyordu.

Onların, bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerlerinde toplamasının önemli bir nedeni aralarındaki 13 yıllık yaş farkı oldu hep. Daha açık söylersek Deborah Lee Furness'in kocası Hugh Jackman'dan yaşça büyük olması.

Giderek modernleşen çağa rağmen, erkeğin eşinden 13 hatta 23 ya da 33 yaş büyük olması hiç sorun edilmezken durum tam tersi olduğunda daha fazla ilgi çekiyor. Ama onlar bu durumu aralarında hiç sorun etmediler.

ONA 'VURULDUĞUNU' FARK ETTİ

Her ikisi de Avustralyalı olan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, 1995 yılında birlikte çalıştıkları bir dizinin setinde tanıştılar.

Avustralya Televizyonu için çekilen dizide Jackman oyuncu olarak yer alıyordu. Aynı dizide Furness de yapımcı ve oyuncu olarak görev yapıyordu.

İşte Corelli adlı dizinin setinde başladı onların öyküsü. Jackman, daha ilk görüşte Deborra Lee Furness'ten etkilendi. Sadece iki hafta sonra bu duygunun sadece hoşlanma olmadığını fark etti: Hugh Jackman, Deborra Lee Furness'e "vurulmuştu."

ONA DUYGULARINI AÇMAK İÇİN DÖRT HAFTA BEKLEDİ

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, kısa zamanda arkadaş oldular. Jackman'ın bu güzel kadına "açılması" için ise dört hafta geçmesi gerekti.

Çünkü bunun için cesaret toplamak zorunda hissediyordu kendini. Bu arada tanıştıkları dönemde Jackman 26 yaşındaydı, Furness ise 40 yaşındaydı.

Jackman, Deborra Lee Furness'e aşkını ilan etmek için bekledikten sonra bir karar verdi. Birkaç arkadaşıyla birlikte onu da bir akşam yemeğine çağırdı. Sonra sıra tatlıya geldiğinde "Mutfağa gelip bana yardım eder misin" ricasında bulundu.

MUTFAKTA AŞKINI İLAN ETTİ

Orada yalnız kaldıklarında Jackman, Furness'e ona aşık olduğunu söyledi. Şanslıydı ki Furness'in de ona karşı duyguları vardı. Yani o da Jackman'a aşık olmuştu.

Deborra Lee Furness, bu ilk itirafla ilgili olarak daha sonra çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Aslında o gece ünlü Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile küçük bir gezintiye çıkacaktı, ama Hugh Jackman uğruna bundan vazgeçmişti.

Bu arada Furness, Hugh Jackman'a aşık olarak başka bir kararını da rafa kaldırmıştı. 40 yaşında bir kadındı ve 30 yaşın altında erkeklerle romantik ilişkiye girmeyeceğine dair kendi kendine söz vermişti. Ama bu sözünü tutamadı.

DÖRT AYLIK FLÖRTÜN ARDINDAN EVLİLİK TEKLİFİ: Sadece dört aydır flört ediyorlardı ki Jackman, Furness'e evlenme teklif etti. Aktör o sırada sevgilisine kendi tasarladığı bir yüzüğü hediye etti. Çift, 11 Nisan 1996'da Melbourne'de evlendi. Nikah yüzüklerinin içinde ise Sanskritçe bir cümle yazılı: 'Birliğimizi daha büyük bir kaynağa adadık."





ÇOK UĞRAŞTILAR AMA BİYOLOJİK ÇOCUKLARI OLMADI

Elbette Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in evlilikleri her zaman güllük gülistanlık değil. Onların da zor zamanları oldu. Çift, evlenir evlenmez çocuk sahibi olmak istedi.

Ancak Furness 40 yaşında olduğu için bu konuda işler o kadar da istedikleri gibi gelişmedi. Bir düşük yaptı Deborra Lee Furness, sonra tüp bebek tedavisi olumsuz sonuçlandı.

Sonunda evlat edinmeye karar verdiler. Biyolojik çocuk sahibi olma şansları bulunmayan çift, Oscar adını verdikleri bir erkek çocuğu evlat edindiler.

Bu konudaki yaraları zaman içinde iyileşti. 2005 yılında ise Ava Eliot adını verdikleri bir kız çocuğunu evlat edinerek ailelerini genişlettiler.