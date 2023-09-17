×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu! Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

Güncelleme Tarihi:

#Naomi Watts#Liev Schreiber#Billy Crudup
Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 08:16

Gösteri dünyasında "ayrılsak da beraberiz" diyen ve bunu sözde bırakmayıp hayata geçiren kaç çift tanıyorsunuz? Arada çocuklar olduğu için mecburen görüşenleri saymıyoruz elbette.

Haberin Devamı

Bu tarz karışık aileye sahip ünlüler denildiğinde ilk akla gelenler Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore.

Evliliklerinden üç çocukları olan çift yıllar önce boşanmalarına rağmen dostlukları hep baki kaldı. Hatta Willis'in önce afazi sonra da demans hastalığına yakalanmasından sonra eski eşi Demi Moore ile yeni eşi Emma Heming hep onun yanında oldular. Tabii çocukları da! 

Sadece kötü günde değil iyi günde de birbirlerini desteklemeyi sürdürüyor eski çift. Willis'in yeni eşinden doğan iki kızlarının da katılımıyla gerçekten kalabalık ve karma bir aile oldular. 

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

ARTIK KARMA AİLENİN BİR RAKİBİ VAR
Ama Hollywood'un karışık aileleri konusunda Moore ile Willis'e ciddi bir rakip çıktı. Naomi Watts ile eski sevgilisi Liev Schreiber...

Haberin Devamı

Uzun ilişkileri sırasında iki çocuk sahibi olan eski çift yıllar önce yollarını ayırdı. Ama görünüşe göre başta birlikte dünyaya getirdikleri iki çocuklarının hatırına sonra da gerçekten ayrılırken öyle söz verdikleri için sık sık bir araya geliyorlar.

Yani onlar ortak serüvenlerini bitirseler de hayat yolculuğunda birbirlerini yalnız bırakmıyorlar. 

Naomi Watts'ın sürpriz şekilde evlendiği Billy Crudup ile eski sevgilisi Liev Schreiber'ın yeni karısıTaylor Neisen, hep birlikte büyük bir aile gibi görüşmeyi sürdürüyor. Bu gerçeği zaman zaman sosyal medya sayfalarından da gözler önüne seriyorlar.

Gözden KaçmasınO öpücüğün üzerinden 27 yıl geçti... Artık oda arkadaşı gibi olmuşlardı... Kadere razı olup ayrılık kararı aldılarO öpücüğün üzerinden 27 yıl geçti... Artık oda arkadaşı gibi olmuşlardı... Kadere razı olup ayrılık kararı aldılarHaberi görüntüle

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

BEBEK HABERİ HERKESİ ÇOK SEVİNDİRDİ
Bu kalabalık ve iyi geçinen aileden kısa süre önce mutlu bir haber geldi. 55 yaşındaki Schreiber ile nişanlısı Taylor Neisen'in bir kız bebeği oldu.

Schreiber bir kez daha baba olduğunu Instagram sayfasından duyurdu. Hazel Bee adı verilen kızının küçücük eliyle kendi parmağını tutarken gösteren bir fotoğrafı paylaşan Liev Schreiber '"azel Bee sonunda burada olduğu için çok mutluyuz" diye yazdı. Ardından da kızının 27 Ağustos'un sabah erken saatlerinde dünyaya gözlerini açtığını ekledi.

Haberin Devamı

Naomi Watts'tan dünyaya gelen iki oğlundan sonra ilk kez kız babası olan oyuncu Hazel Bee'nin doğumundan sonra her günün bir rüya gibi geçtiğini ekledi satırlarına. Hem bebeğin hem de annesinin gayet sağlıklı olduğunun müjdesini verdi.

Liev Schreiber'ın verdiği bu mutlu habere ilk yorum yazan da eski eşi Naomi Watts oldu. 54 yaşındaki oyuncu "Hazel bebeği seviyoruz" yorumunu yazdı.

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

Minik Hazel Bee'nin annesi Taylor Neisen da kendi sosyal medya sayfasında eşiyle benzer bir fotoğraf paylaşarak "Benim tüm kalbim... Hazel Bee Schreiber" yazdı ve kızının doğum tarihini ekledi.

Schreiber'ın eski sevgilisi ve iki oğlunun annesi Naomi Watts onun paylaşımını da karşılıksız bırakmadı Ona da "Çok çok sevimli" diye yorum yaptı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOnları hiçbir şey ayıramaz deniliyordu... Ünlü çift 27 yıl sonra boşanıyorOnları hiçbir şey ayıramaz deniliyordu... Ünlü çift 27 yıl sonra boşanıyorHaberi görüntüle

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

İKİ TANE ERKEK ÇOCUKLARI VAR:Naomi Watts ile Liev Schreiber, uzun bir beraberliğin ardından 2016 yılında yollarını ayırdılar. Eski aşıkların 16 yaşında Sasha ve 14 yaşında Kai adında iki tane oğlu bulunuyor.

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu


AYRILIRKEN BİLE BİR AİLE OLARAK KALMAYA SÖZ VERMİŞLERDİ
Watts ile Schreiber'ın bunca yıl beraber olduktan sonra ayrılmaları hayranlarını çok şaşırtmıştı. Eski çift, o dönemde yaptıkları açıklamada "Son birkaç ayda, bir aile olarak bizim için ilerlemenin en iyi yolunun çift olarak ayrılmak olduğu sonucuna vardık" cümlesini kullandılar.

Haberin Devamı

Ayrılığın üzerinden iki yıl geçtikten sonra Screiber bu konuda içini döktü. Katıldığı bir sohbet programında ayrılık kararının ve sonrasında yaşananları anlattı. 

Schreiber "Bu her zaman zordur, bilirsiniz. Biriyle bir hayat kurarsınız ve sonra işler değişir. " dedi. Sonra da "Sanırım aradığımız yol çocuklarımız için her zaman iki iyi iş ortağı olarak kalmak" diye sürdürdü sözlerini.

Gözden Kaçmasınİsteseler fabrikayı satın alırlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltıp kızına giydirdilerİsteseler fabrikayı satın alırlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltıp kızına giydirdilerHaberi görüntüle

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTELER
O programda Schreiber ayrılmış olsalar bile eski çiftlerin birbirini desteklemesinin önemli olduğunu vurguladı. 

Naomi Watts da o dönemde sevgilisine benzer açıklamalar yaptı.Vogue dergisine konuşan Watts "Kötü günler vardır ve iyi günler. Liev ve benim aramız gayet iyi, Çocuklarımızın iyiliği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ilerlemeyi umuyoruz" diye konuştu güzel yıldız. 

Haberin Devamı

Ayrıldıktan sonra da söz verdikleri gibi büyük ve karma bir aile olarak kaldı Watts ile Schreiber. Hatta ortak oğulları Kai'nin mezuniyet töreninde Watts'ın eşi Billy Crudup, Schreiber'in eşi Taylor Neisen eski çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Sonra da büyük oğulları Kai'nin 16'ncı doğum günü için kalabalık aile yine bir araya geldi.

Gözden Kaçmasınİhanet acısını kalbine gömdü, milyonlara koştu: İki çocuk var, çalışmak gerek İhanet acısını kalbine gömdü, milyonlara koştu: İki çocuk var, çalışmak gerek! Haberi görüntüle

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

Naomi Watts geçen temmuz ayında Billy Crudup ile sürpriz şekilde evlendi.

Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

Schreiber ise Taylor Neisen ile evli. Çiftin Hazel Bee adında bir de bebekleri dünyaya geldi. 

Gözden KaçmasınBir dönem ekranın en güzeliydi... Artık insan içine bile çıkmıyor... Kırmızı mayolu günler çok geride kaldıBir dönem ekranın en güzeliydi... Artık insan içine bile çıkmıyor... Kırmızı mayolu günler çok geride kaldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Naomi Watts#Liev Schreiber#Billy Crudup

BAKMADAN GEÇME!