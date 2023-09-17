Ayrılırken bile aile olmaya söz vermişlerdi: Ne mutlu! Çocuklarımın üvey kardeşi doğdu

Haberin Devamı

Bu tarz karışık aileye sahip ünlüler denildiğinde ilk akla gelenler Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore.

Evliliklerinden üç çocukları olan çift yıllar önce boşanmalarına rağmen dostlukları hep baki kaldı. Hatta Willis'in önce afazi sonra da demans hastalığına yakalanmasından sonra eski eşi Demi Moore ile yeni eşi Emma Heming hep onun yanında oldular. Tabii çocukları da!

Sadece kötü günde değil iyi günde de birbirlerini desteklemeyi sürdürüyor eski çift. Willis'in yeni eşinden doğan iki kızlarının da katılımıyla gerçekten kalabalık ve karma bir aile oldular.

ARTIK KARMA AİLENİN BİR RAKİBİ VAR

Ama Hollywood'un karışık aileleri konusunda Moore ile Willis'e ciddi bir rakip çıktı. Naomi Watts ile eski sevgilisi Liev Schreiber...

Haberin Devamı

Uzun ilişkileri sırasında iki çocuk sahibi olan eski çift yıllar önce yollarını ayırdı. Ama görünüşe göre başta birlikte dünyaya getirdikleri iki çocuklarının hatırına sonra da gerçekten ayrılırken öyle söz verdikleri için sık sık bir araya geliyorlar.

Yani onlar ortak serüvenlerini bitirseler de hayat yolculuğunda birbirlerini yalnız bırakmıyorlar.

Naomi Watts'ın sürpriz şekilde evlendiği Billy Crudup ile eski sevgilisi Liev Schreiber'ın yeni karısıTaylor Neisen, hep birlikte büyük bir aile gibi görüşmeyi sürdürüyor. Bu gerçeği zaman zaman sosyal medya sayfalarından da gözler önüne seriyorlar.





BEBEK HABERİ HERKESİ ÇOK SEVİNDİRDİ

Bu kalabalık ve iyi geçinen aileden kısa süre önce mutlu bir haber geldi. 55 yaşındaki Schreiber ile nişanlısı Taylor Neisen'in bir kız bebeği oldu.

Schreiber bir kez daha baba olduğunu Instagram sayfasından duyurdu. Hazel Bee adı verilen kızının küçücük eliyle kendi parmağını tutarken gösteren bir fotoğrafı paylaşan Liev Schreiber '"azel Bee sonunda burada olduğu için çok mutluyuz" diye yazdı. Ardından da kızının 27 Ağustos'un sabah erken saatlerinde dünyaya gözlerini açtığını ekledi.

Haberin Devamı

Naomi Watts'tan dünyaya gelen iki oğlundan sonra ilk kez kız babası olan oyuncu Hazel Bee'nin doğumundan sonra her günün bir rüya gibi geçtiğini ekledi satırlarına. Hem bebeğin hem de annesinin gayet sağlıklı olduğunun müjdesini verdi.

Liev Schreiber'ın verdiği bu mutlu habere ilk yorum yazan da eski eşi Naomi Watts oldu. 54 yaşındaki oyuncu "Hazel bebeği seviyoruz" yorumunu yazdı.

Minik Hazel Bee'nin annesi Taylor Neisen da kendi sosyal medya sayfasında eşiyle benzer bir fotoğraf paylaşarak "Benim tüm kalbim... Hazel Bee Schreiber" yazdı ve kızının doğum tarihini ekledi.

Schreiber'ın eski sevgilisi ve iki oğlunun annesi Naomi Watts onun paylaşımını da karşılıksız bırakmadı Ona da "Çok çok sevimli" diye yorum yaptı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Onları hiçbir şey ayıramaz deniliyordu... Ünlü çift 27 yıl sonra boşanıyor Haberi görüntüle





İKİ TANE ERKEK ÇOCUKLARI VAR:Naomi Watts ile Liev Schreiber, uzun bir beraberliğin ardından 2016 yılında yollarını ayırdılar. Eski aşıkların 16 yaşında Sasha ve 14 yaşında Kai adında iki tane oğlu bulunuyor.



AYRILIRKEN BİLE BİR AİLE OLARAK KALMAYA SÖZ VERMİŞLERDİ



Haberin Devamı

Watts ile Schreiber'ın bunca yıl beraber olduktan sonra ayrılmaları hayranlarını çok şaşırtmıştı. Eski çift, o dönemde yaptıkları açıklamada "Son birkaç ayda, bir aile olarak bizim için ilerlemenin en iyi yolunun çift olarak ayrılmak olduğu sonucuna vardık" cümlesini kullandılar.

Ayrılığın üzerinden iki yıl geçtikten sonra Screiber bu konuda içini döktü. Katıldığı bir sohbet programında ayrılık kararının ve sonrasında yaşananları anlattı.

Schreiber "Bu her zaman zordur, bilirsiniz. Biriyle bir hayat kurarsınız ve sonra işler değişir. " dedi. Sonra da "Sanırım aradığımız yol çocuklarımız için her zaman iki iyi iş ortağı olarak kalmak" diye sürdürdü sözlerini.

Gözden Kaçmasın İsteseler fabrikayı satın alırlar ama... Annesinin elbisesini kesip daraltıp kızına giydirdiler Haberi görüntüle





İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTELER

O programda Schreiber ayrılmış olsalar bile eski çiftlerin birbirini desteklemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Naomi Watts da o dönemde sevgilisine benzer açıklamalar yaptı.Vogue dergisine konuşan Watts "Kötü günler vardır ve iyi günler. Liev ve benim aramız gayet iyi, Çocuklarımızın iyiliği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ilerlemeyi umuyoruz" diye konuştu güzel yıldız.

Haberin Devamı

Ayrıldıktan sonra da söz verdikleri gibi büyük ve karma bir aile olarak kaldı Watts ile Schreiber. Hatta ortak oğulları Kai'nin mezuniyet töreninde Watts'ın eşi Billy Crudup, Schreiber'in eşi Taylor Neisen eski çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Sonra da büyük oğulları Kai'nin 16'ncı doğum günü için kalabalık aile yine bir araya geldi.

Naomi Watts geçen temmuz ayında Billy Crudup ile sürpriz şekilde evlendi.

Schreiber ise Taylor Neisen ile evli. Çiftin Hazel Bee adında bir de bebekleri dünyaya geldi.