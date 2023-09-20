Durmadan para istiyordu... Ünlü kocası köşeye sıkıştırdı, o da boyun eğdi: Kavgalı boşanmada sürpriz son!

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HABER DUYULDUĞUNDAN BERİ HEP İLGİ ODAĞI OLDULAR

İlk haber geçtiğimiz mayıs ayında duyulmuştu.. 2004 yılından bu yana evli olan Kevin Costner ile Cristine Baumgartner boşanmaya karar vermişti.

Davayı açan kişi Costner'ın üç çocuğunun annesi Baumgartner oldu. Dava dilekçesinde "şiddetli geçimsizlik" gerekçe gösteriliyordu. İşte her şey böyle başladı.

Ama sonra olaylar beklenmeyen boyutlara ulaştı. Çift, çocuk nafakası için kelimenin tam anlamıyla yasalar önünde büyük bir savaşa girişti. Baumgartner, üç çocuğunun alışkın olduğu lüks hayatı sürdürebilmesi için yüksek miktarda aylık çocuk nafakası istedi.

Ama sonuç olarak zaten Costner tarafından ödenen miktarın yarısına razı olmak zorunda kaldı. Mahkeme heyeti Baumgartner'ın çocuklarının bakımı için istediği aylık miktarı makul bulmadı.

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İşin o kısmı öyle sonuçlandı ama henüz çift arasındaki çekişme tam bitmemişti. Herkes önümüzdeki kasım ve aralık ayında yapılması planlanan eş nafakası ve evlilik anlaşmasıyla ilgili duruşmaları bekliyordu.

İleri sürülenlere göre Baumgartner, ünlü yıldız Costner ile evlenmeden önce imzaladığı anlaşmanın bazı maddelerini o zaman anlamadığını ileri sürmüştü. Bunların değiştirilmesini istiyordu. Ayrıca davanın ikinci bölümünün hukuksal giderleri için de 800 bin doların üstünde para talep etmişti.

SÜRPRİZ SON!

Herkes yine Hollywood'un yakın tarihinin en olaylı boşanmasında ikinci bölümü izlemeyi bekliyordu. Ama hiç beklenmedik bir gelişme oldu.

Kevin Costner ile Christine Baumgartner boşanması yasal olarak tamamlandı! Hem de beklenenden erken bir şekilde...

İşte bu durum bu işin uzamasını bekleyenleri şaşırttı. Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın 2004 yılında başlayan evliliği resmen sona erdi.

Bu sürpriz gelişmeyi TMZ adlı internet sitesi duyurdu ilk olarak. Eski çiftin dün gerçekleşen son duruşmada anlaşmaya vardığını haber verdi. Buna göre Costner ve Baumgartner üç sayfalık anlaşma metnini imzaladı.

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Eski çiftin ortak açıklamasında "Kevin ve Christine Costner, boşanma davalarıyla ilgili tüm konularda dostane ve karşılıklı olarak mutabakata varılan bir çözüme ulaştılar" denildi.

Anlaşmanın detayları henüz belli değil. Ama gelen haberlere göre Christine Baumgartner, evlilik anlaşmasında belirtilenden daha fazla miktarda para alacak eski eşinden. Ama tabii bu, başından beri istediğinin yanından bile geçemeyecek bir miktar.

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ELİNDEKİNİ DE KAYBETMEKTEN KORKTU... TEK ÇARESİ İMZAYI ATMAKTI

Fakat işin herkesi şaşırtan yanı Baumgartner'ın evlilik anlaşmasının iptalini ve bazı maddelerin değiştirilmesini bu kadar isterken ve bu uğurda bir hukuk savaşına hazırken aniden karar değiştirmesi, kendisine verilenle yetinmesi oldu.

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Bunun nedenine gelirsek... Dünkü duruşmada Baumgartner, bu ısrarının elindekini de yitirmesine neden oLabileceğini anladı. Bu da zaten mahkeme heyeti tarafından kendisine açıklandı.

Heyet, Baumgartner'a evlilik anlaşmasında bazı değişiklikler yapılmasında ısrar etmesi durumunda sonucun kendi aleyhine çıkabileceğini söyledi. Hatta Baumgartner, bu işin sonunda Kevin Cotner'a 1 milyon doların yanı sıra oyuncunun mahkeme masraflarını da ödemek zorunda kalabileceğini hatırlattı.

Özetle bu olasılık Christine Baumgartner'ın elini kolunu bağladı. Üç çocuk annesi 49 yaşındaki kadın da üç sayfalık boşanma anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

Yine de söylenenlere göre Baumgartner, Costner ile evlenmeden önce yaptığı anlaşmada belirtilenden daha fazla miktarda bir maddi kazanım elde edecek.

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Çocuk nafakası için aylık 161 bin dolar isterken 63 bin dolarla yetinmek zorunda kalan Christine Baumgarner eski eşinden istediğini tam olarak alamadı. Ama yine de davayı büyük bir kayıpla bitirmekten kurtuldu.

'UYKUSUZ GECELERİNİ ÖZLEMEYECEK'

Christine Baumgartner'ın İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir arkadaşı, üç çocuk annesi kadının olup biteni olduğu gibi kabul ettiğini anlattı. Sonra da şu çarpıcı sözleri sarf etti: "Christine'in anlaşmayı imzalamaktan başkta seçeneği yoktu. Bütün güç Kevin'deydi. Mücadeleye devam etseydi her şeyini kaybedebilirdi."

Arkadaşının söylediğine göre "Christine Baumgartner duruşmalara gitmeyi ve uykusuz gecelerini özlemeyecek. Çocuklarına bunun bir zafer olduğunu söyledi çünkü hiçbir çocuğun toplum içinde böyle bir duruma düşmesini istemiyor."

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Bu arkadaşının ileri sürdüğüne göre Baumgartner boşanma davası açtığı sırada olayların buralara kadar gelmesini istemiyordu.

Arkadaşı "Christine bu çadır sirki gibi gelişmelerin yaşanmasını istemiyordu. Bir kabusun içindeydi. Ve şimdi sadece yeni bir başlangıç yapıp hayatına devam etmek istiyor. Şimdi amacı yeni taşındığı evini yuva haline getirmek" diye konuştu.

KUTLAMA POZU: Bu arada Kevin Costner da bu beklenmedik anlaşmanın ardından sosyal medya sayfasında uzaklara bakan bir fotoğrafını paylaştı. Herkese iyi haftalar dileyen 68 yaşındaki Costner, yorumlara göre mahkemede kazandığı zaferi bu şekilde kutladı.





'DİSKO KRALİÇESİ' YİNE KAZANDI: Davanın bu kadar beklenmedik şekilde Kevin Costner lehine sonuçlanmasının da deneyimli avukatı Laurea Wasser sayesinde olduğu diğer konuşulanlar arasında. Ünlülerin boşanma avukatı olarak bilinen Wasser'ın hukuk camiasındaki ismi ise "disko kraliçesi..:" Wasser, ekibiyle birlitte aldığı boşanma davalarında genellikle temsil ettiği kişinin zaferle çıkmasını sağlıyor.





HİÇ BİTMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYORDU

Özetlemek gerekirse Hollywood'un son dönemdeki en olaylı boşanma davalarından biri beklenenden hızlı bir şekilde bitti.

Bu boşanmanın neden bu kadar çok konuşulduğunu da kısaca bir hatırlayalım istedik. Eski çiftin duruşmalarda birbirleri hakkında konuştuklarına bir kez daha göz atalım.

Costner- Baumgartner boşanmasında en çok gündeme gelen ayrıntılardan biri "evlilik sırasında aldatma" iddiasıydı.

Her iki taraf da diğerinin aldattığını en azından ima ediyordu. Costner'ın duruşmalardan birinde bu konuda sarf ettiği sözler kolay unutulacak türden değil.

Dava dokümanlarına göre Kevin Costner, evlilikleri süresince kendisinin, asla karısını aldatmadığını savundu. Ama Baumgartner konusunda, duyanların kafasını karıştıran şu iddiada bulundu: Karımın, evlilik sırasında beni aldatıp aldatmadığından emin değilim."

Costner boşanmak üzere olduğu karısı hakkında "Christine'in ayrılmadan önce herhangi bir 'evlilik dışı romantik ilişkiye' girip girmediğini ve eğer bunu yaptıysa kendisine ait servetten herhangi bir para harcayıp harcamadığı konusunda bilgisi olmadığını" belirtti.

'AŞKIM DEĞİL, ARKADAŞIM'

Bu arada Christine Baumgartner, kocasının uzun süreli arkadaşı Josh Connor ile çıktığı tatiller ile gündemi meşgul etti. Üç çocuk annesi kadının Connor ile ilişki yaşadığı ileri sürüldü.

Hatta ondan para aldığını da duruşmalar sırasında kabul etti. Baumgartner, bir duruşmada ağlayarak bu ihanet iddialarını reddetti. Connor ile hem arkadaş hem komşu olduğunu savundu.

Ama Connor'dan 20 bin dolar para aldığını kabul etti. Bunun yarısını annesine gönderdiğini diğer yarısını ise artık gerek kalmadığı için Connor'a geri verdiğini ileri sürdü.

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ANA TEMA: PARA

Baumgartner, üç çocuklarının bakımı için Costner'dan aylık 161 bin dolar nafaka istiyordu. Duruşmalara kadar aldığı para da 129 bin dolar alıyordu. Fakat mahkemenin kararıyla Costner'ın ödemesi gereken aylık nafata 63 bin dolar olarak belirlendi.

Bu arada Baumgartner'ın çocuklarıyla birlikte Costner evliliği sırasında yaşadığı malikaneden ayrılıp kiralık eve taşındığını ekleyelim.

Ancak Baumgartner bu yeni evin çocuklarının alıştığı lüks hayatı sağlamadığını ileri sürdü duruşmalar sırasında. "Çocuklarım okyanus manzarası olmayan evde yaşayamaz "diye konuştu. Üç çocuğunun ve kendisinin özel banyoları olmadığını, iki oğlunun birbiriyle, kendisinin de kızıyla aynı banyoyu paylaşmak zorunda olduğunu savundu.

Baumgartner'ın bir başka iddiası da "Hollywood tarzı lüks yaşamın çocuklarının DNA'sında yazılı olduğuydu. Onların bu tür gösterişli bir hayata alıştığını ve bunu sürdürmeleri gerektiğini savundu.

Christine Baumgartner'ın duruşmalar sırasında sarf ettiği ve çok konuşulan sözlerinden biri de kendi geleceğiyle ilgiliydi.

İKİSİNİN DE ENDİŞESİ MADDİYATTAN YANA

Christine Baumgartner, her ne kadar çanta tasarımcısı olarak bilinse de evliliği sırasında çalışmak zorunda kalmadığını ama artık eğitim alması ve işe girmesi gerektiğini itiraf etti.

Bu arada Costner da duruşmalar sırasında en çok maddi nedenlerden dolayı endişeye kapıldığını anlattı. "Benden yapamayacağım şeylerin istenmesinden korkuyorum. Paramın bitmesinden ve sırf bu yüzden istemediğim projelerde çalışmak zorunda kalmaktan korkuyorum" diye itirafta bulundu ünlü yıldız.

Çocuklarına karşı sorumlulukları olduğunu ve bunun hayatı boyunca da devam edeceğini sözlerine ekledi.

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TANIŞTIKLARINDA KEVIN 37, CHRISTINA 18 YAŞINDAYDI

Peki bugün böyle kavgalı bir şekilde boşanan Kevin Costner ile Christine Baumgartner nasıl tanıştı hatırlıyor musunuz?

Bugün birbirlerinin yüzüne bile bakmayan çift 1990'ların başında ilk kez karşılaştı. O dönemde Costner 37, Baumgartner ise 18 yaşındaydı. Ünlü yıldız Tin Cup adlı filmdeki rolü için golf sahasında çalışma yapıyordu.

O sırada Costner ilk karısı Cindy ile evliydi. O sırada tanıştılar ama 1999 yılına kadar aralarında romantik bir ilişki yaşanmadı.

1999'da tekrar karşılaştılar ve bu kez sevgili oldular. İlişkiler 2003 yılına kadar sürdü. Fakat çocuk sahibi olma konusunda farklı fikirleri olduğu için kısa bir ayrılık yaşadılar.

ÇOCUK YÜZÜNDEN AYRILIP YİNE BARIŞTILAR

Buna göre Christine çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istiyordu. Ama o sırada zaten 4 çocuğu olan Costner, bu konuda çok emin değildi.

Fakat ayrılık sadece iki ay sürdü. Sonunda barıştılar. Costner, daha sonra verdiği bir röportajda başka çocukları olmasından korktuğunu itiraf etti. Çünkü söylediğine göre iyi bir baba olup olmadığını bilmiyordu.

Ama sonra bir sabah uyandı ve "Güzel bir kadını elimden mi kaçıracağım? Üstelik benimle bir çocuk istemesinden korktuğum için" diye düşündü ve çift yeniden bir araya geldi.

Takvimler 2004 yılını gösterirken de Kevin Costner ile Christine Baumgartner evlendi. Düğünleri Aspen, Colorado'da yapıldı.

İKİ EVLİLİK VE BİR İLİŞKİDEN YEDİ ÇOCUĞU VAR: 2004 yılında evlenen Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın üç tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Cayden 16 yaşında. Çiftin 14 yaşında Hayes ve 13 yaşında Grace adında iki çocuğu daha var. Bu arada Costner ilk eşi Cindy Silva'dan da 39 yaşında Annie, 37 yaşında Lily ve 35 yaşında Joe adında üç çocuğu var. 68 yaşındaki Costner, Bridget Rooney ile ilişkisinden de 26 yaşında Liam adında bir erkek çocuk babası.