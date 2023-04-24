Arkadaşının eski sevgilisiyle öpüşürken görüntülenmişti: Bu kadar ilgi çekmesini beklemiyordum

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GÖSTERİ DÜNYASININ KARMAŞIK İLİŞKİLERİNDEN BİRİ

Gizlice çekilen ve anında sosyal medyaya bomba gibi düşen o görüntülerde kameralara takılan o iki kişiden biri, yani erkek olanı, müzik dünyasının genç yaşında şöhreti bulan isimlerinden biriydi. O zamana kadar da aşk hayatıyla hatırı sayılır oranda ilgiyi üzerinde toplamıştı.

Diğeri ise moda dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyordu. Kocasından da aldatıldığı için boşanma kararı almıştı. Sonra da kelimenin tam anlamıyla sevgiliden sevgiliye koşar hale gelmişti.

İşin daha da ilginç yanı, o yakışıklı şarkıcı, sevgilisinden sadece birkaç ay önce ayrılmıştı. Üstelik öpüştüğü güzel kadın da onun eski sevgilisinin arkadaşıydı. Yani gösteri dünyasının karmaşık özel ilişkilerinden biriydi işte... Gelin biraz daha hatırlayalım ve sonra taraflardan birinin anlattıklarına kulak verelim.

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GECE KARANLIĞINDA, SOKAKLARDA ATEŞLİ ÖPÜŞME

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gece karanlığında öpüşen o iki kişiden biri One Direction grubuyla ünlenen Harry Styles idi. Diğeri de kocası tarafından aldatıldığı için boşanma kararı alan model Emily Ratajkowski.

Styles daha birkaç ay önce sevgilisi Olivia Wilde'dan ayrılmıştı. Sokak ortasında öpüştüğü Emily Ratajkowski de Olivia Wilde'ın arkadaşıydı. Yani Emily Ratajkowski, arkadaşının eski sevgilisiyle böylesine samimi bir ilişki içine girmişti. Olayın özeti bu.

'BU KADAR İLGİ ÇEKMESİNİ BEKLEMİYORDUM'

Emily Ratajkowski, Harry Styles ile öpüştüğü o görüntüler hakkında ilk kez konuştu. İspanyol Vogue dergisine demeç veren Ratajkowski, sokaktaki öpüşmenin böylesine büyük bir yankı yaratmasını hiç beklemediğini söyledi.

Ratajkowski bu konu hakkında şu sözleri sarf etti: "Genel olarak bazı ünlülerin Los Angeles'ta yaşamamasının, kendilerine koruma tutmasının ve göz önünde restoranlara gitmemesinin nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Yaşadığım bir takım deneyimler hakkında, bütün dünyanın bilgi sahibi olması ve bu konuda yorum yapması çok tuhaf."

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'UZUN ZAMANDIR İLK KEZ FLÖRT AŞAMASINDAYIM'

Bugüne kadar genellikle uzun süreli ilişkiler yaşadığını hatırlatan Ratajkowski, "Uzun zamandır ilk kez flört aşamasındayım. Hayatımın bu alanına olan ilgi tuhaf. Şaşırmıyorum aslında, ama bu, hayatımdan küçük bir kesit. Hayatımın büyük bölümü işime ve oğluma odaklı. Ama sanırım bu tür konular çok ilgi çekici olmadığı için gazete manşetlerine ilham vermiyor" dedi.

Bu kadar ilginin, özel hayatının istila edildiği hissi yarattığını ve bunun kendisi için çok zor bir durum olduğunu sözlerine ekledi Ratajkowski.

Özel hayatına yönelen ilgi ve yapılan yorumların genç kadınların bu konularda karşılaştığı zorluklara örnek oluşturduğunu sözlerine ekledi Ratajkowski. "Bana sorarsanız ben Olivia için üzülüyorum. Çünkü o, bu tür yorumlarla birkaç kez yüzlemek sonunda kadı."

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Olivia Wilde, iki ocuğunun babası Jason Sudeikis ile birlikteyken filminde rol verdiği Harry Styles ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat bu ilişti kısa sürmüştü.

EMILY, SEVGİLİDEN SEVGİLİYE KOŞUYOR

Emily Ratajkowski cephesine gelirsek... 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear MCclard tarafından aldatıldığı için geçen yıl onunla yollarını ayıran Ratajkowski, son dönemde sık sık değiştirdiği sevgilileriyle gündeme geliyor.

Öyle ki kocasıyla yollarını ayırdığı ortaya çıktıktan sonra kısacık bir zaman içinde adının anılmadığı kimse kalmadı desek yanlış olmaz. Hatta son olarak birkaç gün önce kendisinden yaşça genç başka bir ünlüyle sokaklarda tutkulu bir şekilde öpüşürken bile görüntülendi.

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ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ, KORKUSUNU YENDİ

Ratajkowski, yaşadığı bu ilk şokun ardından kendini toparladı ve aldatan eşine karşı boşanma davası açtı. Aslına bakılırsa bu kimseyi şaşırtmadı. Çünkü Emrata, kişisel hayatında aldığı radikal kararlarla da biliniyordu. Yani öyle aldatılmayı içine sindirecek biri değildi. Geçen hafta yaptığı bir açıklamada da evliliğinde zaten uzun süredir mutsuz olduğunu ama birlikteliği bitirecek cesareti bulamadığını söylemişti. Yani bir açıdan aldatıldığını öğrenmesi onun cesur bir adım atmasını sağladı.

Ratajkowski bu konuyla ilgili olarak "Uzun zamandır ayrılacak cesaretim yomtu. Çünkü gerçekten çok ama çok mutsuzdum" cümlelerini kurdu konuk olduğu Going Mental adlı podcast yayınında. Bebeği Sylvester'i dünyaya getirdikten sonra aşırı kilo kaybettiğini söyleyen Emrata "Gerçekten bir deri bir kemik kalmıştım. Çünkü kendimi iyi hissetmiyordum" dedi.

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BİR PARTNER BULMAMIZ ŞART KOŞULUYOR

Emrata bir ara kendini iyi hissetmek için antidepresan kullanmak da dahil birçok şeyi yaptığını gizlemedi. "Bende bir sorun olduğunu biliyordum. Sanırım bu ilişkiden öğrendiğimin çoğu içgüdülerime güvenmek" diyerek sözlerini sürdürdü.

Emily Ratajkowski, mutsuz olduğu halde Sebastian Bear McClard'dan kolayca ayrılamama nedenini de şu sözlerle anlattı: "Dünyaya geldiğimiz andan itibaren tükettiğimiz iletişim araçlarının her biri size kendimizi tamamlayacak ve değer katacak bir partner bulmamız konusunda yönlendiriyor." Bu yüzden de evliliğini bitirme kararı alması onun için kolay olmamış anlattığına göre. Elbette bebek sahibi olmasının da bu konuda atacağı adımı etkilediğini gizlemiyor.

Bütün bunların sonucu olarak üstüne bir de aldatılınca Emily Ratajkowski, çok da düşünmeden evliliğini bitirme kararı aldı. Şimdi her ikisi de 2018 yılında başlayan evliliklerinin resmi olarak da bitmesi için gün sayıyor.

ANİDEN HIZLI YAŞAMAYA BAŞLADI: Bu arada Emily Ratajkowski, boşanmak için attığı bu adımın ardından geçmişle kıyaslandığında "çok hızlı" görünen bir özel hayat yaşamaya başladı. Çok kısa aralıklarla adı bazı ünlülerle aşk söylentilerine karıştı. Bunları yalanlamadığı gibi bazılarıyla sokaklarda samimi bir şekilde görüntülenmekten de çekinmedi.

Emily Ratajkowski'nin, boşanma kararından sonra hız verdiği özel hayatındaki son gelişme böyle. Ondan önce de hayatına giren başka bir ünlü nedeniyle Magazin basınının dikkatini çekmişti Emrata. Bu kez yanında komedyen Eric Andre vardı. Sokakta samimi bir şekilde görüntülenen ikili bununla da yetinmedi. Hem Andre hem de Ratajkowski, sosyal medya hesaplarından, aynı odada çekilen çıplak pozlarını paylaşmakta da sakınca görmedi.

İKİ AYLIK İLİŞKİ

Emrata, Eric Andre'den önce kısa bir zaman önce Kim Kardashian ile ilişkisiyle dikkat çeken Pete Davidson ile birlikteydi. Davidson ile Ratajkowski, iki ay birlikte oldu.

BRAD PITT SADECE SÖYLENTİ OLARAK KALDI

Ratajkowski, Jack Greer ile de sokaklarda öpüşürken görüntülenmişti. Şimdi sıra Emily Ratajkowkski'nin, sokaklarda tutkulu bir şekilde öpüşürken görüntülendiği bir başkasına geldi. Sanatçı Jack Greer'dı bu kişi. Emrata, onunla da gecenin karanlığında sokaklarda genç aşıklar gibi görüntü verdi. Ama bu romantik ilişki de kısa sürdü.

Bu arada yeri gelmişken Emily Ratajkowski'nin adının Brad Pitt ile de anıldığını ama bunun dedikodu olmaktan öteye gitmediğini hatırlatalım. Bir başka not daha... Tüm bunlar Emily Ratajkowski'nin, kocası Sebastian Bear McClard'dan ayrılma kararı verdiği 2022 yılının eylül ayından itibaren yaşananlar.

'BELKİ DE SADECE VAKİT GEÇİRİYORUM'

Emily Ratajkowski, özel hayatına yönelik ilgi konusunda da söyleyecekleri vardı. High Low adlı podcast yayınında bu konuyu şu sözlerle değerlendirdi ünlü model: "Birisiyle birlikte görüldüğümde insanlar benim hakkımda 'Ah, onlar bir ilişki içinde' diye düşünüyor. Peki ya eğer birileriyle sadece vakit geçiriyorsam?"

Emily Ratajkowski, herhangi biriyle buluşmaya gittiğinde aklında bir ilişkiye başlama fikri olmadığını söyledi. Hayatına bir şeyler katacak biriyle ilişki yaşamaya her zaman açık olduğunu belirten Ratajkowski "Ama genel olarak sadece kendimden ve edindiğim tecrübelerden keyif almaya çalışıyorum" diyerek kadın- erkek ilişkisine bakışını da gözler önüne serdi.

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MARKETTE KASA KISARI BEKLERKEN KEŞFEDİLDİ

Böylesine dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan ve bunun da farkında olarak büyüyen Ratajkowski'nin modellik kariyeri için de fazla beklemesi gerekmedi. 14 yaşında bir markette kasa sırası beklerken, bir model ajanı tarafından keşfedildi Ratajkowski. Model olmasının, ailesini de memnun edeceğini düşündü ve bu şekilde hayatını şekillendirecek olan kariyeri de başlamış oldu.

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BOYU KISA BULUNMUŞTU

Her ne kadar güzelliği ile dikkat çekse de Ratajkowski'nin 1.70 santimlik boyu aslında podyuma çıkması için çok uygun değildi. Bunun için de bikini ve iç çamaşırı çekimleri için yönlendirildi. Ratajkowski, başlarda bir cinsel obje olarak algılanmanın, kendisi üzerinde bir tür özgürleştirici etkisi olduğunu düşündü yazdıklarına göre. Bir noktaya kadar doğruydu da bu.

Çünkü kendisine şöhretin kapılarını açtı ve başka işlerde gerçekleşmeyecek kadar kısa sürede çok para kazanmasını sağladı. Ancak işin 'özgürleştirici ve güç verici" kısmının sandığı gibi olmadığını da fark etti. Yazdığına göre "oyundaki dinamiklerin gerçekliğiyle yüzleşmek, gücünün ne kadar sınırlı olduğunu da kabul etmek" anlamına geliyordu.