Ünlü oyuncu yıllarca çektiği çileyi anlattı: Annem keşke beni doğurmasaydı

ACILARLA DOLA YILLARINI ANLATTI

Artık 40'lı yaşlarına gelen bu ünlü, aslında tanınmış bir müzisyen ile bir oyuncunun kızı. Ama satırlarında yer verdiğine göre hayatı, gösteri dünyasına mensup bir çiftin çocuğu olarak refah ve huzur içinde geçmemiş. Hatta tam tersine, annesinin ilgisizliği yüzünden sevgilisinin ailesiyle yaşamaya başlamış, çocuk denecek yaşta hamile kalıp bebeğini aldırmış.

Güvendiği sevgilisi, özel görüntülerini çekmek için onu zorlamak dahil yapmadığı kötülük bırakmamış. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadıkları yüzünden canından öyle bezmiş ki bu yıldız, annesinin, kendisine hamile kaldığını anlar anlamaz buna bir son vermesi gerektiğini bile yazmış kitabına. Bunlar ve çok daha fazlası..

GERÇEKTEN DE HER ŞEYİ ANLATTI

Bütün bunlar, Aerosmith grubunun gitaristi olarak tanınan Rick Dufay ile 80'li yıllarda ses getiren bazı filmlerde rol alan ve gece kulüplerinde dansçılık da yapan Maureen Kelly'nin oyuncu kızı Minka Kelly'nin başından geçti.

Bugün 42 yaşında olan Kelly, şoke edici, duygusal ve fiziksel tacizlerle dolu ilk gençlik yıllarının ayrıntılarını Tell Me Everything (Bana Her Şeyi Anlat) adlı otobiyografisinde gözler önüne serdi.

LİSE YILLARINDA SEVGİLİSİNİN EVİNE SIĞINDI

Anlattığına göre Minka Kelly'yi bir dönem Aerosmith grubunda gitar çalan ve şu anda 71 yaşında olan babası Rick Dufay, bekar bir ebeveyn olarak büyüttü. Çünkü Kelly'nin anlattığına göre annesi, eğlenmekle fazla meşgul olduğundan ailesiyle ilgilenecek zamanı kalmıyordu.

Kelly, babasını suçlamadan kitabında bu konuya açıklık getirdi. Babasının, onlara bir aile ortamı verebilmek için elinden geleni yaptığını satırlarına ekledi. Ama görünüşe göre bütün bunlar Minka Kelly'nin lise yıllarında evini terk etmesini engellemedi.

Daha 17 yaşındayken, o dönemdeki erkek arkadaşının evine taşındı Minka Kelly. Orada, sevgilisinin ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. İşte o dönemde de hamile kaldı ve bebeğini aldırdı. Ama sevgilisinin evinde çektiği çile bununla sınırlı kalmadı. Hatta daha kötüsünü de yaşadı ve sevgilisinin tacizleriyle mücadele etmesi gerekti.

YILLAR SONRA ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ SATMAYA ÇALIŞTI

Minka Kelly'nin anlattığına göre sevgilisi, ikisinin birlikte özel görüntülerini çekmek için onu zorladı. Sonunda bunu yaptı da.

Hatta aradan yıllar geçtikten ve Minka Kelly, gösteri dünyasında adını duyurduktan sonra o görüntüleri basına satmaya çalıştı eski sevgilisi. Kelly nasıl çekildiğini artık hatırlamadığı o görüntülerin ortaya yayılmaması için eski sevgilisine 50 bin dolar ödemek zorunda kaldığını da yazdı kitabında.

Minka Kelly'nin ilk gençlik yıllarına dönersek... Bir aile ortamı bulmak için sığındığı sevgilisinin ona yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eski sevgili, ona hayatı boyunca silip atamayacağı bir iz bıraktı: Bir dövme.

Onun evinde kaldığı yıllarda sevgilisi, Minka Kelly'nin bedeninde kendisine dair bir iz bırakmak yani bir dövme yaptırmak istedi. Evden atılıp sokakta kalmaktan korkan Kelly de bunu kabul etti. Sonunda kasığına bir dudak izi dövmesi yaptırdı. Kitabında anlattığına göre de hayatının geri kalanında sevgili olduğu kişilere bu konuda yalan söylemek zorunda kaldı.

ANNEMİN BENİ GETİRDİĞİ BU DÜNYAYA BEN BİR BEBEK DOĞURMAM

Kelly'nin genç yaşta hamile kaldığı sürece dönersek... Annesi Maureen Dumont Kelly tam da o sıralarda geri döndü. Kızının bir bebeği olacağını öğrenince de Minka'ya bu bebeği dünyaya getirmesini ve birlikte büyütmeyi önerdi.

Fakat Kelly, bunu çok da düşünmeden reddetti. Bunun nedenlerini de kitabında şöyle anlattı: "Hangi parayla? Hangi evde? Hangi sigortayla? Annemin beni getirdiği bu dünyaya yeni bir bebek getirmeyi hayal bile edemiyordum."

Minka Kelly kitabında bebeğini dünyaya getirip annesiyle birlikte büyütmenin bu aile travmasını sürdürmek olacağını düşünüp hamileleğini sonlandırdığını anlattı. Eğer bebeğini aldırmasaydı, kendi çektiği bütün bu acıların gelecek kuşaklarda da süreceğine inandığını belirtti.

ANNESİNİN SEVGİLİSİNDEN DAYAK YEDİ

Kelly için hayatının bundan sonrasında annesi ve onun sevgilisiyle geçirdiği başka bir dönem başladı. Tabii ki kısa süreli. Annesi Maureen ve onun sevgilisi David ile birlikte New Mexico'ya taşındılar. Fakat annesi sevgilisine uyuşturucu temin ederken yakalanınca bir süre cezaevinde yattı.

Minka Kelly o süreçte de annesinin sevgilisinden şiddet gördü. Kitabında anlattığına göre bir keresinde ondan izinsiz arabasını aldığı için David, Minka'yı hem yumrukla hem de kabloyla dövdü.

Bütün bunların ardından Minka Kelly, Los Angeles'a babasının yanına döndü. Orada bir estetik cerrahın kliniğinde çalışmaya başladı. Ama bu serüveni kısa sürdü. Çünkü cerrah ona para ödemek yerine bedava göğüs düzeltme operasyonu yapmayı önermişti.

O arada da bir yandan modellik yaparken diğer yandan da oyunculuk dersleri almaya başladı Minka Kelly. Bu çabaları sonunda ona 2006 tarinli Friday Night Lights (Cuma Gecesi Işıkları) adlı yapımın kapılarını açtı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNÜ ANLATTI: Minka Kelly kitabında annesinin 2008 yılındaki ölümünü de anlattı. Annesinin aslında genç sayılacak bir yaşta, yıllar boyunca kendisine dikkat etmemesi nedeniyle hayata veda ettiğini söyledi. Son nefesine kadar da onun yanında olduğunu ekledi.

' HAMİLE OLDUĞUNU ANLAYINCA HEMEN BEBEĞİ ALDIRMALIYDI'

Kelly'nin kitabında annesiyle ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme de yer alıyor. Annesi Maureen'in kendisine hamile kaldığını anladığı zaman hemen bebeğini aldırması gerektiğini savundu. Sonra da şunu ekleri: Anne olmaya hazır gibi görünmüyordu.

ANNE VE BABASININ TEK ÇOCUĞU

Minka Dumont Kelly, 24 Haziran 1980'de oyuncu ve dansçı Maureen Dumont Kelly ile bir dönem Aerosmith grubunda gitarist olan Rick Dufay'ın tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslında cerrahi teknikerlik eğitimi alan Kelly, oyunculuğa hobi olarak başlamıştı. Friday Night Light adlı dizide üç sezon boyunca Lyla Garrity karakterini canlandırdı.

Oradaki rolüne hazırlanırken bir lisede amigo kızlarla birlikte çalıştı. O dizide oyunculuğuyla övgüler aldı. Ardından Jamie Foxx ile birlikte The Kingdom filminde birlikte kamera karşısına geçti. Onu yine önemli bir rol üstlendiğiBody Politic dizisi izledi.

Minka Kelly istikrarlı bir özel hayat sürdüremedi. Alex Galvin, Chris Evahs, John Mayer, Derek Jetter gibi ünlülerle aşk yaşadı.