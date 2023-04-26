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Başka birini baştan çıkarırken beni görmesini istemedim: Kocasına set yasağı getirmiş

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#Jennifer Lopez#Marc Anthony#Ben Affleck
Başka birini baştan çıkarırken beni görmesini istemedim: Kocasına set yasağı getirmiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 12:12

Şimdi şöyle bir soralım... Jennifer Lopez deyince kafanızın içinde nasıl bir tablo şekilleniyor? 50 yaşını geride bırakmış, bu arada iki çocuk dünyaya getirmiş olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzel bir kadın. Sonunda kalbinin derinliklerinde gerçekten sevdiği adama kavuşmuş olan aşık ve buna karşılık bulmuş şanslı bir kadın.

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REKLAM İÇİN GÖSTERİ YAPTIKLARI BİLE SÖYLENMİŞTİ
Bütün bunları daha da çeşitlendirebiliriz. Büyük bir disiplin içinde çok çalışan ve bunun karşılığını fazlasıyla alan, milyon dolarlık servetin sahibi bir ünlü yıldız.

Geçmişte yaşadığı ilişkilere ve buna yönelen paparazzi ilgisine bakarsak, sevgisini kimseden saklamayan gözü kara bir aşık. Bunun için yıllar sonra bir araya geldiği Ben Affleck'le kamuoyu karşısında, sokaklarda sergilediği tavırları bir hatırlamak gerek. İki sevgili, her ne kadar olgun yaşlarda olsalar da her yerde sarmaş dolaş, birbirlerini öpücüklere boğarak ortalıkta gezindikleri için ağır eleştirilere de hedef olmuştu. Bütün bunların bir reklam aşkı olduğu bile ileri sürülmüştü.

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Başka birini baştan çıkarırken beni görmesini istemedim: Kocasına set yasağı getirmiş

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ÇOK RAHAT VE UMURSAMAZ GÖRÜNÜYOR AMA...
İşte bunlardan yola çıkarak Jennifer Lopez'in bu tür konularda rahat biri olduğunu da söylemek mümkün. Peki ama gerçekten öyle mi? Yani her şey göründüğü gibi mi? Durumun pek de öyle olmadığını Lopez, verdiği bir röportajda sinema kariyeri söz konusu olduğunda bozamayacağı bazı kuralları olduğunu saklamadı.

Her ne kadar cesur sahne kıyafetleri, hatta sosyal medya paylaşımları dikkate alındığında Lopez güzelliğini gözler önüne sermekten çekinmiyor gibi görünse de onun da kendini kısıtladığı bazı noktalar var söylediğine göre. Kamera karşısına geçtiğinde yani rol aldığı filmlerde fazla cüretkar ve cinsellik içeren sahnelerde oynamamak da buna dahil.

Kariyerinin başlarında pek öyle olmasa da yaşı ilerledikçe, yani yaş alıp olgunlaştıkça cinsellik içeren bu tür sahnelere bakışı değişmiş Lopez'in.

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'GENÇLİKTE SINIRLARINIZ OLDUĞUNU BİLMEZSİNİZ'
Bu konudaki fikirlerini şöyle açıkladı Lopez: " Gençken bu tür konularda sınırlarınız olduğunu bilmiyorsunuzdur. Sonra sınıra ulaştığınızda artık "Aman Tanrım. Ben bunu yapamam" dediğiniz bir nokta gelir. Sonra da bir dahaki sefere yapmazsınız."

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Lopez'e göre çocuk sahibi olmak da bu konudaki kararları belirleyen bir ayrıntı. Çünkü bir ebeveyn, çocuklarının iyiliği için "en iyisi" olmak zorunda.

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EVLİ OLDUĞU ADAMIN SETE GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞ
İşte sözün bu noktasında Jennifer Lopez, yıllar önce yaptığı bir şeyi anlattı. Söylediğine göre Marc Anthony ile evli olduğu dönemde, başrolünde oynadığı bir filmin sevişme sahnesini görmemesi için onun sete girmesini yasakladığını söyledi.

Lopez'in söylediğine göre bu olaylar 2010 yılında The Back Up Plan adlı filmin çekimleri sırasında yaşandı. İşte o filmin bir sahnesinde o sırada evli olduğu Marc Anthony'nin film setine girişini yasakladı Lopez. Gelin neler olduğuna bir bakalım.

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'ZAVALLI ADAMA İŞKENCE YAPMAK İSTEMEDİM'
JLo, o filmde hayatının aşkını bulamadığı için tüp bebek yöntemiyle anne olmaya çalışan bir kadını canlandırıyordu. O karakter, tam bu kararı vermişken aniden yıllarca aradığı aşkı buldu. Senaryo gereği rol arkadaşı Alex O'Loughlin'in canlandırdığı karakterle bir yakınlaşma sahnesinde oynaması gerekiyordu. Yapması gereken mutfak masasında oturup söz konusu karakteri baştan çıkarmaktı. İşte o sahnenin çekimi sırasında o sırada evli olduğu Marc Anthony'nin sete girmesini yasakladı.

Bunun nedenini de kısacık bir cümleyle açıkladı Jennifer Lopez: "Zavallı adama işkence etmek istemedim." Sonra da sözlerini "Başka bir adamı baştan çıkarmaya çalışırken Marc'ın beni görmesini istemedim" diye sürdürdü.Ünlü yıldız "Kişisel olarak bu tür sahneler çekmeyi sevmiyorum. Çünkü kendimi rahatsız hissediyorum" diye konuştu.

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İKİ ÇOCUKLU EVLİLİK ÇABUK BİTTİ
Jennifer Lopez ile eski eşi Marc Anthony, 2004 ile 2011 yılları arasında evli kaldılar. Çiftin bu süreçte Max ve Emme adını verdikleri biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya geldi. Lopez ile Marc Anthony, 2014 yılında resmi olarak boşandılar.

Lopez, bir ara dansçısı Casper Smart ile aşk yaşadı. Ardından Alex Rodriguez ile nişanlandı. Herkes evlenmelerini beklerken onlar yollarını ayırdılar. Tam bu haberin üstüne Lopez'in 2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldığı Ben Affleck ile yeniden bir araya geldiği duyuldu.

Bu ikinci denemede, magazin basınının deyimiyle Bennifer, "şeytanın bacağını kırdılar" ve geçen yıl hayatlarını birleştirdiler. 

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BU YILIN BAŞINDA GÜZELLİK KRALİÇESİYLE EVLENDİ
Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony, bu yılın başlarında güzellik kraliçesi Nadia Ferreira ile evlendi. Bu gösterişli tören, Hollywood'da 2023 yılının ilk gösterişli düğünü olarak hafızalara kazındı. Hatta hemen ardından çiftin bir bebek beklediği haberi de geldi. 

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#Jennifer Lopez#Marc Anthony#Ben Affleck

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