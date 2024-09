Üzüntümü çocuklarıma hiç göstermedim: Duşa girip gizlice ağladım

Haberin Devamı

Hatta çocuk sahibi bazı çiftler, aralarındaki anlaşmazlıkları ya da ciddi sağlık sorunlarını da çocuklarına yansıtmamak için ellerinden geleni yapar. Hep onlar iyi olsun, kendilerini kötü hissetmesin diye...

Babalar, ne kadar üzgün olursa olsun genellikle zaten herkesin gözü önünde ağlamaz...Bazı anneler de gözyaşlarını çocuklarının göremeyeceği yerde döker.

HAYATI O DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL

Tıpkı sinema dünyasının ünlü yıldızı Angelina Jolie gibi...

Brad Pitt ile yaşadığı aşk ve evlilik çoktan yıkıldığı, aşkın yerini mahkemelere kadar uzanan sorunların aldığı bir hayat sürüyor 49 yaşındaki Jolie...

Bir yandan üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğunun tam velayetini almak için çabalayan Jolie diğer yandan da mesleğini ve hayatını sündürmeye çalışıyor.

Ünlü yıldız son dönemde opera sahnelerinin efsane diva'sı Maria Callas'ı canlandırdığı Maria adlı filmle gündemde.

İKİ OĞLU SETTE ONUNLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Yönetmenliğini Pablo Larrain'in üstlendiği filmin dünya prömiyerin de 81'inci Venedik Film Festivali'nde yapıldı.

Bu filmle ilgili başka çarpıcı bir ayrıntı da Jolie'nin iki evlatlık oğlu, 23 yaşındaki Maddox ve 20 yaşındaki Pax Thien'in de yapımın kamera arkasında görev yapmış olması.

Jolie bu film sayesinde iki büyük oğluyla ilişkisinde yeni bir sayfa bile açtı. Maddox ve Pax Thien, annelerini hayatlarında hiç görmedikleri biçimde gördü...

Rol gereği bile olsa annelerinin bu hali o iki genç adam için şaşırtıcı oldu.

Jolie'nin ilk evlatlığı ve en büyük oğlu Maddox, doğduğu ülke olan Kamboçya'da çekilen First They Killer My Father adlı filmin kamera arkasında da çalışmıştı. Maria filminde de annesini yalnız bırakmadı.

Vietnamlı oğlu Pax Thien de Jolie'nin Maria Callas'ı canlandırdığı Maria filminin kamera arkasında görev yaptı.





Jolie ve Pitt'in biyolojik çocukları olan ikizlerinden Vivienne da The Outsiders adlı Broadway müzikalinde annesinin yanında yapım asistanı olarak çalıştı.





ANNELERİNİ İLK KEZ ÖYLE GÖRDÜLER

Angelina Jolie, Hollywood Reporter'a verdiği röportajda hem filmin kamera arkasıyla ilgili çarpıcı ayrıntılara yer verdi hem de genellikle pek sık yapmadığı bir şeyi yaptı ve kalbini açtı.

Elbette evinin kapalı kapıları ardında duygularını nasıl yaşadığını ve dışa vurduğunu bilemeyiz ama Jolie, bugüne kadar dışarıdan bakıldığında hep çok soğukkanlı bir görünüm sergiledi.

Gülümserken bile kimi zaman rol yapıp yapmadığını ayırt etmek o kadar da kolay olmadı hiç.

Anlattığına göre Angelina Jolie'nin iki büyük oğlu kendisiyle birlikte çalıştıkları Maria adlı filmin setinde annelerinin kırılgan ve savunmasız yüzünü ilk kez gördü.

DERİN ACILARINI DUŞA GİRDİĞİ ZAMANLARA SAKLIYOR

Jolie verdiği röportajda acısını, üzüntüsünü altı çocuğuna yansıtmadığını 'daha duygusal anlarını' duşta yalnız başına kaldığında yaşadığını şaka yollu da olsa itiraf etti.

Bu yüzden de Maria filminin setinde Maria Callas'ı canlandırırken acıyı böylesine yoğun ve "ağır" bir biçimde yansıttığını iki oğlu Maddox ve Pax Thien'in ilk kez gördüğünü söyledi.

Bu konuda şöyle konuştu Angelina Jolie "Genellikle bu kadar çok acıyı çocuklarımın önünde ifade etmem. Ne kadar üzülüp acı çekerseniz çekin bunu çocuklarınızdan saklamak istiyorsunuz. Ve bu yüzden Maria filminin setinde Maddox ve Pax Thien, rol gereği de olsa beni ilk kez bu kadar çok ağlarken gördüler."

ZORLU BİR DENEYİM

Anlattığına göre Angelina Jolie için hayatı büyük başarıların yanı sıra büyük trajedilerle de dolu olan Maria Callas'ı canlandırmak ruhsal olarak zorlu bir deneyim oldu.

Kimi zaman sette canlandırdığı sahnelerden etkilendiğinde iki oğlu Maddox ve Pax Thien'in kendisine destek verdiğini söyledi güzel yıldız.

"Çocuklarımın Maria'da benimle birlikte çalışmasının benim için büyük anlamı var. Gerçekten zor anlar yaşadığımda yanıma gelip ya bana sarıldılar ya da bir fincan çay ikram ettiler" diye anlattı o anları.

UZAKLARA GİTMEK İSTİYOR

Angelina Jolie, röportajda geleceğiyle ilgili yaptığı planlardan da söz etti. Yıldız, aslında ABD'de ünlülerin "üssü" durumunda olan Los Angeles'ta değil de kilometrelerce uzakta yaşamayı tercih edeceğini de sözlerine ekledi.

Bu konuda kalbindeki ülkenin de ilk evlatlığı ve en büyük oğlu Maddox'ın doğum yeri Kamboçya olduğunu saklamadı.

Bu arada Brad Pitt ile evliliklerinin ilk döneminde Kamboçya'ya gezmeye gittiklerini hatta Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği First They Killed My Father (Önce Babamı Öldürdüler) adlı filmin de bu ülkenin kanlı tarihinden kesitler sunduğunu hatırlatalım.

İKİZLERİN 18 YAŞINA GELMESİNİ BEKLEMEK ZORUNDA

Her ne kadar maddi imkanları istediği her ülkede yaşamasını sağlasa da Jolie için bavullarını toplayıp gitmek o kadar kolay değil.

Çünkü altı çocuğunun en küçükleri olan ikizler Vivienne ve Knox'un tam velayeti için eski eşi Brad Pitt ile yasal mücadelesi sürüyor. Bu yüzden de ikizlerin 18 yaşına gireceği 2026 yılına kadar onları ülkeden kalıcı olarak çıkaramıyor.

Jolie röportajda ikizleri 18 yaşına geldikten sonra neler yapacağını anlattı: "Kamboçya'da çok zaman geçireceğim. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar onları ziyaret etmek için zaman harcayacağım."

'HOLLYWOOD SAĞLIKLI BİR YER DEĞİL'

Jolie, ABD'den uzaklara gitme fikrini geçen yılın son ayında Wall Street Journal'e verdiği röportajda da söylemişti.

Angelina Jolie, dergiye verdiği röportajda Hollywood'un "sağlıklı" bir yer olmadığını belirtip "Belki de bugün olsa sektöre hiç girmezdim" diye konuştu.

Ünlü yıldız, aslında olabilecek en kısa sürede Asya'daki evine taşınmak istediğini belirtti. Fakat bunun için eski eşi Brad Pitt ile devam eden yasal sürecin tamamlanmasını beklemek zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

KENDİNE ÖZGÜ YERLERDE YAŞAMAK İSTİYOR

Söylediğine göre Brad Pitt ile aralarındaki yasal süreç onun istediği gibi özgürce seyahat etmesini ve ülke değiştirmesini engelliyor.

"Bu benim boşanmadan sonra yaşadıklarımın bir parçası. Özgürce yaşama ve seyahat etme yeteneğimi kaybettim" diye sürdürdü sözlerini Jolie.

Aklındaki ülkenin ise en büyük evlatlığı Maddox'un doğduğu yer olan Kamboçya olduğunu söyledi. Yapabileceği ilk anda Kamboçya'da daha fazla vakit geçirmeyi planladığını anlattı Jolie.

Hollywood'un çok sığ ve sağlıksız bir yer olduğunu söyleyen Jolie yaşadığı yerde özgünlük aradığını da sözlerine ekledi.

Oyuncu olan babası Jon Voight ve yine sonradan mesleğini bırakan eski bir oyuncu olan annesi Marcheline Bertrand orada yaşadıkları için Hollywood'da büyüdüğünü anlatan Jolie, "Oradan asla etkilenmedim" diye konuştu.

'OYUNCULUĞU MESLEK OLARAK SEÇMEZDİM'

Jolie, o röportajda eğer bugün her şeye yeniden başlayabilme imkanı bulsaydı meslek olarak oyunculuğu seçmeyeceğini anlattı. Bunda da ünlü insanların özel hayatlarını paylaşmaları beklentisinin etkin olduğunu anlattı.

"Ben kariyerime ilk başladığımda özel hayatımı kamuoyuyla paylaşmak gibi bir beklentim yoktu" diye konuştu ünlü yıldız.

Yarı şaka yarı ciddi bir şekilde de artık sosyal hayatı olmadığını en yakın arkadaşlarının mülteciler olduğunu sözlerine ekledi.