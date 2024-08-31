ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n en karanlÄ±k sÄ±rrÄ± kÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± alt Ã¼st etti: Annemin tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyordum...

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TÄ±pkÄ± yÄ±llar Ã¶nce gencecik bir kÄ±zken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tacizi bir anda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Brooke Shields gibi.

Bir dÃ¶nemin bebek yÃ¼zlÃ¼ oyuncusu, 20'li yaÅŸlarÄ±ndayken sinema sektÃ¶rÃ¼nden 'dost bildiÄŸi' birinin tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l Lana Wilson'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Pretty Baby (GÃ¼zel Bebek) adlÄ± filmde itiraf etmiÅŸti. Hatta Hollywood'da kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± benzer deneyimleri ilk kez anlattÄ±ÄŸÄ± #metoo hareketi sÄ±rasÄ±nda suskun kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de Ã§ok eleÅŸtirilmiÅŸti.

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AslÄ±nda sektÃ¶rÃ¼ uzaktan da olsa bilenler iÃ§in durum Ã¶yle Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildi.. Fakat 58 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun bu itirafÄ±ndan fazlasÄ±yla etkilenen biri vardÄ±: Chris Henchy ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Grier.

Bu yÄ±l Ã¼niversiteye baÅŸlayan 18 yaÅŸÄ±ndaki Grier, annesi Brooke Shields ve ablasÄ± Rowan ile birlikte People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuyu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayla birlikte belgeseli izlerken Ã¶ÄŸrendiÄŸini ve Ã§ok derinden etkilendiÄŸini sÃ¶yledi.

Grier Henchy, "DÃ¼nyayla birlikte bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸreniyordum ve bunu daha derin, daha kiÅŸisel olarak algÄ±ladÄ±m" diye konuÅŸtu. GenÃ§ kÄ±z, annesinin itirafÄ±ndan sonra ise iki bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k belgeselin kalan bÃ¶lÃ¼mlerini izleyemediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

ANLATMA KONUSUNDA KARARSIZDI

Brooke Shields, Pretty Baby filminin gÃ¶steriminden Ã¶nce The Hollywood Reporter'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bu taciz olayÄ±nÄ±, belgeselin yÃ¶netmeni Lana Wilson'a anlatma konusunda emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir dÃ¶nem Hollywood'u kasÄ±p kavuran #metoo hareketi sÄ±rasÄ±nda bu konuda suskun kalan Shields, neden ÅŸimdi konuÅŸtuÄŸunu da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "AslÄ±nda bunu belgeselde anlatÄ±p anlatmayacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum, bu konuda bir fikrim yoktu. Ama konuÅŸmak iÃ§in doÄŸru zaman olduÄŸunu fark ettim."

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Shields, iki kÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± taciz olayÄ±nÄ± anlatmaya karar verdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. GÃ¼zel oyuncu "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu her gÃ¼n olan bir ÅŸey ve aslÄ±nda olmamalÄ±. Bununla ilgili olarak konuÅŸabileceÄŸim bir noktaya geldiÄŸimi hissettim. Bu benim Ã§ok uzun zamanÄ±mÄ± aldÄ±" dedi.

ARA VERDÄ°ÄžÄ° KARÄ°YERÄ°NE DÃ–NMEYÄ° PLANLIYORDU

Brooke Shields, hayatÄ±nÄ±n bu kÃ¶tÃ¼ hatÄ±rasÄ±nÄ± anlatÄ±rken sÃ¶zlerine "Neler olduÄŸunu ilk kez anlatÄ±yorum" diyerek baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan da ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ tecrÃ¼besini kelimelere dÃ¶ktÃ¼.

Shields'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda, oyuncu, ara verdiÄŸi kariyerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaydÄ±. Daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Shields, belgesele adÄ±nÄ± da veren Pretty Baby adlÄ± filmde oynadÄ±ÄŸÄ±nda 12 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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Sonra birkaÃ§ filmde daha kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve eÄŸitimini Ã¶n plana koydu. Princeton Ãœniversitesi'ne devam eden Shields, okulunu bitirdikten sonra tekrar kariyerine dÃ¶nmeye karar verdi. Ä°ÅŸte bu konudaki ilk giriÅŸimi onun iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke edici oldu.

20'LÄ° YAÅžLARININ BAÅžINDAYDI

Brooke Shields'in belgeselde anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o dÃ¶nemde bir film Ã§ekiliyordu ve yapÄ±mcÄ±lar onu da gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almÄ±ÅŸlardÄ±. Sonra bir yÃ¶netmenle buluÅŸtu Shields. Bu olay meydana geldiÄŸinde henÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaydÄ± ve bu buluÅŸmanÄ±n bir iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

Shields o buluÅŸmaya iliÅŸkin olarak "Yemek yedik. Ben bunun bir iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi olduÄŸunu sanÄ±yordum. O kiÅŸiyle daha Ã¶nce tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m ve bana karÅŸÄ± her zaman iyiydi" diye konuÅŸtu. Ama ardÄ±ndan gelenler pek de Ã¶yle iyi bir insanÄ±n sergileyeceÄŸi tÃ¼rden davranÄ±ÅŸlar deÄŸil.

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Shields'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re iÅŸ toplantÄ±sÄ± sandÄ±ÄŸÄ± o akÅŸam yemeÄŸi bir anda aniden ÅŸekil deÄŸiÅŸtirdi. O yÃ¼zden de Shields, oradan Ã§Ä±kmanÄ±n yollarÄ±nÄ± kafasÄ±nÄ±n iÃ§inde tartmaya baÅŸladÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸiye bir taksi Ã§aÄŸÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. O kiÅŸi ise ona, otele geri dÃ¶nmelerini, ona oradan bir taksi Ã§aÄŸÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bunun Ã¼zerine Shields, onunla birlikte oteldeki odasÄ±na gitti. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de orada bir sÃ¼re yalnÄ±z baÅŸÄ±na kaldÄ± ve ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi: " Telefona gitmek istemiyordum Ã§Ã¼nkÃ¼ o benim telefonum deÄŸildi. Oturmak istemiyordum, Ã§Ã¼nkÃ¼ orada kalmÄ±yordum."

Â 'KAPI AÃ‡ILDI... O Ã‡IRILÃ‡IPLAK KARÅžIMDAYDI'

Shields, Ã§aresiz bir ÅŸekilde ne yapacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken odada bulduÄŸu bir dÃ¼rbÃ¼nle pencereye yaklaÅŸtÄ± ve odadan gÃ¶rÃ¼len kumsal manzarasÄ±nÄ± izlemeye baÅŸladÄ±. O sÄ±rada tacizci kiÅŸi odaya girdi. Ä°ÅŸte o an gerÃ§ekten korkunÃ§tu anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re: "KapÄ± aÃ§Ä±ldÄ± ve o kiÅŸi Ã§Ä±plak olarak iÃ§eri girdi. DÃ¼rbÃ¼nÃ¼ bÄ±raktÄ±m, o kiÅŸi ise Ã¼zerime doÄŸru geliyordu."

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AdamÄ±n kendisine zor kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Shields kendisinin ise donup kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Olup bitenleri gÃ¼reÅŸe tutuÅŸmaya benzeten Ã¼nlÃ¼ oyuncu o anlarda boÄŸulmaktan ya da vurulmaktan korktuÄŸunu, bu yÃ¼zden de adama karÅŸÄ±lÄ±k veremediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

"Benim bir 'hayÄ±r' demem yeterli olmalÄ±ydÄ±" yorumunu yapan Brooke Shields, o anda aklÄ±ndan geÃ§en tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin hayatta kalmak ve o odadan Ã§Ä±kmak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BÃœTÃœN YOL BOYU AÄžLADI

Brooke Shields, o otel odasÄ±nda kendisine saldÄ±ran kiÅŸinin olay bittikten sonra sanki neler olduÄŸunu bilmiyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Korku dolu anlarÄ±n ardÄ±ndan tacizcisi ona kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶yleyince de Shields, odadan Ã§Ä±kÄ±p asansÃ¶re bindiÄŸini, kendini bir taksiye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "ArkadaÅŸÄ±mÄ±n evine gidene kadar yol boyunca aÄŸladÄ±m."

Brooke Shields, taciz olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan o kiÅŸiyle yÃ¼zleÅŸmek yerine ona bir mektup yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¶yledi. O mektupta da bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼ven duygusunun uÃ§up gittiÄŸini yazdÄ±. ArdÄ±ndan tacizcisine "ne cÃ¼retle" bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu.

Shields "BÃ¼tÃ¼n olup biteni zihnimden ve bedenimden silmek ve yoluma devam etmek istedim. Bu sistem bir kez bile bana yardÄ±m etmek iÃ§in gelmemiÅŸti. Bu yÃ¼zden kendi baÅŸÄ±ma gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak zorundaydÄ±m" diye konuÅŸtu.

Brooke Shields ile ikinci eÅŸi Chris Henchy'nin iki tane kÄ±zÄ± var. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rowan 20 yaÅŸÄ±nda.





Annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayla birlikte Ã¶ÄŸrenen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Grier ise henÃ¼z 18 yaÅŸÄ±nda.Â

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