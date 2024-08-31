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Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var

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#Angelina Jolie#Maria Callas#Pablo Larrain
Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 11:15

Angelina Jolie'yi yeryüzünde tanımayan yoktur büyük olasılıkla. Kelimenin tam anlamıyla sinema dünyasının içine gözlerini açtı... Babası Jon Voight dönemine damgasını vuran bir yıldızdı. Güzelliğini aldığı annesi Marcheline Bertrand da oyuncuydu aslında. Ama onun kariyeri o kadar iyi gitmedi... Boşandıktan sonra çocuklarına bakabilmek için mesleğini geri plana itti.

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Yakınlarının ona seslendiği adıyla Angie ise daha ilk gençlik yıllarından itibaren dünyanın en güzel kadınlarından biri unvanını aldı ve yıllar boyunca kimseye kaptırmadı.

Çok genç yaşta yaptığı ilk evliliği yürümedi. Ardından iki kez daha denedi. Ama yine olmadı... Özellikle de bir zamanlar "aşk destanı" yazdığı üçüncü kocası Brad Pitt ile  hesaplaşması bitmek bilmedi bir türlü.

Hayatında her ne olursa olsun bazı sayılı anlar dışında da duygularını hep kendine sakladı. Ama bu kez kendine hakim olamadı. 

Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var

Angelina Jolie, Maria Callas'ı canlandırdığı filmin galasında son derece şık ve zarif bir görüntü sergiledi... 

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Angelina Jolie, şu sıralarda sinemanın en büyük buluşmalarından birinde yerini aldı. Önce kendine dair bir açıklama yaptı.

Genellikle gülümsemesinin arkasına sakladığı duygularının çok az bir bölümünü tek bir cümleyle de olsa dışarı vurdu: "Benim de savunmasızlıklarım ve söylemeyeceğim şeyler var" dedi.

49 yaşındaki Jolie, bu yıl 81'inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan Maria adlı filmin yıldızı olarak yer aldı. 

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Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var

Güzel oyuncu, kırmızı halıda objektiflere bol bol poz verdi. Üzerinde de Maria Callas'ın giyim tarzını ve o yılların modasını yansıtan bir kıyafet vardı. 

Şilili yönetmen Pablo Larrain'in imzasını taşıyan film, opera sahnelerinin divası Maria Callas'ın hayatından kesitleri beyazperdeye taşıyor.

Jolie'nin, kariyerinin en iddialı rollerinden birini üstlendiği filmin dünya prömiyeri, 81'inci Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Film, festival sarayını dolduran seyirciler tarafından öyle çok beğenildi ki gösterimin ardından tam sekiz dakika ayakta alkışlandı.

O sırada da yönetmen Larrain oturduğu koltuktan kalkıp seyirciyi selamladı. Sonra da Angelina Jolie'nin elinden tutup onu da yanına alarak bir kez daha seyirciye selam gönderdi.

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Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var

Filmin gösteriminin ardından seyirciler tam 8 dakikalık bir ayakta alkış yağmuru başlattı. Jolie de o sırada gözyaşlarına hakim olamadı. 

Alkışlar öyle yoğundu ki Angelina Jolie, bu sevgi karşısında gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı. Yıldız, bir yandan seyirciyi selamlarken diğer yandan da durmadan gözlerinden akan yaşları sildi.

Bu arada Angelina Jolie, filmin gösteriminden önce düzenlenen basın toplantısına da katıldı. Orada, canlandırdığı Maria Callas ile kendisi arasında bir bağlantı kurup kurmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Burada söyleyemeyeceğim şeyler var. Muhtemelen bunları siz de biliyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz" dedi.

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Maria Callas'ı canlandırırken bu efsane opera yorumcusuyla nasıl bağlantı kurduğunu da "Callas'ın savunmasızlığını ve kırılganlığını paylaştığını" söyleyerek anlattı.

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Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var

Filmin basın toplantısında Jolie, kendisinin de tıpkı Maria Callas gibi savunmasızlıkları olduğunu belirtti. "Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var" diye konuştu. 

Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var

Bu arada Jolie, hem basın toplantısı sırasında hem de prömiyer gecesi Callas'a bir selam göndermeyi de unutmadı. Onun yıllar önce kullandığı iki tane broşu aksesuar olarak kullandı.

Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var

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Jolie, galada da Maria Callas'ın koleksiyonunda yer alan bir broşu kullandı. 

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#Angelina Jolie#Maria Callas#Pablo Larrain

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