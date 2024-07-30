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Jolie'nin, Brad Pitt ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde Vietnam'dan evlat edindiÄŸi 20 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Pax Thien, kaza geÃ§irip baÅŸÄ±ndan yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

MOTOSÄ°KLETÄ°YLE DURAN BÄ°R OTOMOBÄ°LE Ã‡ARPTI

Bir sÃ¼re Ã¶nce babasÄ± Brad Pitt hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ve olumsuz eleÅŸtirilerle dolu sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla konuÅŸulan Pax Thien, dÃ¼n gece Los Angeles'ta kullandÄ±ÄŸÄ± motosiklet ile giderken kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta duran bir otomobile Ã§arpÄ±.

Darbe sonrasÄ± elektrikli motosikletinden dÃ¼ÅŸtÃ¼ Pax Thien. Ã‡arptÄ±ÄŸÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hemen koÅŸarak yanÄ±na gitti. Bir sÃ¼re sonra saÄŸlÄ±k ekipleri de kaza yerine ulaÅŸtÄ±.

Kaza sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±nda kaskÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen Pax Thien, kalÃ§asÄ±ndaki ve baÅŸÄ±ndaki aÄŸrÄ±dan ÅŸikayet etti. Bunun Ã¼zerine saÄŸlÄ±k ekipleri gencin beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hemen hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

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TMZ adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re yapÄ±lan tetkiklerde Pax Thien'in ciddi bir saÄŸlÄ±k sorununun olmadÄ±ÄŸÄ± ve bir sÃ¼re mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda kaldÄ±ktan sonra evine gidebileceÄŸi belirtildi.

Pax Thien'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaza, Los Angeles'taki Los Feliz BulvarÄ±'nda dÃ¼n akÅŸam Ã¼zeri 17:00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± o sÄ±rada trafiÄŸin de yoÄŸun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

JOLIE'NÄ°N ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLATLIK Ã‡OCUÄžU

Pax Thien, Angelina Jolie'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu. Onu henÃ¼z bebeklikten yeni Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Vitnam'da bir yetimhaneden evlat edindi Jolie.

Jolie, Pitt ile birlikteytken VietnamlÄ± Pax ThieN'i evlatk edindi. Bu isim Bu isim, Latince'de ''barÄ±ÅŸ'', Vietnam dilinde ise ''gÃ¶kyÃ¼zÃ¼'' anlamÄ±na geliyor. Jolie ile ilk karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n karÄ±ÅŸÄ±k duygular iÃ§indeydi. Ã–nce Jolie'ye gÃ¼lÃ¼mseyen minik Pax Thien sonra utangaÃ§ tavÄ±rlar sergiledi daha sonra da aÄŸlamaya baÅŸladÄ±.

Jolie ve Pitt onu ailelerine kattÄ±ktan sonra eskiden kaldÄ±ÄŸÄ± yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adÄ±na Ã§ok sevindiklerini sÃ¶yleyerek "Onu Ã¶zleyeceÄŸiz ama geride Ã¶zen gÃ¶stermemiz gereken baÅŸka Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var. Tek avuntumuz da bu olacak" demiÅŸlerdi.

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EVLATLIK Ã‡OCUKLARINA Ä°LGÄ°SÄ° DAHA FAZLA

Jolie birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Elle dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Ã¼Ã§ biyolojik Ã§ocuÄŸundan daha fazla evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±na eÄŸilimi olduÄŸunu gizlememiÅŸti.

Bu konuda kendisine yÃ¶neltilen bir soruya "kendisini, evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ± Maddox, Zahara ve Pax Thien'e daha yakÄ±n hissettiÄŸini" sÃ¶ylemiÅŸti. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar nice zorluklar yaÅŸadÄ±lar ve bÃ¼tÃ¼n bunlarIn sonucunda hayatta kaldÄ±lar."

Jolie, o rÃ¶portajda ilk biyolojik kÄ±zÄ± Shiloh'ya baktÄ±ÄŸÄ±nda ne gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Shiloh, onlarla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸduÄŸu andan itibaren birÃ§ok ayrÄ±calÄ±ÄŸa sahip. O yÃ¼zden ona yÃ¶nelik eÄŸilimim, diÄŸer ikisinden daha az." Elbette kendi Ã¶z kÄ±zÄ±nÄ± sevdiÄŸini ve onun ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etmediÄŸini sÃ¶yleyen Jolie, yine evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha kÄ±rÄ±lgan bir yapÄ±ya sahip olduklarÄ±nÄ± ekledi.

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Jolie, Maddox, Zahara ve Pax Thien'i evlat edindiÄŸinde hiÃ§birinin yeni doÄŸan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Onlar bana geldiklerinde kendilerine ait bir kiÅŸilikleri vardÄ±" dedi. Fakat kendi biyolojik Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kiÅŸiliÄŸinin geliÅŸmesinde kendisinin ve babalarÄ±nÄ±n etkisi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BABASINA AÄžIR SÃ–ZLER SARF ETTÄ°

Pax Thien, bir sÃ¼re Ã¶nce de babasÄ± Brad Pitt hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ve sonradan ortaya Ã§Ä±kan bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

Pax Thien, dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kleyen paylaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in Brad Pitt'in Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±ÄŸÄ± gece teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± yaparken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± seÃ§ti.

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Sonra da ÅŸu satÄ±rlarÄ± yazdÄ±: "Bu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda pisliÄŸin Babalar GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir insan olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yorsun. Senin yanÄ±nda korkudan titreyen dÃ¶rt kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuna karÅŸÄ± hiÃ§bir empatin yok. Aileme verdiÄŸin zararÄ± asla anlayamayacaksÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapabilecek durumda deÄŸilsin. En yakÄ±nlarÄ±mÄ±n hayatÄ±nÄ± sÃ¼rekli olarak cehenneme Ã§evirdin. Kendine ve dÃ¼nyaya istediÄŸini sÃ¶yleyebilirsin. Ama gÃ¼n gelir gerÃ§ekler gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kar. Babalar GÃ¼nÃ¼'n kutlu olsun berbat insan."

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Pax Thien'in 2020 yÄ±lÄ±nda, sadece arkadaÅŸlarÄ±na aÃ§Ä±k olan Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu mesaj aradan geÃ§en bunca zaman sonra gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

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Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin Ã¼Ã§ evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸundan biri olan Pax Thien, bu mesajÄ± tam da annesi ile babasÄ±nÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmeyen boÅŸanma sonrasÄ± kavgalarÄ±nÄ±n ortasÄ±nda paylaÅŸtÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re.

Angelina Jolie tarafÄ±ndan Vietnam'dan evlat edinilen Pax Thien, daha sonra Pitt tarafÄ±ndan da nÃ¼fÃ¼suna geÃ§irilmiÅŸti. VietnamlÄ± genÃ§, hem Jolie'nin hem de Pitt'in soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± bu ÅŸekilde.

Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re o da aÄŸabeyi Maddox gibi Brad Pitt ile boÅŸanmalarÄ± sÃ¼recinde annesi Angelina Jolie'nin tarafÄ±nda yer aldÄ±.

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