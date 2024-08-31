Karısıyla yaşlanmak için almıştı... Şimdi orada yeni aşkıyla gününü gün ediyor

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Bir dönemin Brangelina'sının halini özetlemek gerekirse "Sadece beş yıl süren evliliklerinin ardından gelen boşanma davası, çocukların velayeti ve ortak işleriyle ilgili davalar neredeyse evlilikten bile uzun sürdü" diye özetleyebiliriz.

Jolie ve Pitt cephesinde ardı ardına bir sürü gelişmeler yaşanıyor. Görünüşe göre eski çiftin hesaplaşması da öyle kolayca bitecek gibi değil. Ama diğer yandan da hayat akıp gidiyor...

Jolie, şu sıralarda opera sahnelerinin divası Maria Callas'ı canlandırdığı Maria filminin dünya prömiyeri ve tanıtım turlarıyla meşgul.

81'inci Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Jolie'nin oradan ayrılmasından sonra bu kez de sıra eski kocası Brad Pitt'e gelecek. O da yeni filmi Wolfs'un tanıtımı için aynı festivalde kırmızı halıya çıkacak.

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İşin bu kısmı böyle.. Bir de eski çiftin yeni aşk hayatları var.

Jolie'nin adı bugüne kadar birçok kişiyle aşk söylentisine karışsa da henüz kimseyle el ele göz göze görüntülenmedi.

Fakat Brad Pitt bir süredir Ines de Ramon ile bir aşk yaşıyor. Önceleri bu yeni ilişkisini gözlerden uzak tutsa da artık Ines ile el ele kamera karşısına da çıkıyor. Kimseden saklanmıyor.

Brad Pitt bir süredir Ines de Ramon ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Mücevher tasarımcısı olarak tanınan Ines de Ramon, oyuncu Paul Wesley ile boşanmayla biten bir evlilik yaşamıştı.





Pitt, Venedik Film Festivali'ne de sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte gitti.

KARISIYLA YAŞLANMAK İÇİN ALDIĞI YERDE SEVGİLİSİYLE GÜNÜNÜ GÜN EDİYOR

Pitt cephesinden gelen başka ilginç bir haber magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti şu sıralarda...

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Buna göre 60 yaşındaki Brad Pitt, bir zamanlar Angelina Jolie ile birlikte yaşlanmayı planladığı Fransa'daki Miraval Şatosu'nun keyfini şimdi yeni sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte çıkarıyor.

Aslına bakılırsa Brad Pitt, yaz ayları boyunca bir ara meslektaşı George Clooney ve ailesini İtalya'nın Como gölü yakınlarındaki villasında ziyaret etti. Ardından İzlanda'da motosiklet turu yaparken görüntülendi.

Ama yine de sonuç olarak yaz mevsimini yanında sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte Miraval'da geçirdi.

Bu ayrıntının neden bu kadar ilgi çektiğine gelirsek...

HEM EVLİLİĞİN BAŞLADIĞI HEM AİLENİN YIKILDIĞI YER

Bir zamanların büyük aşıkları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in, boşanma sonrasında yaşadıkları ve artık dava konusu olan anlaşmazlıkların en büyüğü bu şato yüzünden çıkmış durumda.

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Eski çift, burada bir alkollü içki işine girdi. Ayrılığın ardından Angelina Jolie, kendi hisselerini Jolie'ye sormadan Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı.

İşte eski çift arasındaki 'kızılca kıyamet' de ondan sonra koptu...

Pitt, tam tersine bir anlaşmaları olduğu halde Jolie'nin kendisine sormadan hisselerini satmasına öfkelendi. Üstelik bu hisseleri bir Rus iş insanına satarak itibarını zedelemekle suçladı eski eşini.

Sonuç olarak Jolie ile Pitt bu şato yüzünden mahkemelik oldu. Dava sonucunda da Jolie'nin Rus iş insanına sattığı yüzde 10 hissesi Brad Pitt'e geri verildi. Bu şekilde de aktör, şatosuna kavuşmuş oldu.

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AŞKLARININ ZİRVESİNDE SATIN ALINMIŞTI

Oysa bu şatonun Angelina Jolie ve Brad Pitt açısından büyük bir önemi var. Yıllar önce aşklarının zirvesindeyken burayı birlikte yaşlanmak amacıyla satın almışlardı.

Hatta ikizleri Vivienne ve Knox, Fransa'da bir hastanede dünyaya geldikten sonra da onları alıp bu şatoya getirmişlerdi.

Daha da önemlisi düğünleri de bu şatoda gerçekleşti.

Şimdi ise Jolie, bu şatoya epeydir adım atmıyor. Gelen haberlere göre de geniş bir arazinin içindeki şatonun keyfini çıkaranlar ise Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon.

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Her ne kadar eski aşıklar artık Miraval Şatosu konusunda konuşmuyor olsa da bu mülkün dekorasyonunu yapan Frank Pollaro bu konuda bazı "içeriden" bilgiler vermişti geçen yıl Vanity Fair'in kendisiyle yaptığı röportajda.

Pollaro, Fransa'da Correns'te bulunan Miraval Şatosu hakkında etkileyici sözler sarf etti. Ona göre Miraval, Brad Pitt için karısına ve çocuklarına bir aşk mektubuydu. Angelina ile çocuklara güzel bir yaşam sürmek ve onları ünlülerin üzerindeki baskıdan koruyan bir kalkan olmasını istediği bir aşk mektubuydu."

Miraval Şatosu'nda çalışan güvenlik ekibinin başındaki Gary Bradbury ise Brad Pitt'in, bütün gün boyunca şatoda mimarlar, tasarımcılar, taş ustaları, tesisatçılar ve elektrikçiler ile birlikte öğle yemeğine kadar çalıştığını anlattı.

GÜZEL BİR FİLM SAHNESİ GİBİ

Ardından da öğle yemeği için saat 13:00'te mola verdiğini. Çocuklarını da alıp sık sık arazide bulunan göle balık tutmaya gittiklerini söyledi.

Bradbury'nin anlattıkları sanki güzel bir filmin sahneleri arasından çıkmış gibi: " Angie öğle yemeğini dışarı getirir ve hepimiz orada oturup piknik yapardık. Sandvicimi alıp oradan uzaklaşırdım. Çok tatlı ve romantiktiler. Onların zamanıydı. "

Onun anlattıklarına göre burası, özellikle Brad Pitt'in tamamen kendisi gibi davranabildiği gizli bir bahçe olduğunu. Oyuncunun genellikle etraftaki mahallelerde yüryüşe çıktığını ya da zaman zaman koşu yaptığını anlattı.

Gözden Kaçmasın Angelina bile ağladı: Benim de söyleyemeyeceğim şeyler var Haberi görüntüle

Angelina Jolie , 2021 yılında Brad Pitt 'e gönderdiği bir elektronik postada bu durumu aslında satırlarıyla ifade etmişti: " Şimdi bu satırları ağlamadan yazabilmek zor. Her şeyin ötesinde burası ikizler doğduktan sonra onları getirdiğimiz evdi. Annemin anısına yerleştirdiğimiz bir plaket üzerinde evlendiğimiz yerdi. Yaşlanacağımı düşündüğüm yerdi burası. Ama aynı zamanda ailemizin sonunun başlangıcını da işaret eden bir yer."

Hemen küçük bir not. Jolie ve Pitt'in biyolojik çocukları dünyanın farklı yerlerinde dünyaya geldi.

Shiloh, Namibya'da ikizler Vivienne ve Knox da Fransa'da doğdu. Jolie'nin satırlarında da ifade ettiği gibi ikizler doğdukları hastaneden çıktıktan sonra Miraval Şatosu'na götürüldüler.