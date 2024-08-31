Ailesinin gururu yine ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Yeni Ã¼niformasÄ± ne de Ã§ok yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ

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Dedesi Juan Carlos ve annesi Letizia'nÄ±n adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallarÄ±n arasÄ±nda ailenin "temiz ve genÃ§ vitrin yÃ¼zÃ¼" olan Leonor'un hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§Ä±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle 18 yaÅŸÄ±na giren Prenses, Ã¼lkesinin deniz kuvvetlerindeki askerlik gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

GeÃ§en yÄ±l ilk kez kara kuvvetlerinde askeri eÄŸitime baÅŸlayan genÃ§ prenses iÃ§in bu gÃ¶revinin ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼.

Son olarak hava kuvvetlerinde belli bir eÄŸitimden geÃ§tikten sonra askerlik hizmetini tamamlamÄ±ÅŸ olacak.

O ARTIK DENÄ°ZCÄ°

Prenses Leonor, geÃ§tiÄŸimiz perÅŸembe gÃ¼nÃ¼, Ã¼zerinde beyaz Ã¼niformasÄ±yla Ä°spanya Deniz Kuvvetleri'ne adÄ±m attÄ±.

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GÃ¶revine tÃ¶renle baÅŸlayan Leonor'u eÄŸitim gÃ¶receÄŸi akademinin baÅŸÄ±ndaki Deniz YÃ¼zbaÅŸÄ± Pedro Cardona karÅŸÄ±ladÄ±.

Bu arada dikkat Ã§eken baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±...

ONU UÄžURLAMAYA AÄ°LESÄ°NDEN KÄ°MSE GÄ°TMEDÄ°

Leonor, geÃ§en yÄ±l kara kuvvetlerinde eÄŸitimine baÅŸlarken ona annesi KraliÃ§e Letizia, babasÄ± Kral Felipe ve kardeÅŸi Prenses Sofia eÅŸlik etmiÅŸti.

Zaragoza Askeri Akademisi'nin kapÄ±sÄ±nda ailesine sarÄ±lÄ±p vedalaÅŸan Leonor, o anlarda ÅŸimdi olduÄŸundan daha Ã¼rkekti.

Bu kez ise Deniz Kuvvetleri'ndeki eÄŸitimine gittiÄŸinde yalnÄ±z baÅŸÄ±naydÄ±, yanÄ±nda ailesinden hiÃ§ kimse yoktu.

ArtÄ±k hem ÅŸu andaki hem de gelecekteki konumuna iyice alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nen Leonor; artÄ±k kendi ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durabildiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

HeyecanlÄ± ve istekli olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len Prenses Leonor, bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle kendisine verilen bilgileri dinledi, yeri geldiÄŸinde sorular sordu. Bir anlamda artÄ±k tam olarak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸ oldu.

Beyazlar iÃ§indeki Leonor'un askeri kurallara alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â

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Leonor, Zaragoza Askeri Akademisi'ne baÅŸlarken onu okula annesi KraliÃ§e Letizia, babasÄ± Kral Felipe ve kardeÅŸi Sofia gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. GenÃ§ prenses askeri eÄŸitiminin ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne baÅŸlarken ise yanÄ±nda ailesinden kimse yoktu.Â

Leonor, Ã¼lkesinin kara kuvvetlerindeki askeri eÄŸitimini tamamladÄ±. Bu gÃ¶revi sÄ±rasÄ±ndaki son duraÄŸÄ± ise Hava Kuvvetleri olacak. Kendisinden Ã¶nce babasÄ± Felipe de aynÄ± sÃ¼reÃ§lerden geÃ§miÅŸti. BirÃ§ok kraliyet ailesi gibi Ä°spanya'da da cinsiyet farkÄ± gÃ¶zetilmeksizin veliahtlar askeri eÄŸitim almak zorunda.Â

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Gelecekte Ã¼stleneceÄŸi gÃ¶revlerin sorumluluÄŸunu daha ÅŸimdiden taÅŸÄ±maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Leonor, bu yaz yalnÄ±z baÅŸÄ±na ilk uluslararasÄ± gezisine de Ã§Ä±ktÄ±. Portekiz'e bir resmi ziyarette bulundu.

ArdÄ±ndan da Paris'te yapÄ±lan Olimpiyat OyunlarÄ±'nda kardeÅŸi Sofia ile birlikte Ã¼lkesini temsil eden sporcularÄ± destekledi. OnlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakalarÄ± izledi, kamplarÄ±na ziyaretler yaptÄ±.

Leonor'un Deniz Kuvvetleri'nde gÃ¶receÄŸi eÄŸitim iki bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸuyor. Prenses, bir yandan teorik eÄŸitim alÄ±rken diÄŸer yandan da Juan Sebastian Elcano adlÄ± eÄŸitim gemisinde bu eÄŸitimlerde aldÄ±ÄŸÄ± bilgileri pratiÄŸe dÃ¶kecek.

Prenses'in deniz kuvvetlerindeki eÄŸitimi 16 Temmuz 2015'e kadar sÃ¼recek. Bu konudaki son duraÄŸÄ± ise Ä°spanya hava kuvvetleri olacak.

HAYRANLARI ÃœNÄ°FORMAYI Ã‡OK YAKIÅžTIRDI: Bu arada Leonor'un, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ± onu adÄ±m adÄ±m takip etmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BirÃ§oÄŸunun yorumuna gÃ¶re Leonor'a askeri Ã¼niforma Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±yor. Onu yaÅŸÄ±na uygun giyinmemekle eleÅŸtiren hayranlarÄ±, askeri Ã¼niformayÄ± ise Ã§ok gÃ¼zel taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

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Ã–zellikle 18 yaÅŸÄ±na girmesiyle birlikte bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada bir "Leonor Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±" yaÅŸanmaya baÅŸlandÄ±. HayranlarÄ±na gÃ¶re Leonor, kendi kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en gÃ¼zel kraliÃ§esi olacak. Ama eleÅŸtirildiÄŸi bir noktada var elbette. BirÃ§ok hayranÄ±na gÃ¶re genÃ§ prenses, yaÅŸÄ±na uygun giyinmiyor. Daha Ã§ok annesinin giyebileceÄŸi kÄ±yafetleri tercih ediyor.Â





TAHTA GEÃ‡Ä°NCE TARÄ°H YAZACAK

Avrupa'da babalarÄ±nÄ±n tahtlarÄ±na geÃ§ecek veliaht prensesler kuÅŸaÄŸÄ±ndan olan Leonor, gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde 150 yÄ±l sonra bir tarih yazmÄ±ÅŸ da olacak.

Ama bunun nedeni sadece tahta geÃ§mesi olmayacak.

Leonor, tahta geÃ§tiÄŸi gÃ¼n Ã¼lkesinin son 150 yÄ±lÄ±nda hÃ¼kÃ¼mdar olan ilk kraliÃ§e olacak. TÄ±pkÄ± bugÃ¼n "dÃ¼nyanÄ±n tek gerÃ§ek kraliÃ§esi" olarak anÄ±lan Danimarka KraliÃ§esi 2. Margrethe gibi.

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Son olarak bundan Ã¶nce Leonor'un dÃ¶rt kuÅŸak Ã¶teden bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesi Isabella II bu gÃ¶revi Ã¼stlenmiÅŸti.

DoÄŸuÅŸtan prenses yani kraliyet ailesinin soyundan gelen hÃ¼kÃ¼mdar kraliÃ§e Isabella, 1833 yÄ±lÄ±nda tahta Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve 1868 yÄ±lÄ±na kadar bu gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°KÄ° GENÃ‡ PRENSES CAN SÄ°MÄ°DÄ° OLDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Prenses Leonor ve hatta kardeÅŸi "yedek prenses" Sofia, son yÄ±llarda tatsÄ±z olaylarla sarsÄ±lan Ä°spanyol kraliyet ailesi iÃ§in bir can simidi oldu.

Leonor'un dedesi, eski kral Juan Carlos'Ä±n adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yolsuzluklar, karÄ±sÄ± Sofia'yÄ± herkesin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde aldatmasÄ±... Hatta bu yÃ¼zden tahtÄ±nÄ± oÄŸlu Felipe'ye beklenenden daha erken bÄ±rakÄ±p Abu Dabi'de yaÅŸamaya baÅŸlamasÄ±...

Son olarak Kral Felipe'nin karÄ±sÄ± KraliÃ§e Letizia'nÄ±n eski sevgilisinin ortaya attÄ±ÄŸÄ± "Letizia hamileyken bile benimle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu" sÃ¶ylentileri... Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar ailenin hem Ã¼lkedeki hem de dÃ¼nyadaki itibarÄ±nÄ± sarsmÄ±ytÄ± ki bir anda Leonor yÄ±ldÄ±z gibi parlamaya baÅŸladÄ±.

AÄ°LENÄ°N VÄ°TRÄ°N YÃœZLERÄ°

Elbette Ä°spanyol kraliyet ailesi bÃ¼tÃ¼n bu iddialara yanÄ±t vermedi. HiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. SonuÃ§ olarak bu yÄ±l Kral Felipe'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 10'uncu yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamalarÄ± bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n gÃ¶lgesi altÄ±nda baÅŸladÄ±.

Her ne kadar Ä°spanyol kraliyet ailesi Letizia'nÄ±n sadakatsizliÄŸine dair iddialara doÄŸrudan yanÄ±t vermemiÅŸ olsa da bu konuda da gerekli adÄ±mlarÄ± attÄ±.

Ailenin geleceÄŸi olan bir yÃ¼zÃ¼ "vitrine sÃ¼rdÃ¼." Yani Felipe ile Letizia'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±, geleceÄŸin kraliÃ§esi Prenses Leonor, planlÄ± bir ÅŸekilde Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece Bourbon ailesi, bu iki genÃ§ prenses sayesinde Ã¼lkesinin gelecek nesilleriyle de arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ kurdu.

BU KADAR GÃ–Z Ã–NÃœNDE OLMASI PLANIN BÄ°R PARÃ‡ASI

Leonor'un, geÃ§en yÄ±l kutlanan 18'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nden hemen Ã¶nce halkÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼ne daha Ã§ok Ã§Ä±kmaya baÅŸlamasÄ± ve daha aktif roller Ã¼stlenmesi de bunun bir parÃ§asÄ±.

Bir yandan adÄ±m adÄ±m askeri eÄŸitimini gÃ¶ren bir yandan da gÃ¶revlerini aksatmayan Leonor, son yÄ±llarda ailesi hakkÄ±nda ortalarda dolaÅŸan ve aslÄ±nda sadece bir kraliyet ailesine deÄŸim kimseye yakÄ±ÅŸmayacak iddialara karÅŸÄ± ailenin etkili bir silahÄ±.

Sadece kraliyet uzmanlarÄ±na gÃ¶re deÄŸil bu konuyu takip eden birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re de Leonor'un bu kadar Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bir tesadÃ¼f deÄŸil.

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