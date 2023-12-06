HayranlarÄ± buna Ã§ok Ã¼zÃ¼lecek... Yolun sonu gÃ¶rÃ¼ndÃ¼

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Buna belki onu kamera karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rmek isteyen hayranlarÄ± Ã§ok memnun olmayacak. Ama 48 yaÅŸÄ±ndaki Angelina Jolie, oyunculuÄŸu bÄ±rakmayÄ± hatta Ã¼lke bile deÄŸiÅŸtirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bunu da WSJ dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ± Jolie.

Brad Pitt ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik altÄ± tane Ã§ocuk sahibi olan Angelina Jolie, dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda Hollywood'un "saÄŸlÄ±klÄ±" bir yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Belki de bugÃ¼n olsa sektÃ¶re hiÃ§ girmezdim" diye konuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, aslÄ±nda olabilecek en kÄ±sa sÃ¼rede Asya'daki evine taÅŸÄ±nmak istediÄŸini belirtti. Fakat bunun iÃ§in eski eÅŸi Brad Pitt ile devam eden yasal sÃ¼recin tamamlanmasÄ±nÄ± beklemek zorunda olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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Angelina Jolie, eski eÅŸi Brad Pitt ile ilgili yasal sÃ¼reÃ§lerin tamamlanmasÄ±ndan sonra Hollywood'dan hatta ABD'den bile uzaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hedefi ise en bÃ¼yÃ¼k evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox'un memleketi KamboÃ§ya.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Brad Pitt ile aralarÄ±ndaki yasal sÃ¼reÃ§ onun istediÄŸi gibi Ã¶zgÃ¼rce seyahat etmesini ve Ã¼lke deÄŸiÅŸtirmesini engelliyor.Â

"Bu benim boÅŸanmadan sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±n bir parÃ§asÄ±. Ã–zgÃ¼rce yaÅŸama ve seyahat etme yeteneÄŸimi kaybettim" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini Jolie.

AklÄ±ndaki Ã¼lkenin ise en bÃ¼yÃ¼k evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox'un doÄŸduÄŸu yer olan KamboÃ§ya olduÄŸunu sÃ¶yledi. YapabileceÄŸi ilk anda KamboÃ§ya'da daha fazla vakit geÃ§irmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Jolie.

Hollywood'un Ã§ok sÄ±ÄŸ ve saÄŸlÄ±ksÄ±z bir yer olduÄŸunu sÃ¶yleyen Jolie yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerde Ã¶zgÃ¼nlÃ¼k aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Oyuncu olan babasÄ± Jon Voight ve yine sonradan mesleÄŸini bÄ±rakan eski bir oyuncu olan annesi Marcheline Bertrand orada yaÅŸadÄ±klarÄ± iÃ§in Hollywood'da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Jolie, "Oradan asla etkilenmedim" diye konuÅŸtu.

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Angelina Jolie, eÄŸer hayata yeniden baÅŸlayabilseydi belki de meslek olarak oyunculuÄŸu seÃ§meyeceÄŸini anlattÄ±.Â

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Jolie, eÄŸer bugÃ¼n her ÅŸeye yeniden baÅŸlayabilme imkanÄ± bulsaydÄ± meslek olarak oyunculuÄŸu seÃ§meyeceÄŸini anlattÄ±. Bunda da Ã¼nlÃ¼ insanlarÄ±n Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± paylaÅŸmalarÄ± beklentisinin etkin olduÄŸunu anlattÄ±.

"Ben kariyerime ilk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda Ã¶zel hayatÄ±mÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmak gibi bir beklentim yoktu" diye konuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z.

YarÄ± ÅŸaka yarÄ± ciddi bir ÅŸekilde de artÄ±k sosyal hayatÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± en yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mÃ¼lteciler olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Angelina Jolie, yarÄ± ÅŸaka yarÄ± ciddi en yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n mÃ¼lteciler olduÄŸunu sÃ¶yledi. "Onlardan sadece gÃ¼Ã§lÃ¼ olmayÄ± deÄŸil insanlÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ÄŸrendim" dedi.



YÄ±llar boyunca BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in MÃ¼lteciller YÃ¼ksek KomiserliÄŸi'ne baÄŸlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Angelina Jolie o sÃ¼re boyunca KamboÃ§ya, Tanzanya, Sierra Leone ve Pakistan gibi Ã¼lkeleri gezdi.

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MÃ¼ltecileri kendine neden yakÄ±n hissettiÄŸini de ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ± Angelina Jolie " BÃ¶ylesine zorluklardan geÃ§en insanlar daha dÃ¼rÃ¼st ve ben onlarla birlikte olduÄŸumda kendimi rahat hissediyorum."

OnlarÄ±n kendisi iÃ§in sadece gÃ¼Ã§lÃ¼ olmayÄ± deÄŸil insanlÄ±ÄŸÄ± da hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Jolie.

Her ne kadar oyunculuktan emekli olmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylese de Angelina Jolie'nin niyeti bundan sonra Ã§alÄ±ÅŸmamak deÄŸil.

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir giyim markasÄ± oluÅŸturan Jolie sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bu alanda yoÄŸunlaÅŸtÄ±racak.