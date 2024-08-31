27 yıl önce bugün bir kelebek gibi uçup gitmişti... İki kelimeyi ona çok gördüler... Bu pişmanlık ömür boyu peşlerini bırakmayacak

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Daha 1980'lerin başında basının manşetlerinden utangaç bakışlarla kendilerine hafifçe gülümseyen o güzel kadın artık yoktu... Gencecik yaşında geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etmişti... Kimsenin ummadığı bir şekilde ve kimsenin ummadığı bir zamanda.

ÇOCUKLARINDAN AYRI DÜŞMÜŞ BİR ANNE

Elbette her ölüm erkendir ama nedense bu genç kadının "bir masal prensesi" olarak başlayıp; boynu bükük, çocuklarından ayrı düşmüş bir anne olarak ölümü dünyadaki milyonlarca kişinin yüreğini dağladı.

Kendisi her ne kadar yakın bir dostuna yazdığı mektupta "Bir kelebek gibi uçup gitmek istemiyorum" dediyse de tam da öyle bir kelebek kadar kısa sürmüştü ömrü.

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Anladınız değil mi İngiliz kraliyet ailesinin bahtsız gelini, bir zamanların Galler Prensesi Diana'dan söz ettiğimizi.

Bugün birbirleriyle geçinemeyen iki oğlu William ve Harry'yi daha çok genç yaşta boynu bükük bir şekilde bırakıp bu dünyadan göçen Diana'nın 27'nci ölüm yıl dönümü bugün.

HİÇ İSTEMİYORDU AMA BİR KELEBEK GİBİ UÇUP GİTTİ BU DÜNYADAN

Belki başkası olsa neredeyse orta yaşa merdiven dayamış bir insanın ömrü kadar sürede çoktan unutulup gidecekti. Ama söz konusu kişi Prenses Diana gibi o hayattayken dünyaya bile gelmemiş kuşakları da etkileyen biri olunca durum pek öyle olmuyor...

Yaşı tutanlar tutmayanlar henüz 36 yaşında, yanında sevgilisi Dodi El Fayed ve şoförüyle birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Diana Spencer'ı ya da gönüllerin prensesini hiç unutmadı.

Büyük olasılıkla onun yokluğunu en çok hissedenler de 15 yaşındayken annesiz kalan William ile o öldüğünde 12 yaşında olan Harry.

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İKİ ÇOCUĞUNUN PİŞMANLIĞI BÜYÜK

Her çocuk, kaç yaşında ölürse ölsün annesi ya da babasıyla ilgili bir takım pişmanlıkları kalbinin bir köşesinde saklar. Ama Diana'nın Charles ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu William ve Harry'nin pişmanlığı gerçekten çok büyük.

Şimdi birbirlerine düşman olan iki kardeş 2017'de çekilen Diana, Our Mother: Her Life and Legacy adlı belgeselde anneleri Diana ile yaptıkları telefon konuşmasını ve o konuşmanın kendilerinde bıraktığı izleri anlattı.

Son dört yıldır karısı Meghan Markle ve iki çocuğuyla birlikte ABD'de yaşayan Harry, annesiyle yaptığı son telefon konuşmasını kısacık tuttuğu için ömür boyu derin bir pişmanlık hissedeceğini hiç gizlemedi.

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Harry, annesi Diana Paris'teyken onunla yaptığı son telefon konuşmasını kısa tuttuğunu söyledi. Annesi onu aradığında önce William sonra da kendisi konuştu anlattığına göre. Fakat belli ki o anlarda ilgilenecekleri başka şeyler vardı ve annelerinin aramasını kısa kestiler.

Bu konuda şunları söyledi Harry: "O sırada tam olarak ne söylediğini bilmiyorum. Ama onun annemle yapacağım son konuşma olduğunu bilseydim ona söyleyeceğim çok şey olurdu." Bu konuşmayı kısa kestiği için hayatı boyunca pişmanlık duyacağını da gizlemedi.

AİLENİN ŞATOSUNDA BAMBAŞKA BİR HAYAT YAŞIYORLARDI

Bu son telefon konuşmasının bu kadar kısa sürmesinden pişmanlık duyan tek kişi Harry de değil. Ağabeyi William da onunla aynı duyguları paylaşıyor.

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William da söz konusu belgesel için anneleriyle yaptıkları o son konuşmayı ve sonrasını açık kalplilikle anlattı.

Aslında telefonda annesiyle ilk konuşan William oldu. O sırada iki kardeş Balmoral Şatosu'ndaydı ve kuzenleriyle birlikte hoş vakit geçiriyorlardı.

Belgesele konuşan William, annesi Diana ile ilgili son anısının o telefon konuşması olduğunu anlattı. O sırada Harry ile kendisinin kendi hayatlarıyla meşgul olduğunu anlattı William. Kuzenleriyle oynadıklarını ve iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

Sonra da o konuşmanın neden hem kendisi hem de Harry için bir pişmanlık olduğunu anlattı: "Sanırım ben ve Harry bir an önce telefonu kapatmak için acele ediyorduk."

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EVLİLİK PERİ MASALI DEĞİLDİ

Lady Diana Spencer ile Prens Charles, 1981 yılında evlendi. Önce Prens William ardından da Prens Harry dünyaya geldi.

Fakat, evlilikleri hiç de öyle peri masallarındaki gibi gelişmedi. Prens Charles, evli sevgilisi Camilla Parker Bowles'tan bir türlü kopamadı. Evlilikten sonra "Galler Prensesi" unvanı alan Diana'nın da onu aldattığına dair iddialar yayıldı.

1996'DA BOŞANDILAR

Evlilik, 1996 yılında Prens Charles'ın isteği üzerine bitti. Prenses Diana, iş adamı Dodi El Fayed ile birlikte olmaya başladı.

Ancak 1997 yılında henüz 36 yaşındayken bugün gizemi hala çözülemeyen bir trafik kazası sonucu Paris'te son nefesini verdi.

ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYORDU AMA KENDİ PARASINI KAZANDI: Aristokrat bir aileden gelmesine rağmen hayatını çalışarak kazanan ve bir anaokulunda öğretmenlik yaparken ülkesinin gelecekteki kralı Prens Charles ile nişanlanan Diana Spence'ın hayatı ilk bakışta bir peri masalı gibi görünebilir. Ama gerçek hiç de öyle değil.





DÜĞÜN ÖNCESİ DE ENDİŞELİYDİ: Bu konu sık sık belgeselciler ve araştırmacılar tarafından da masaya yatarılıyor. Bu konuyu ele alanlardan biri de bir süre önce TV ekranlarına gelen Charles & Camilla: King and Queen in Waiting adlı belgesele konuşan kraliyet uzmanı araştırmacı gazeteci Jennie Bond, Diana Spencer'ın düğünü öncesi hissettiği endişeleri anlattı.





MEZBAHAYA GİDER GİBİ

Kraliyet muhabiri olarak çalıştığı 1989 ile 2003 yılları arasında Prenses Diana ile de çok yakınlaşan Jennie Bond'un anlattıkları 1981'deki kraliyet düğünün kapalı kapılar ardında yaşanan ve peri masalına hiç benzemeyen gerçeklerini gözler önüne serdi.

Bond, Prenses Diana'nın düğünün ardından kendisine söylediği sözleri aktardı. Bond şöyle konuştu: "Diana, özel konuşmalarımızdan birinde bana, düğün sırasında kendini mezbahaya giden koyun gibi hissettiğini anlattı."

MUTSUZ BİR ÇOCUKLUK YAŞADI... BAŞARISIZ BİR ÖĞRENCİ OLDU

Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961 tarihinde İngiliz aristokrasisi içinde doğdu. Edward John Spencer'in en küçük kızıydı. Annesi Frances, babasının ilk eşiydi.

Eşinden boşanan Frances Spencer, Diana'yı ve bir kardeşini de alarak Londra'da Knightsbridge'deki bir apartman dairesine taşındı. Aynı yılın noelinde babalarını görmeye giden Spencer kardeşleri, Edward John Spencer annelerinin yanına göndermeme kararı aldı.

Frances Spencer dava açsa da eski eşinin nüfuzu nedeniyle çocukları geri alamadı.

1975 yılında büyük babaları Albert Spencer'ın ölümünden sonra babaları 8. Earl yeni Kont olunca, Diana da Lady unvanını kazandı.

PARÇALANMIŞ BİR HAYAT

1976 yılında Edward John Spencer romantik kitaplarıyla ün yapmış Barbara Cartland'ın tek kızı Raine ile evlenince, Diana için Glasgow, İskoçya'ya taşınan annesinin ve İngiltere'deki babasının evleri arasında gidip gelen parçalanmış bir yaşam başlamış oldu.

Okula gittiğinde Diana'nın babası ve annesi ayrılmıştı, bu Diana'ya çok zor geldi.

Diana 7 yaşındayken okula başladı. Fakat bir türlü istediği başarıyı elde edemedi. Ablası, Lady Sarah, gibi davranmaya çalıştı, biraz yaramazdı ama çok arkadaşı vardı.

1977 yılında Rougemont, İsviçre'de bulunan Institut Alpin Videmanett'e kaydoldu. Eve dönmek istedi, babasına sürekli mektuplar gönderdi ve birkaç hafta sonra eve döndü.

CHARLES, ABLASININ SEVGİLİSİYDİ

Bu sırada henüz 16 yaşında olan Diana, ileride eşi olacak kişiyi ilk kez ablası Lady Sarah'ın flörtü olarak tanıdı.

Ablası Lady Sarah gibi davranmak istiyordu ve 18 yaşındayken babası ona bir hediye verdi. Lady Sarah onun için bir apartman dairesi buldu ve babası orayı satın aldı.

Okuldan arkadaşları, Carolyn Pride, Virginia Pitman ve Anne Bolton ile bu apartmanı paylaştı. Londra'da kalırken yemek yapmaktan nefret etmesine rağmen yemek kursuna ve Kensington'daki Madame Vacani's Dance Academy'ye giden Diana, daha sonra Young England Kindergarten hemşirelik okulunda iş buldu. Evli arkadaşlarının evlerinde temizlik yaptı.

YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYORDU

Sonra kader onu Prens Charles ile bir araya getirdi. İlk anda bir peri masalı gibi başlayan evlilikleri iki çocuklarına rağmen karanlık bir kabusa dönüştü ve çift sonunda boşandı. Diana kendine yeni bir hayat kurmaya uğraşsa da o da olmadı.





36 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Hala üzerindeki sır perdesi tam olarak aralanmayan bir trafik kazası sonucunda henüz 36 yaşındayken hayata veda etti.





'BİR KELEBEK GİBİ UÇUP GİTMEK İSTEMİYORUM'

Diana'nın, Susie ve Tarek Kassem çiftine yazdığı ve özellikle Charles ile boşanması sırasında yaşadığı bütün o gerilimi, ruhsal boşluğu, üzüntüyü satırlara döktüğü mektupları geçen yıl bir açık artırmada satışa çıkarıldı.

19 Aralık 1995'te yani Kraliçe 2. Elizabeth'in Charles'a ve kendisine boşanmayı önerdiği gün Kassem çiftine yazdığı mektupta Diana, onlarla iletişim halinde olmaktan ne kadar keyif aldığını belirtti.

Diana'nın o mektuptaki satırları şöyle: "Beni kelebek diye tanımlıyor olabilirler. Ama ben bir kelebek gibi bu sevgi dolu aileden uçup gitmek istemiyorum."

Her ne kadar kendisi bu satırları yazmış olsa da tam da kendisinin hiç istemediği gibi hem İngiliz kraliyet ailesinden hem de bu dünyadan kelebek gibi uçup gitti Prenses Diana... Ya da dünyaya geldiği ismiyle Diana Frances Spencer.