Kraliçe 2. Elizabeth kendini tutamamış: Şükürler olsun ki Meghan gelmiyor

MEGHAN'IN KATILMAMA KARARI İÇİNİ RAHATLATMIŞ

Kaleme aldığı tartışmalı biyografilerle tanınan gazeteci ve yazar Tom Bower, kaleme aldığı "Revenge: Meghan, Harry and the War Between The Windsors" adlı kitabında, Kraliçe 2. Elizabeth'in, kocası Prens Philip'in cenaze töreni öncesi güvendiği yardımcılarına söylediği bir cümleye yer verdi. Bower'ın kitabında ileri sürdüğüne göre Prens Philip'in, 17 Nisan 2021'de düzenlenen cenaze törenine Meghan Markle'ın katılmayacağını öğrendiğinde rahatladı. Bunu da "Şükürler olsun ki Meghan gelmiyor" sözleriyle dile getirdi. Markle törene, kızı Lilibet'e yedi aylık hamile olduğu gerekçesiyle katılmamıştı. Dedesini son yolculuğuna uğurlamak için Londra'ya tek başına giden Prens Harry de törenin ardından fazla vakit kaybetmeden ABD'ye dönmüştü.

'ŞOK DALGALARI'

Tom Bower'ın kitabında iddia ettiğine göre Kraliçe, torunu Harry ile karısı Meghan Markle'ın, Oprah Winfrey'ye verdiği röportajın "şok dalgaları" henüz etkisini sürdürürken gelininin törene gelmemesinden memnuniyet duydu.

TEK BELİRSİZLİK HARRY İLE İLGİLİYDİ

Bower kitabında şu satırlara yer verdi: "9 Nisan 2021'de Prens Philip hayata veda etti. Cenaze töreni ise 17 Nisan'da gerçekleşti. Harry, törenden kısa bir süre önce Londra'ya gitti. Kasvetli bir hava vardı. Cenaze töreninin provaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Hava durumunun da iyi olacağı tahmin ediliyordu. Tek belirsizlik, Prens Harry ile ailesi arasındaki ilişkiydi. Babası ve erkek kardeşleriyle nasıl başa çıkacaktı?"

ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ MEGHAN GELMİYOR: Bower sonrasını da şöyle anlattı kitabında: "Meghan, yedi aylık hamile olduğu için törene katılmayacağını açıkladı. Windsor'da Kraliçe, hayatının en acı günlerinden birinde halkla yüzleşmeye hazırlanıyordu. Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle şapelde kendisine ayrılan bölümde tek başına olacaktı." Cenaze töreni hazırlıkları sırasındaki atmosferi bu şekilde anlatan Bower, işte tam da bu dönemde Kraliçe'nin "Şükürler olsun ki Meghan gelmiyor" sözlerini en yakın yardımcılarının yanında sarf ettiğini yazdı kitabında.

AİLESİNE AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTTİ

Prens Philip'in cenaze törenine Prens Harry yalnız geldi. Tören kortejinde kimlerin yanında duracağı ve ne giyeceği de uzun süre merak konusu oldu. Sonunda kraliyet ailesi, çareyi Prens William ile Prens Harry'yi kortejde yan yana getirmeyip aralarına kuzenleri Peter Philips'i konumlandırmakta buldu. Prens Philip'in cenaze töreninde Harry'nin bu kadar konuşulmasının nedeni bu büyük kayıptan sadece bir ay önce karısı Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda aileyi ırkçılık dahil birçok konuda suçlamasıydı.

CENAZE TÖRENİNDE İKİ KARDEŞ İLGİ ODAĞI OLDU

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 17 Nisan'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı. 99 yaşında hayata veda eden Prens Philip için Windsor Şatosu'nda bulunan St. George's Şapeli'nde tören düzenlendi. Prens Philip, Canterburry Başpiskoposu'nun yönettiği törenin ardından toprağa verildi. Bu arada törende ilginç anlar da yaşandı. Aralarının iyi olmadığı bilinen Prens Harry ve Prens William, cenaze töreni sonrası yan yana gelip sohbet ederek yürüdü.İki kardeş ve Kate Middleton, tıpkı eski günlerdeki gibi bir görüntü sergiledi. Bu durum da "acaba cenaze töreni iki kardeş arasındaki buzları eritmeye mi başladı?" sorusunu gündeme getirdi.

Prens Philip için devlet töreni değil kraliyet töreni yapıldı. 1997 yılında Prenses Diana için 2002'de de Ana Kraliçe için yine kraliyet töreni düzenlenmişti.

KUZEN PETER ARALARINA GİRDİ

Cenaze aracının ardındaki kortejde Prens Philip'in çocukları, Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward ile torunları Prens Wililam, Peter Phillips, Prens Harry yer aldı.Araları kötü olan Prens William ile Prens Harry'nin arasında Prenses Anne'in oğlu Peter Phillips yer aldı. Peter Phillips, aynı zamanda Prens Philip'in en büyük torunu.

ÇOK AĞIR SÖZLER SARF ETTİLER

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajı geçen yıl mart ayının ilk haftasında ekrana geldi. Süresi 90 dakikadan iki saate çıkarılan röportajda çift, tüm dünyayı şoke eden açıklamalarda bulundu. Bunlar arasında en çok öne çıkanı da Harry ile Meghan'ın İngiliz kraliyet ailesini "ırkçılıkla suçlaması" oldu. Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü. Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de ekledi. Ayrıca ailenin Archie'ye 7 gün 24 saat koruma vermeyi reddettiğini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirten Markle onun kim olduğunu da "zarar vermemek için" açıklamadı. Fakat bu kişinin Prens Charles olduğu iddiaları sonradan ortaya atıldı. Bu arada Archie'nin olası ten rengi yüzünden değil, Harry'nin büyük dedesinin yıllar önce yürürlüğü koyduğu bir kanun nedeniyle şimdilik "prens" unvanı almadığını ama dedesi Prens Charles tahta çıkınca hükümdarın torunu olarak bu unvanı alacağını da ekleyelim.

ZORUNLU KARANTİNAYA BENZETTİ

Prens Harry ile Meghan Markle, röportaj sırasında aileden ayrılmayı 2018 Mayıs ayındaki düğünlerinden altı ay sonra planlamaya başladıklarını belirtti. Markle, Kensington Sarayı'ndaki yaşamı da 2020'den başlayarak son iki yıl boyunca milyonlarca insanın koronavirüs pandemisi nedeniyle sürdürdüğü kısıtlı yaşam ile karşılaştırdı.

ANNESİNİN MİRASINA GÜVENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Prens Harry, 2020'nin başlarında İngiliz kraliyet ailesinin kendileriyle olan finansal bağlarını kestiklerini söyledi. Bunun üzerine Netflix ve Spotify ile milyon dolarlık anlaşmalar imzalamak zorunda kaldıklarını anlattı. Prens, annesi Prenses Diana'dan kalan mirasa güvendiklerini de anlattı. Prens Harry Winfrey'in sorusun üzerine de babası Prens Charles ile iletişim halinde olduklarını anlattı. Harry babası hakkında "Onu her zaman sevdim. İlişkimizin iyileşmesini sağlamayı da önceliklerimden biri olarak tutmayı sürdüreceğim" dedi.

'ANNEM GÖRSE ÇOK ÜZÜLÜRDÜ'

Prens Harry, Winfrey'in sorusu üzerine de babası Prens Charles ile iletişim halinde olduklarını anlattı. Harry babası hakkında "Onu her zaman sevdim. İlişkimizin iyileşmesini sağlamayı da önceliklerimden biri olarak tutmayı sürdüreceğim" dedi. Prens, babası Prens Charles'ın, Markle ve Archie ile birlikte Kanada'ya gittikten sonra kendisiyle görüşmeyi reddettiğini de sözlerine ekledi. Harry, ağabeyi William'ı sevdiğini ve yıllar içinde birçok deneyim paylaştıklarını anlattı. Ama artık ikisinin farklı yollarda olduğunun altını çizdi. Harry, annesi Diana yaşasaydı, iki kardeşin bu durumuna çok üzüleceğini de ekledi.

Röportajda Los Angeles'a taşınmayı "Mutlu son "olarak nitelendirdi çift. Harry hiçbir pişmanlık duymadığını anlatırken Markle "Ama beni pişmanlığım, bana korunacağımı söyleyen İngiliz kraliyet ailesine güvenmekti" dedi. Meghan Markle, röportajda İngiliz kraliyet ailesi üyelerine yönelik eleştiriler sıralamaya da devam etti. Markle, Buckingham Sarayı'nın, diğer aile üyelerini korumak için kendisi hakkında yalan söylediğini de ileri sürdü. Tıpkı birçok kişi ve hatta Kraliçe'nin kendisi gibi "Şirket" diye tanımladığı aileyi, kendisi ve Prens Harry hakkında yalanlar yaymakla suçlayan Markle, Saray tarafından susturulduklarını da iddia etti. Ama artık sessiz kalmayı reddettiklerini de ekledi.

'KAPANA KISILMIŞTIM AMA BUNU BİLMİYORDUM'

Prens Harry, Meghan Markle ile tanışmadan önce monarşi sistemi içinde "kapana kıstırılmış" olduğunu anlattı. Harry, babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William'ın da aynı durumda olduğundan söz etti. Harry "Çıkış yolu görmüyordum. Kapana kısılmıştım ve bunu bilmiyordum" dedi.

Bu arada Meghan Markle, bütün bu eleştirileri yapmasına rağmen Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisine karşı her zaman harika davrandığını da sözlerine ekledi. Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth ile ilk resmi görevine düğünden bir ay sonra gitmişti. Cheshire'da bir köprü açılışına giden ikili daha sonra bir tiyatroyu ziyaret etmişti. Markle, Oprah Winfrey röportajında Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili olarak "Bana karşı her zaman harikaydı" diye konuştu. İlk etkinliklerimizden birine onunla gitmiştik. Benden kendisine katılmamı istedi" diye anlattı. O sabah Kraliçe ile birlikte kahvaltı ettiklerini anlatan Markle "Bana harika bir hediye verdi ve ona eşlik etmeyi gerçekten sevdim" diye konuştu. Winfrey'in, hediyenin ne olduğunu sorması üzerine de "Güzel inci küpeler ve ona uygun bir kolye" diye yanıt verdi.

ZEYTİN DALI UZATILDI

Prens Harry ile Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışı kutlamaları nedeniyle Londra'ya davet edildiler. Çift bu davete olumlu yanıt verdi. Çocukları Archie ile Lilibet'i de alarak Londra'ya gitti. Fakat orada sadece bir kez halkın karşısına çıkıp sonra ABD'ye döndüler.