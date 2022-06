Meghan Markle'a kötü haber: Unvanı elinden gitmek üzere

Haberin Devamı

AİLE İÇTEN İÇE 'KAYNIYOR'

Fakat işin aslı öyle değil... Ailenin tüm üyeleri kelimenin tam anlamıyla "içten içe kaynıyor." Hatta görünüşe göre ortalık daha da karışacak. Aile ile ilgili özellikle de ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili bazı iddialara bakılırsa aileyi daha hareketli günler bekliyor.

AİLE İÇİNDE UNVANLARININ ALINMASI KONUŞULUYOR

Kraliçe'nin davetlisi olarak, Platin Jubile etkinlikleri için iki çocuklarıyla birlikte ABD'den Londra'ya giden Harry ile Meghan hakkında bir kraliyet uzmanı tarafından çok ciddi bir iddia ortaya atıldı. Buna göre İngiliz kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri, bir süredir Harry ile Meghan'a evliliklerinden sonra Kraliçe tarafından verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanının geri alınmasını konuşuyor.

Kraliyet uzmanı Neil Sean'un iddiasına göre ailenin önde gelen üyeleri artık Prens Harry ile Meghan Markel'ın unvanlarının alınmasını öyle kapalı kapılar ardında değil de açık açık konuşur hale geldi. Kendine ait Youtube kanalında konuyla ilgili görüşlerini belirten Neil Sean'a göre bunun nedeni de Harry ile Meghan'ın, kraliyet ailesi üyesi olarak herhangi bir adım atmayacaklarının artık iyice belli olması

'ARTIK İSTEDİĞİ KADAR ÖZGÜR'

Neil Sean, görüşlerini anlatırken Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e verdiği röportajda söylediği "Babam ve William, o ailede kapana kısılmış gibi" sözlerine de gönderme yaptı ve Prens'in artık özgür olduğunu belirtti. Uzman Sean, bu unvanlarının alınmasının bir gecede varılabilecek bir karar olmadığının da altını çizdi. Fakat ailenin artık bunu açık açık tartıştığını, unvanların alınması konusunda Harry ve Meghan ile görüşmeler yapılacağını da ileri sürdü.

Neil Sean'ın anlattığına göre aileden ayrılan, görevlerini bırakan ve dünyanın bir ucunda yaşayan çiftin bu unvanları taşıması da pek akıllıca görünmüyor.

KİTABINDA DA SUSSEX DÜŞESİ UNVANINI KULLANDI

Meghan Markle, her ne kadar kocası Prens Harry ile birlikte aile içindeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmış olsa da geçen yılın haziran ayında yayınlanan The Bench (Bank) adlı çocuk kitabında 'Meghan Markle' değil 'Meghan The Duchess of Sussex (Sussex Düşesi Meghan) imzasını kullanmıştı. Hatta kitabın tanıtımı için çekilen videonun açılışında da kendini yine aynı şekilde "Ben Sussex Düşesi Meghan" diyerek tanıtmış ve bu eleştirilere neden olmuştu. Birçok kişi Markle'ın aileden ayrıldığı halde unvanını kullanmasını hatta öne çıkarmasını olumsuz değerlendirmişti.

'ARTIK YETER!' İDDİASI

Bu arada Prens Harry ve eşi Meghan Markle ile ilgili farklı iddialar da var. Buna göre Prens Harry'nin ağabeyi William ile eşi Kate Middleton da artık çiftten yana "yeter" dedi. İleri sürülenlere göre William ile Kate, Platin Jübile için Londra'ya giden çiftle de çocukları Archie ve Lilibet ile de yakınlık kurmak için herhangi bir girişimde bulunmadı.

'İYİ GEÇİNME FİKRİ RAFA KALKTI'

Kraliyet ailesine yakın bir kaynağın Heat dergisine anlattığına göre geçmişte kocası William ile Harry'nin arasını düzeltmek için bazı girişimlerde bulunan Kate Middleton da artık "iyi geçinme" fikrini bir yana bıraktı. Kaynak, William'ın da bu konuda karısı gibi düşündüğünü ekledi.

SÖZLERLE EYLEMLER BİRBİRİNE UYMUYOR

Her ne kadar aileden ayrılık kararının ardından Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "onlar her zaman ailenin çok sevilen üyeleri olarak kalacak" denilse de uygulamada durumun pek de öyle olmadığının açıkça görüldüğünü ileri sürdü söz konusu kaynak. William ile Kate'in, Harry ve Meghan ile arayı düzeltme çabalarına son verdiklerinin bir göstergesinin de çiftin Lilibet'in ilk doğum günü kutlamasına katılmaması olduğu da ileri sürüldü.