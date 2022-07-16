Yeğeninin iddiaları tüyler ürpertici: Ünlü şarkıcı 50 yıl hapis cezası alabilir!

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İDDİALAR YEĞENİNDEN

Geçen hafta eski menajeri tarafından kendisine olan milyonlarca dolarlık borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin bu kez daha da korkunç suçlamalarla karşı karşıya. Şarkıcının yeğeni, amcası Martin ile yedi ay ilişki yaşadığını, bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdü. İddialar bununla da bitmedi, yine yeğeninin ileri sürdüğüne göre Martin ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. Aslında bu iddialar bir süredir Porto Riko basınında gündeme geliyordu, fakat kimin tarafından ortaya atıldığı bilinmiyordu. Bu kişinin kimliğini açıklayan da Ricy Martin'in ağabeyi Eric oldu. Böylece Martin'i suçlayan kişinin de yeğeni olduğu ortaya çıktı.

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MENAJERDEN SUÇLAMALAR: BANA BORCU VAR

Porto Rikolu şarkcı Ricky Martin, geçtiğimiz hafta menajeriyle davalık olmasıyla gündeme geldi ilk olarak. Martin'in kendisine 3 milyon dolar borcu olduğunu ileri süren eski menajer Rebecca Drucker, iddialarını bir adım daha ileriye götürdü. Elinde şarkıcının kariyerini bitirecek kanıtlar olduğunu da ileri süren Drucker, Martin'in kendisini tehdit ettiğini ve zorla bazı belgeler imzalatmaya çalıştığını anlattı. Fakat Ricky Martin'in hayatını zora sokan olaylar sadece bununla da sınırlı değil.

KORKUNÇ İDDİALAR

Üstelik bu kez 50 yaşındaki Ricky Martin ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar, kelimenin tam anlamıyla "yenilir yutulur gibi değil". Bunları bu kadar korkunç hale getiren ise iddiaların Ricky Martin'in yeğeni Dennis Yadiel Sanchez tarafından ortaya atılması.

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YEDİ AY SÜRDÜ

İspanyol Marca gazetesinin, 21 yaşındaki Dennis Yadiel Sanchez'in ileri sürdüklerine dayandırdığı habere göre genç adam ile amcası Ricky Martin yedi ay süren bir ilişki yaşadılar. Fakat o sırada Martin Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladı. Dennis Yadiel Sanchez'in ileri sürdüğüne göre ilişki, iki ay önce bitti. Fakat Martin onu aramayı ve hatta evinin etrafında dolaşmayı sürdürdü. Bu arada Sanchez'in, Martin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış olduğunu da hatırlatalım.

AĞIR SUÇLAMALAR

Yargıya yansıyan belgelerde Ricky Martin'in, Dennis Yadiel Sanchez ile yaşadığı ilişkiyi bitirmek istemediği iddiası da yer aldı. Porto Riko gazetesi El Vocero'nun haberine göre Martin, yeğenini takip etmeyi, aramayı ve evinin etrafında dolaşmayı bırakmadı. Sanchez aynı zamanda Martin'in büyük miktarda alkol ve uyuşturucu sağladığını da ileri sürdü. Dennis Yadiel Sanchez, mahkemeye verdiği dilekçede güvenliğinden endişe ettiğini de belirtti.

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YASALAR 50 YILA KADAR HAPİZ CEZASI ÖNGÖRÜYOR

Porto Riko'da bu konuda katı yasalar var. Bu nedenle de eğer Ricky Martin'in suçu kanıtlanırsa 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.

ÜNLÜ ŞARKICI İDDİALARI YALANLADI

Ricky Martin hakkında yeğeni tarafından ortaya atılan bu iddialara bir sözcüsü aracılığıyla yanıt verdi. Bütün bu iddiaları yalanlayan Martin anlatılanların tamamen yalan ve uydurma olduğunu savundu. Martin'in avukatları İngiliz Daily Mail gazetesine, bütün bu iddiaların uydurma olduğunu belirtip "Bunun da ötesinde iğrenç" diye nitelendirdi. Martin'in avukatları söz konusu gencin, Ricky Martin'in öz akrabası olduğunu, bazılarının ileri sürdüğü gibi üvey ağabeyinin oğlu olmadığını da doğruladı.

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SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ: Ayrıca Ricky Martin sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada "Hakkımda verilen uzaklaştırma kararı tamamen asılsız iddialara dayanıyor. Bu yüzden yargı yoluyla karşılık vereceğim. Çünkü bu süregiden bir yasal süreç. Şu anda ayrıntılandıramam. Bana gönderdiğiniz sayısız destek mesajı için teşekkür ederim" diye yazdı.

DÖRT TANE ÇOCUĞU VAR

Ricky Martin, Suriye asıllı İsveçli ressam Jwan Yosef ile 2017 yılında evlendi. Çiftin taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu dört tane çocuğu bulunuyor. Bu çocukların dördü de ikiz. İlk ikizler 13 yaşındaki Valentino ile Matteo, diğer ikizlez ise üç yaşındami Lucia ile Renn.