Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

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BİR ARKADAŞLARI ARACILIĞIYLA

Çift, hayranlarının aylardır heyecanla beklediği adımı attı ve geçen hafta sonu ilk doğum gününü kutlayan kızları Lilibet Diana'nın fotoğrafını bir arkadaşları aracılığıyla paylaştı.

SADECE BİR KEZ HALKIN KARŞISINA ÇIKTILAR

Geçen hafta, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümünü kutlama amacıyla düzenlenen Platin Jübile'ye katılan Harry ile Meghan, sadece St. Paul's Katedrali'ndeki etkinlikte halkın karşısına çıktıktan sonra sessiz sedasız bir şekilde yaşadıkları ABD'ye dönmüştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Misan Harriman (@misanharriman)'in paylaştığı bir gönderi

İLK DOĞUM GÜNÜNÜ BABA VATANINDA KUTLADI

Kraliçe'nin daveti üzerine kısa bir süreliğine Londra'ya giden Harry ile Meghan o süreçte, adını verdikleri kızları Lilibet'i de büyük büyükbabaannesi Kraliçe Elizabeth ile tanıştırdı. Hatta minik Lilibet'in ilk doğum gününü de İngiltere'de kaldıkları Frogmore Cottage'da kutladı. Bu arada hayranları da minik Lilibet'in fotoğraflarını büyük bir merakla bekledi. Fakat Harry ile Meghan kızlarını kamuoyuyla tanıştırmak için ABD'ye dönmeyi bekledi.

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BABASINA OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Çift sadece bir etkinlikte kamuoyu karşısına çıkıp sakince evlerine döndükten sonra Lilibet Diana'nın bir yaş fotoğrafını da arkadaşları olan fotoğrafçı Misan Harriman aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Adını hem Kraliçe 2. Elizabeth, hem de Harry'nin annesi Diana'dan alan Lilibet Diana'nın fotoğrafı, Harriman'ın Instagram sayfasında yer aldı. Lilibet'in babası Harry'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Küçük kız tıpkı babası gibi kızıl saçlı ve mavi gözlü. Harriman, sayfasında Lilibet'i kucağında tutan Meghan Markle ile kendi eşi ve çocuklarının kamera karşısına geçtiği başka bir fotoğrafa da Instagram sayfasında yer verdi.

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Harry ile Meghan daha önce de Noel kutlamaları sırasında oğulları Archie ve kızları Lilibet ile çekilen bir aile pozlarını yine bir fotoğrafçı olan Alexei Lubomirski aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştı.

ARCHIE DE GÖZLERDEN UZAK BÜYÜYOR

İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Harry ile Meghan, 3 yaşına giren oğulları Archie'yi de kamuoyunun gözlerinden uzak büyütüyor. İlk kez doğduktan kısa bir süre sonra sarayda basının karşısına çıkan Archie, sonra da anne ve babasıyla bir yurt dışı ziyarete gittiğinde görüntülenmişti. Fakat ondan sonra Harry ile Meghan, çocuklarını meraklı gözlerden uzak tuttu.

KIZINI DOĞURMADAN ÖNCE BİR DÜŞÜK YAPTI

Meghan Markle, ilk bebeği Archie'yi dünyaya getirdikten sonra ikinci kez hamile kalmış fakat o bebeği düşürmüştü. Bunu da The New York Times için kaleme aldığı bir makalede açıklamıştı. Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına keskin bir kramp girdiğini ve o noktadan sonra bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Ardından bir kez daha hamile kalan Markle, kızı Lilibet'i dünyaya getirdi. Bebeğe verilen Lilibet adı Kraliçe 2. Elizabeth'ten geliyor. Bu, hayata veda eden kocası Prens Philip'in onu çağırırken kullandığı isim. Diana ise Prens Harry'nin küçük bir çocukken kaybettiği annesinden geliyor.

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ÇOCUKLARININ PRENS YA DA PRENSES UNVANI YOK

Bu arada Lilibet'in ve ağabeyi Archie'nin "prens" ya da "prenses" unvanı taşımadığını da hatırlatalım. Bunun gerçekleşmesi için dedesi Prens Charles'ın kral olarak tahta çıkması gerekecek. Meghan Markle, her ne kadar Oprah Winfrey röportajında "ten rengi yüzünden Archie'ye prens unvanı verilmedi" demiş olsa da onun da gözden kaçırdığı bir durum var. Zaten, Markle'ın bu açıklaması sonrası birçok kraliyet uzmanı "Bu kuralı Meghan bilmeyebilir ama Harry'nin bilmiyor olması mümkün değil" yorumunu yapmıştı.

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DEDELERİ CPARLES'IN TAHTA ÇIKMASI GEREK

Bu arada Lilibet'in ve ağabeyi Archie'nin "prens" ya da "prenses" unvanı taşımadığını da hatırlatalım. Bunun gerçekleşmesi için dedesi Prens Charles'ın kral olarak tahta çıkması gerekecek. Meghan Markle, her ne kadar Oprah Winfrey röportajında "ten rengi yüzünden Archie'ye prens unvanı verilmedi" demiş olsa da onun da gözden kaçırdığı bir durum var. Zaten, Markle'ın bu açıklaması sonrası birçok kraliyet uzmanı "Bu kuralı Meghan bilmeyebilir ama Harry'nin bilmiyor olması mümkün değil" yorumunu yapmıştı.