Meghan Markle eski kocasÄ±nÄ±n "baÅŸÄ±nÄ±n etini yemiÅŸ"

YENİ KİTAPTA DA KONU EDİLİYOR OLABİLİR

Şimdi gelelim bu iddiaların nedenine. Tom Bower'ın kaleme aldığı bir kitap yakın zamanda piyasaya çıkacak. Her ne kadar kitabın içeriği açıkça ortaya konulmasa da söylentilere göre ele alınan konular arasında Meghan Markle ile eski eşi Trevor Engelson'ın ilişkisi de yer alıyor.

ESKİ EŞİYLE İLİŞKİSİNİN BİLİNMEYEN YANLARI

Kraliyet uzmanı Neil Sean, dijital platformda yayınlanan programında bu konuya değindi. Sean'ın iddiasına göre Bower'ın kitabında Meghan Markle ile eski eşi Trevor Engelson'ın ilişkisinin bilinmeyen yanları da yer alacak. Üstelik de bugüne kadar hep Markle'ın anlatımıyla bilinen bazı olaylar bu kez birinci elden yani Engelson'ın anlatımıyla tekrar gündeme gelecek.

YEDİ YILIN FLÖRTÜN ARDINDAN GELEN EVLİLİK KISA SÜRDÜ

Meghan Markle ile TV ve sinema sektöründe çalışan ve bir yapım şirketi olan Trevor Engelson, işleri gereği tanıştılar. 2004 yılında da flört etmeye başladılar. Yedi yılın ardından da 2011'de Jamaika'da bir plaj düğünüyle evlendiler. Ama evlilikleri 2013 yılında sona erdi. İddialara göre de bunun nedeni Meghan Markle'ın, mesleğinde yükselmek için Engelson'ın nüfuzundan faydalanmak istemesi. bu gerçekleşmeyince de sorun çıkarması.

'BAŞININ ETİNİ YİYORDU' İDDİASI

Andrew Morton, 2018 yılında piyasaya çıkan Meghan: A Hollywood Princess adlı kitabında bu konuya değinmişti. Onun iddiasına göre Markle o süreçte istediği gibi rol bulamıyordu. Kariyerinde kendisini yükseltecek rolü bulması için de Engelson'ın "başının etini yiyordu." Hatta Markle ile Engelson'ın birlikteliğinde "savaş" çıkmasının en önemli nedeni de onun bu konudaki hırsı ve ısrarıydı.

BEKLEDİĞİ ROL GELMEDİ

Morton'ın ileri sürdüğüne göre Markle, Engelson ile flört ettiği dönemde Deal or No Deal adlı yarışma programında hosteslik yapıyordu. Engelson ise Robin Williams ve Mandy Moore'un önemli rollerini üstlendiği Licence To Wed adlı filmin yapımıyla uğraşıyordu. Markle da gizliden gizliye kendisine de bu filmde bir rol verilmesini bekliyordu. Fakat yönetmen Ken Kwapis daha tecrübeli bir oyuncuyla çalışmak istedi. Böylece Markle'ın hevesi de kursağında kaldı.

Andrew Morton kitabında bu durumun Markle ile Engelson arasında hep sorun çıkardığını yazdı. İddiasına göre Markle, Trevor Engelson'ın kendisinin iyi bir rol alması için yeterince çaba harcamadığını düşünüyordu. Sonunda The Candidate adlı bir kısa filmde oynadı, ardından da 2010 tarihli Remember Me adlı filmde küçük bir rol verildi Markle'a.

Bu arada Trevor Engelson kariyerinde giderek yükselirken Markle bir türlü istediği çıkışı gerçekleştiremiyordu. Sonunda 2011'de Markle kendisine beklediği şöhreti getiren Suits dizisindeki Rachel Zane rolünü alabildi.

PRENS HARRY İLE TANIŞINCA HAYATI DEĞİŞTİ

2013'te Trevor Engelson'dan boşanan Markle üç yıldan daha kısa bir süre içinde Prens Harry ile tanıştı. 2018'de evlendiler. Çiftin Archie adında üç yaşında bir oğlu ile Lilibet Diana adında 11 aylık bir kızı bulunuyor.

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VE İKİ KIZI VAR

Meghan Markle'ın eski eşi Trevor Engelson, yapımcı olarak Remember Me, Outpost 37, License to Wed , All About Steve ve Snowfall gibi yapımlara imza attı. Markle'dan ayrıldıktan sonra bir süre ünlü oyuncu Bethenny Frankel ile flört etti. Sonra da tanınmış bir yatırımcının kızı olan beslenme uzmanı Tracey Kurland ile 2018 yılında nişanlandı. 2019 yılında evlendiler ve iki tane kız çocukları oldu.

SUITS DİZİSİNDE OYNAMAK İÇİN KANADA'YA GİTTİ

Markl'ın eski eşi Trevor Engelson ile evlenmesi ve boşanması daha önce de başka yorumlara konu olmuştu. Markle'ın bir yakın arkadaşı, onun hayatı boyunca attığı en önemli adımın eski eşi Travel Engelson'dan aniden boşanması olduğunu belirtti. Meghan Markle ile Engelson, iki yılı evlilik olmak üzere 9 yıl birliktelerdi. Sonra Markle, kendisini üne kavuşturan The Suits adlı dizide oynamak için Kanada'ya gitti. O dönemde evli olduğu Engelson ise Los Angeles'ta kaldı.

'BOŞANMAK MARKLE'IN KARARIYDI'

Andrew Morton'ın, 2018'de yayınlanan Meghan: A Hollywood Princess adlı kitabı için yazara röportaj veren bir arkadaşı, boşanmanın tamamen Markle'ın kararı olduğunu belirtti. Arkadaşı, bu kararı aldıktan sonra Meghan Markle'ın hem alyansını hem de elmas taşlı nişan yüzüğünü Engelson'a geri gönderdiğini de anlattı.

'BOŞANDIKTAN SONRA GÜÇLENDİ'

Görünüşe göre Markle'ın boşanarak, hayatının akışıyla ilgili bir avantaj elde ettiğini düşünen ve bunu dile getiren tek kişi de o arkadaşı değil. Markle ile 2013 yılı yapımı Random Encounters adlı filmde birlikte rol alan Abby Wathen da ITV kanalında yayınlanan Prince Harry and Meghan: Truly Madly Deeply adlı belgeselde, boşanmadan sonra Markle'ın "güçlendiğini" de ileri sürdü.