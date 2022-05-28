Meghan Markle eski kocasÄ±nÄ±n "baÅŸÄ±nÄ±n etini yemiÅŸ"

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YENÄ° KÄ°TAPTA DA KONU EDÄ°LÄ°YOR OLABÄ°LÄ°R

Åžimdi gelelim bu iddialarÄ±n nedenine. Tom Bower'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir kitap yakÄ±n zamanda piyasaya Ã§Ä±kacak. Her ne kadar kitabÄ±n iÃ§eriÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a ortaya konulmasa da sÃ¶ylentilere gÃ¶re ele alÄ±nan konular arasÄ±nda Meghan Markle ile eski eÅŸi Trevor Engelson'Ä±n iliÅŸkisi de yer alÄ±yor.

ESKÄ° EÅžÄ°YLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ°N BÄ°LÄ°NMEYEN YANLARI

Kraliyet uzmanÄ± Neil Sean, dijital platformda yayÄ±nlanan programÄ±nda bu konuya deÄŸindi. Sean'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Bower'Ä±n kitabÄ±nda Meghan Markle ile eski eÅŸi Trevor Engelson'Ä±n iliÅŸkisinin bilinmeyen yanlarÄ± da yer alacak. Ãœstelik de bugÃ¼ne kadar hep Markle'Ä±n anlatÄ±mÄ±yla bilinen bazÄ± olaylar bu kez birinci elden yani Engelson'Ä±n anlatÄ±mÄ±yla tekrar gÃ¼ndeme gelecek.

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YEDÄ° YILIN FLÃ–RTÃœN ARDINDAN GELEN EVLÄ°LÄ°K KISA SÃœRDÃœ

Meghan Markle ile TV ve sinema sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan ve bir yapÄ±m ÅŸirketi olan Trevor Engelson, iÅŸleri gereÄŸi tanÄ±ÅŸtÄ±lar. 2004 yÄ±lÄ±nda da flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±lar. Yedi yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan da 2011'de Jamaika'da bir plaj dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle evlendiler. Ama evlilikleri 2013 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Ä°ddialara gÃ¶re de bunun nedeni Meghan Markle'Ä±n, mesleÄŸinde yÃ¼kselmek iÃ§in Engelson'Ä±n nÃ¼fuzundan faydalanmak istemesi. bu gerÃ§ekleÅŸmeyince de sorun Ã§Ä±karmasÄ±.

'BAÅžININ ETÄ°NÄ° YÄ°YORDU' Ä°DDÄ°ASIÂ

Andrew Morton, 2018 yÄ±lÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kan Meghan: A Hollywood Princess adlÄ± kitabÄ±nda bu konuya deÄŸinmiÅŸti. Onun iddiasÄ±na gÃ¶re Markle o sÃ¼reÃ§te istediÄŸi gibi rol bulamÄ±yordu. Kariyerinde kendisini yÃ¼kseltecek rolÃ¼ bulmasÄ± iÃ§in de Engelson'Ä±n "baÅŸÄ±nÄ±n etini yiyordu." Hatta Markle ile Engelson'Ä±n birlikteliÄŸinde "savaÅŸ" Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedeni de onun bu konudaki hÄ±rsÄ± ve Ä±srarÄ±ydÄ±.

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BEKLEDÄ°ÄžÄ° ROL GELMEDÄ°

Morton'Ä±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Markle, Engelson ile flÃ¶rt ettiÄŸi dÃ¶nemde Deal or No Deal adlÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ±nda hosteslik yapÄ±yordu. Engelson ise Robin Williams ve Mandy Moore'un Ã¶nemli rollerini Ã¼stlendiÄŸi Licence To Wed adlÄ± filmin yapÄ±mÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yordu. Markle da gizliden gizliye kendisine de bu filmde bir rol verilmesini bekliyordu. Fakat yÃ¶netmen Ken Kwapis daha tecrÃ¼beli bir oyuncuyla Ã§alÄ±ÅŸmak istedi. BÃ¶ylece Markle'Ä±n hevesi de kursaÄŸÄ±nda kaldÄ±.

Andrew Morton kitabÄ±nda bu durumun Markle ile Engelson arasÄ±nda hep sorun çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Ä°ddiasÄ±na göre Markle, Trevor Engelson'Ä±n kendisinin iyi bir rol almasÄ± için yeterince çaba harcamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyordu. Sonunda The Candidate adlÄ± bir kÄ±sa filmde oynadÄ±, ardÄ±ndan da 2010 tarihli Remember Me adlÄ± filmde küçük bir rol verildi Markle'a.

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Bu arada Trevor Engelson kariyerinde giderek yÃ¼kselirken Markle bir tÃ¼rlÃ¼ istediÄŸi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtiremiyordu. Sonunda 2011'de Markle kendisine beklediÄŸi ÅŸÃ¶hreti getiren Suits dizisindeki Rachel Zane rolÃ¼nÃ¼ alabildi.

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PRENS HARRY Ä°LE TANIÅžINCA HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

2013'te Trevor Engelson'dan boÅŸanan Markle Ã¼Ã§ yÄ±ldan daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde Prens Harry ile tanÄ±ÅŸtÄ±. 2018'de evlendiler. Ã‡iftin Archie adÄ±nda Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu ile Lilibet Diana adÄ±nda 11 aylÄ±k bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

MUTLU BÄ°R EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° VE Ä°KÄ° KIZI VAR

Meghan Markle'Ä±n eski eÅŸi Trevor Engelson, yapÄ±mcÄ± olarak Remember Me, Outpost 37, License to Wed , All About Steve ve Snowfall gibi yapÄ±mlara imza attÄ±. Markle'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bir sÃ¼re Ã¼nlÃ¼ oyuncu Bethenny Frankel ile flÃ¶rt etti. Sonra da tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± olan beslenme uzmanÄ± Tracey Kurland ile 2018 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. 2019 yÄ±lÄ±nda evlendiler ve iki tane kÄ±z Ã§ocuklarÄ± oldu.

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SUITS DÄ°ZÄ°SÄ°NDE OYNAMAK Ä°Ã‡Ä°N KANADA'YA GÄ°TTÄ°

Markl'Ä±n eski eÅŸi Trevor Engelson ile evlenmesi ve boÅŸanmasÄ± daha Ã¶nce de baÅŸka yorumlara konu olmuÅŸtu. Markle'Ä±n bir yakÄ±n arkadaÅŸÄ±, onun hayatÄ± boyunca attÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli adÄ±mÄ±n eski eÅŸi Travel Engelson'dan aniden boÅŸanmasÄ± olduÄŸunu belirtti. Meghan Markle ile Engelson, iki yÄ±lÄ± evlilik olmak Ã¼zere 9 yÄ±l birliktelerdi. Sonra Markle, kendisini Ã¼ne kavuÅŸturan The Suits adlÄ± dizide oynamak iÃ§in Kanada'ya gitti. O dÃ¶nemde evli olduÄŸu Engelson ise Los Angeles'ta kaldÄ±.

'BOÅžANMAK MARKLE'IN KARARIYDI'

Â Andrew Morton'Ä±n, 2018'de yayÄ±nlanan Meghan: A Hollywood Princess adlÄ± kitabÄ± iÃ§in yazara rÃ¶portaj veren birÂ arkadaÅŸÄ±, boÅŸanmanÄ±n tamamen Markle'Ä±n kararÄ± olduÄŸunu belirtti. ArkadaÅŸÄ±, bu kararÄ± aldÄ±ktan sonra Meghan Markle'Ä±n hem alyansÄ±nÄ± hem de elmas taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Engelson'a geri gÃ¶nderdiÄŸini de anlattÄ±.

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'BOÅžANDIKTAN SONRA GÃœÃ‡LENDÄ°'

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Markle'Ä±n boÅŸanarak, hayatÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ±yla ilgili bir avantaj elde ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve bunu dile getiren tek kiÅŸi de o arkadaÅŸÄ± deÄŸil. Markle ile 2013 yÄ±lÄ± yapÄ±mÄ± Random Encounters adlÄ± filmde birlikte rol alan Abby Wathen da ITV kanalÄ±nda yayÄ±nlanan Prince Harry and Meghan: Truly Madly Deeply adlÄ± belgeselde, boÅŸanmadan sonra Markle'Ä±n "gÃ¼Ã§lendiÄŸini" de ileri sÃ¼rdÃ¼.

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